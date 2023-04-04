İtalyan basını Ferrari ve Wittich'e yüklendi

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FIA Yarış direktörü Niels Wittich'in Avustralya'da aldığı kararlar büyük tartışma konusu olurken, Ferrari de sıralama turlarında geride kaldığı hafta sonundan puansız ayrıldı.

Charles Leclerc ilk turda yarış dışı kaldı, Carlos Sainz ise ceza sonrası 12. sıraya geriledi.

Yaşananların ardından İtalyan basını, Ferrari'ye ve Wittich'e yüklendi.

Corriere della Sera şöyle yazdı: "FIA yarış direktörü Niels Wittich'e sıfır puan veriyoruz. Selefi Michael Masi gibi o da her şeyi yanlış yaptı."

Niels Wittich, Race Director, FIA Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Herhangi bir suçlamadan kaçınmak adına kendisini tüm cephelerde sorumluluktan uzak tutmak istiyor gibi görünüyor.

"FIA da 'sıfır' alıyor çünkü kuralları uygularken hiçbir esneklik sağlamıyorlar. Aslında kurallar hiç işlemiyor. Wittich'i derhal kovmalılar."

Gazzetta dello Sport ise şunları yazdı: "Formula 1, Monza 2022 fiyaskosundan sonra yarışı güvenlik aracının arkasında bitirmek istemedi."

"Leclerc çok acele ettiği için çakıllara çıktı, Sainz yeniden startta hata yaptı. Ondan önce podyuma çıkabilirdi."

Corriere dello Sport ise daha çok Ferrari'ye yüklendi: "Ferrari, aşırı gergin sürücüleriyle sabrını kaybediyor. Leclerc hemen yarış dışı kaldı ve Sainz podyuma çıkma şansı yakalamasına rağmen bunu kendi elleriyle mahvetti."

"Sadece bir hata değil, pek çok hata yapıldı, bu yüzden de Ferrari sadece 26 puana sahip."

"Leclerc çok öfkeliydi - sakinleşmesi gerekiyor. Elbette daha hızlı bir Ferrari kullanmak istiyor ama bu tür sonuçları işleri daha da kötüleştiriyor.

"Ferrari podyumu hak ediyordu ama Sainz, Alonso'ya çarparak işleri mahvetti."