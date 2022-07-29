İtalyan basını, Leclerc'i eleştirdi: "2018 Hockenheim gibi!"

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Fransa GP'sinde kaza yaparak yarışa veda eden Charles Leclerc, şampiyonadaki farkı azaltma fırsatını teptiği gibi bir hayli dezavantaja da sahip oldu -artık Max Verstappen ile fark 63 puan.

Yarışın ardından bir klasik olarak İtalyan medyası hiç acele etmeden Leclerc'e ve yaptığı hataların şampiyonayı nasıl etkilediğine yönelik eleştirilerini sundular.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, "Leclerc yarışı domine ediyordu, Ferrari çok güçlüydü ve Red Bull'da işler yolunda gitmiyordu."

"Ancak Leclerc'in yarışı lastik bariyerlerinde bitti ve kendisinin dördüncü galibiyeti bir anda sönüp gitti. Hayat böyle. Verstappen o saniyeden sonra avantajı eline aldı ve hanesine 25 puan daha ekledi."

"Leclerc, çok çalışkan ve elinden gelen her şeyi yapan çok yetenekli bir sürücü. Maalesef bir hata yaptı ama bunu kabul etti ve insanların sempatisini topladı."

"Verstappen, Fransa'daki en hızlı araca sahip olmadığını bilmesine rağmen tekrar kazandığı için mutluydu. Bu, Leclerc'in kazası olmasaydı işlerin nasıl gideceğini değerlendirmeyi zorlaştırıyor."

"Ancak şampiyon olmak için kazanmanız ve hata yapmamanız gerekiyor. Verstappen geçmişteki hatalarından ders aldı ve şimdi kusursuz bir sürücü." ifadeleri yer aldı.

A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc'in kazasını Sebastian Vettel'in 2018 Almanya GP'sindeki kazası ile karşılaştıran Corriere dello Sport, "Leclerc'in kendisi de dahil olmak üzere her Ferrari taraftarı bunun böyle olmaması gerektiğini söyledi."

"Kimse mükemmel değildir, ancak şampiyonluk her zaman en az hata yapanın olur. Bu da Verstappen'in büyük bir farkla şampiyonluk yolunda yürümesi anlamına geliyor."

"Leclerc bundan ders çıkaracak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak. Geçmişte yaptığı hatalardan hep ders aldı. Ama böyle bir zamanda gerçekleşmesi ağzımızda acı bir tat bıraktı."

"Bu, Vettel'in dört yıl önce Hockenheim'da geçirdiği kazaya benziyor." şeklinde yazdı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, exits his car after crashing out at Le Beausset Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Son olarak La Repubblica "Verstappen, ne kadar olgun olduğunu ve tüm yeteneğini kullandığını bir kez daha gösterdi."

"Her zaman bundan en iyi şekilde yararlanmayı bilir. Leclerc'in güçlü olduğunu gördü, ona baskı yapmaya devam etti ve sonunda Leclerc bir hata yaptı."

"Belki de şampiyonluk savaşında belirleyici bir andı. Ferrari'nin mücadeleye geri dönmesi çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

Leclerc'e dört puan veren gazete, "Hatasını kabul etmekte açık ve dürüsttü, ancak bu yaptığı hatayı azaltmıyor. Böyle bir zaferi çöpe atamazsınız."

"Bu büyük bir hataydı ve bunun için ağır bir bedel ödüyor gibi görünüyor." diye ekledi.