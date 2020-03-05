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Formula 1 / Son dakika

İtalyan basını: "Mercedes, Ferrari'ye 'savaş' ilan etti"

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İtalyan basını: "Mercedes, Ferrari'ye 'savaş' ilan etti"
Ekleyen:
, Editör
5 Mar 2020 13:46

İtalyan basını, Mercedes'in FIA'ya yazdığı mektupla birlikte Ferrari'ye karşı savaş ilan ettiğini düşünüyor.

FIA, geçtiğimiz hafta testlerin bittiği dakikalarda yaptığı açıklamada, Ferrari motoruyla ilgili incelemeyi tamamladığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada Ferrari'nin motorunun kurallara uygun olduğu ya da olmadığı konusunda net bir şey söylenmemişti.

FIA ile Ferrari arasında yapılan gizli anlaşma, Ferrari motoru kullanmayan 7 takım tarafından büyük eleştirilere neden olmuştu.

Bu yedi takım birleşti ve ortak bir bildiri yayınlayarak FIA'dan resmi bir açıklama talep etti.

Bu talep, İtalyan basınında büyük bir yankı getirmişe benziyor.

Ferrari'yi sık sık eleştirilen İtalyan basını, bu kez Ferrari'nin yanında yer aldı ve Mercedes'in Ferrari ile FIA'ya savaş ilan ettiğini iddia etti.

Corriere della Sera, “Ferrari ve FIA ​​kuşatma altında. Dün sabah saat 11:00'de, Melbourne'deki ilk yarışa sadece 10 gün savaş ilan edildi. Toto Wolff'un Ferrari ve FIA'ya karşı başlattığı bu savaş, rakip takımların tamamından destek aldı." 

"Kuşatma sadece Maranello'yu kapsamıyor, aynı zamanda eski takımına çok yumuşak davranmakla suçlanan FIA Başkanı Jean Todt'u da kapsıyor." yazdı.

Gazzetta dello Sport da aynı görüşte.

"Bu bir savaş! Siyasi nüfuz ve para savaşı. Ferrari kuralları ihlal etmekten suçlu bulunursa, takımın 2019'daki ikinciliği ve kazandığı para ödülü de sorgulanacak."

La Republica ise, “Olanlar FIA'nın kırılganlığını gösterdi. FIA, her ekibin onlarca mühendisi ile ortaya çıkan karmaşık teknik çözümleri anlama imkanına sahip değil." yazdı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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