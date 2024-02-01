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İtalya'dan sansasyonel iddia: Hamilton, Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor!

İtalyan Formu1a.uno'nun özel haberine göre Ferrari, Carlos Sainz'ın koltuğu için Lewis Hamilton'la anlaşmak üzere.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, her ne kadar görüşmelere planlanandan daha geç başlamış olunsa da, sezon başlangıcına kadar -2024 sonrası için- sürücü konusunu çözmek istediklerini açıklamıştı.

Charles Leclerc ile yapılan anlaşma kısa süre önce resmiyet kazandı fakat Carlos Sainz ile yapılan görüşmeler yavaşladı.

Formu1a.uno'ya göre bu gecikmenin ardında Frederic Vasseur ve John Elkann'ın Lewis Hamilton'ı Marnaello'ya getirme fikri yatıyor.

Hamilton, Mercedes'le 1+1 yıllık anlaşma imzalamıştı. Bu da onu opsiyonunu kullanmaması halinde 2024 sonrası için boşa çıkarıyor.

Ferrari yönetimi, İngiliz pilot ile anlaşmakta ve böylece Sebastian Vettel'in vedasının ardından ilk kez  Maranello'ya dünya şampiyonu olmuş bir pilot geri getirmekte kararlı.

Görüşmeler doğrudan Ferrari başkanı John Elkann ile yapılıyor ve bu da hamlenin gerçekleşmesini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Giuliano Duchessa & Piergiuseppe Donadoni imzalı habere göre "her şey yolunda giderse" önümüzdeki birkaç gün içinde bu yankı uyandıran duyurunun yapılması planlanıyor.

Bu sayede Ferrari, yeni sezona gelecek için net bir yol haritası çizerek girecek.

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