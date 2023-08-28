İtalyan basını, Hollanda GP'sinin ardından Ferrari'ye tepkili
İtalyan basını, Ferrari için felaketlerle dolu geçen Hollanda GP'sinin ardından takımı eleştirmeyi ihmal etmedi.
Sezonun ikinci yarısına işleri toparlama umuduyla giriş yapan Ferrari için hafta sonu başladıktan sonra her şey ters gitti.
Sıralama turlarında Q3'e kalmak için ciddi mücadele vermek zorunda kalan takım, Q3'te ise Carlos Sainz ile altıncı, kaza yapan Charles Leclerc ile dokuzuncu olabildi.
Yarışta işler daha da kötüye gitti, her ne kadar takım Leclerc'i yağmur bastırır bastırmaz pite alarak doğru bir strateji kararına imza atsa da lastikleri geç getirerek uygulamada zayıf kaldı.
Leclerc için daha da kötü haber, ilk turda Oscar Piastri ile mücadele ederken ön kanadını kırması ve kırılan parçanın tabanın altına sıkışarak araca hasar vermesiydi, bu de ciddi bir performans düşüşü anlamına geliyordu.
Yarışı 41. tura kadar sürdüren Leclerc, AlphaTauri pilotu Liam Lawson'a dahi geçildikten sonra pite dönerek yarıştan çekildi.
Sainz içinse işler biraz daha iyiydi, elinden geleni yapan ve aracın nefesi yettiği müddetçe savaşan İspanyol pilot, Pierre Gasly ile mücadelesinden mağlup ayrılmasının ardından beşincilikle yetindi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, in the gravel
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Ferrari'nin bu zayıf performansı, doğal olarak sert eleştirileriyle bilinen İtalya basınının da tepkisini çekti.
La Gazzetta dello Sport "utanç" ve "bitmek bilmeyen pit stop" tabirlerini kullanırken, Corriere dello Sport "Ferrari için gerçekten kara bir hafta sonu" ifadelerini tercih etti.
Takımın performansına "on üzerinden dört" veren La Repubblica, Leclerc'in "unutulacak bir hafta sonu geçirdiğini" de belirtti.
La Stampa bizzat "Ferrari dibe vurdu" şeklinde bir sürmanşet kullanarak en sert tepkiyi veren gazetelerden biri oldu.
Sky İtalya'nın önemli yazarlarından Leo Turrini, "Leclerc için hataların, kötü şansın ve gizemli şekilde kaybolup giden lastiklerin arasında geçen bir hafta sonuydu." dedi.
Nispeten iyimser kalan Tutto Sport ise "Leclerc için her şey ters gitti, ancak hiç olmazsa Sainz iyi bir gün geçirdi" ifadelerini kullandı.
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