İtalyan basını, Ferrari'nin 2022 performansı konusunda heyecanlı

Ferrari, 2020'de tarihinin en zorlu yıllarından birisiyle karşı karşıya kalırken, geçen yıl ileriye doğru önemli bir adım atmayı başardı. Bu da pek çok taraftarın 2022 için daha iyimser olmasına yol açıyor.

Pek çok İtalyan basın kuruluşu, 2022 aracının 17 Şubat'ta lansmanı yapılacak yeni aracın gelişimi hakkında olumlu konuşuyor.

Takımın lansman tarihi için 17 Şubat'ı seçmesi, özellikle önemli görünüyor çünkü dünyanın pek çok yerinde "13" sayısı şanssız görülse de, İtalya'da "17" sayısının böyle bir ünü var.

RacingNews365'in özel haberine göre İtalyan Autosprint , bu nedenle Ferrari'nin bu günü seçmedeki korkusuzluğuna çekti. Kaynak, "Ferrari, 17 numarasından bile korkmuyor." "Ferrari'nin üzerinde çalıştığı yeni proje iki yıl önce başladı. Aralık ayında çarpışma testini geçtiler ve yeni aracın birkaç parçası zaten Ferrari tarafından 2021 sezonunda test edildi." "Ayrıca önümüzdeki yıl yanma odalarının yenilendiği yeni bir motor kullanılacaklar. Yeni tasarım takıma, 2022 sezonu öncesinde büyük bir güven veriyor." dedi. İtalya'nın en büyük spor gazetesi Gazzetta dello Sport da Ferrari'nin 2022 umutları hakkında pozitif görünüyordu. Gazete, "Yeni Ferrari aracı neredeyse hazır ve yeni motoru Bahreyn Grand Prix'sine kadar geliştirmek geliştirmeye devam edecekler." "Bahreyn'de, sezonun resmi olarak başlamasıyla birlikte motor 2025 yılına kadar dondurulacak. Bu nedenle Ferrari, yeni motor üzerinde çok sıkı çalışıyor." derken, motor tarafında kaydedilen gelişimin iyi olduğuna dikkat çekildi

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Erik Junius

Buna ek olarak gazete, Ferrari'nin 2022 hazırlıklarına diğer bazı F1 takımlarından daha erken başlama kararının, potansiyel bir avantaj getirebileceğini de savunuyor.

"Ferrari'deki çalışanlar, 2022 aracını erkenden geliştirmeye başladılar ve bu , 2021'de son ana kadar dünya şampiyonluğu için savaşan Mercedes ve Red Bull'a kıyasla Ferrari'ye avantaj getirebilir." "Charles Leclerc ve Carlos Sainz henüz yeni araçlarını görmediler. Araç ancak bu ayın sonunda hazır olacak. Ancak ikisi de Aralık ayında takımın simülatöründe birkaç test seansı tamamladı." Corriere dello Sport, takımın yeni aracını lansmandan kısa bir süre sonra piste çıkaracağını bildiriyor. "Ferrari, kış testlerinin başlamasından önce 22 Şubat'ta Barselona pistinde bir çekim günü düzenleyecek." "Ferrari'nin zirveyle farkı kapatması kolay olmayacak fakat Maranello doğru yola girmiş gibi görünüyor." "Barselona'daki testin ardından, yani Şubat ayının sonunda yeni tasarlanan motorda bir güncelleme daha yapılması bekleniyor." "Ayrıca, muhtemelen önümüzdeki haftalarda Sainz'in sözleşmesinin iki yıl daha uzatacağı açıklanacak. Bu da Ferrari sürücülerinin her ikisinin de 2024 sonuna kadar takımda kalacağı anlamına geliyor."