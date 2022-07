İtalyan basını, Leclerc'i eleştirdi: "2018 Hockenheim gibi!"

Fransa GP'sinde kaza yaparak yarışa veda eden Charles Leclerc, şampiyonadaki farkı azaltma fırsatını teptiği gibi bir hayli dezavantaja da sahip oldu -artık Max Verstappen ile fark 63 puan.

Yarışın ardından bir klasik olarak İtalyan medyası hiç acele etmeden Leclerc'e ve yaptığı hataların şampiyonayı nasıl etkilediğine yönelik eleştirilerini sundular.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, "Leclerc yarışı domine ediyordu, Ferrari çok güçlüydü ve Red Bull'da işler yolunda gitmiyordu."

"Ancak Leclerc'in yarışı lastik bariyerlerinde bitti ve kendisinin dördüncü galibiyeti bir anda sönüp gitti. Hayat böyle. Verstappen o saniyeden sonra avantajı eline aldı ve hanesine 25 puan daha ekledi."

"Leclerc, çok çalışkan ve elinden gelen her şeyi yapan çok yetenekli bir sürücü. Maalesef bir hata yaptı ama bunu kabul etti ve insanların sempatisini topladı."

"Verstappen, Fransa'daki en hızlı araca sahip olmadığını bilmesine rağmen tekrar kazandığı için mutluydu. Bu, Leclerc'in kazası olmasaydı işlerin nasıl gideceğini değerlendirmeyi zorlaştırıyor."

"Ancak şampiyon olmak için kazanmanız ve hata yapmamanız gerekiyor. Verstappen geçmişteki hatalarından ders aldı ve şimdi kusursuz bir sürücü." ifadeleri yer aldı.

A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images