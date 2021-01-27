İtalyan basını: "Honda ve Red Bull, 2021 için büyük değişiklikler yaptı"

Red Bull ve Honda, ortaklıklarının son yılında şampiyonluk hedefliyorlar ve bunun için kış döneminde çok fazla çalışma yapıyorlar.

Honda, 2022 için planladığı yeni güç ünitesini 2021 yılında getirme kararı aldı ve sezonun son yarışına kadar gelişim sözü verdi.

Red Bull geleneksel olarak sezona yavaş başlıyor ve sonrasında iyi bir gelişim göstererek Mercedes'e yaklaşıyor. Ancak yeni sezonda geçen yılla -temelde- aynı şasi kullanılacak ve bunun Red Bull'un sorununa çözüm olabileceği düşünülüyor.

Aynı zamanda Red Bull, iki gelişim hakkını aracın arka tarafında kullanma kararı almış gibi görünüyor.

Sözlerine Honda hakkında edindiği bilgileri paylaşarak başlayan Autosprint dersinin teknik analisti Paolo Filisetti, "Honda'nın içten yanmalı motor tarafında büyük bir adım attığını ve termodinamik verimliliği ciddi şekilde geliştirdiğini duydum. Elektrik tarafındaki bileşenlerin test tezgahındaki çalışmaları da oldukça umut verici."

”Motorun emişi ve egzoz basıncının yanı sıra araçtan çıkan gazların değişimi ve sıcaklığı da ele alındı." dedi.

Filisetti ayrıca, Red Bull'un şasi tarafında ciddi çalışmalar yaptığına da dikkat çekti.

Filisetti, "Değişikliklerden ilki Abu Dhabi'ye getirilen ve yeni bir geometriye sahip olan -değişikliğe uğramış- süspansiyon." diyerek, Max Verstappen'in Abu Dhabi'deki zaferine vurgu yaptı.

İtalyan gazeteci ayrıca, Red Bull'un zorunlu aerodinamik değişiklikler nedeniyle oluşan yere basma gücü kaybını telafi etmeye çalıştığını ve buna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında vites kutusu dizaynının değiştirildiğini söyledi.