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Formula 1 / Son dakika

İtalyan basını Ferrari yönetiminde değişilikler bekliyor

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İtalyan basını Ferrari yönetiminde değişilikler bekliyor
Ekleyen:
, Editör
20 Tem 2020 18:11

İtalyan basını, Macaristan'daki zorlu yarışın ardından Ferrari'ye yüklendiler ve takım yönetiminde baz değişiklikler olabileceğini iddia ettiler.

Ferrari, 2020 sezona çok kötü başladı ve ilk üç yarışın ardından şampiyonada beşinci sırada yer alıyor.

İtalyan ekip, Mercedes'in ciddi oranda gerisinde kaldığı gibi Red Bull ve hatta Racing Point'le aynı tempoyu tutturmakta zorlanıyor.

Geçen hafta sonu Lewis Hamilton, Ferrari pilotlarına tur bindirdi. Bunun üzerine İtalyan basını, Ferrari'ye yüklendi ve yakında takım içerisinde önemli değişiklikler olacağını iddia etti.

İtalyan Corriere della Serra, "Ferrari korkunç bir araç yaptığını fark ediyor. Maranello'da sadece teknik departmanda değil, takım yönetiminde de önemli değişiklikler olması bekleniyor." yazdı.

Ülkenin önemli spor gazetelerinden Tuttosport ise, "Ferrari, Formula 1'in ikinci grubuna düştü. Lewis Hamilton bir başka zaferini daha kutluyor ve Maranello merkezli ekip bir kez daha Mercedes'e yetişemediğini kanıtlıyor. Takımda ciddi sorunlarda var ve yakında liderlik değişikliği bekleniyor." denildi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, "Ferrari bir kez daha küçük düşürüldü. Yakında Maranello'da bazılarının kelleleri alınacak." yazdı.

 
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Editör Kemal Şengül

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