İtalya'dan sansasyonel iddia: Hamilton, Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor!
İtalyan Formu1a.uno'nun özel haberine göre Ferrari, Carlos Sainz'ın koltuğu için Lewis Hamilton'la anlaşmak üzere.
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, her ne kadar görüşmelere planlanandan daha geç başlamış olunsa da, sezon başlangıcına kadar -2024 sonrası için- sürücü konusunu çözmek istediklerini açıklamıştı.
Charles Leclerc ile yapılan anlaşma kısa süre önce resmiyet kazandı fakat Carlos Sainz ile yapılan görüşmeler yavaşladı.
Formu1a.uno'ya göre bu gecikmenin ardında Frederic Vasseur ve John Elkann'ın Lewis Hamilton'ı Marnaello'ya getirme fikri yatıyor.
Hamilton, Mercedes'le 1+1 yıllık anlaşma imzalamıştı. Bu da onu opsiyonunu kullanmaması halinde 2024 sonrası için boşa çıkarıyor.
Ferrari yönetimi, İngiliz pilot ile anlaşmakta ve böylece Sebastian Vettel'in vedasının ardından ilk kez Maranello'ya dünya şampiyonu olmuş bir pilot geri getirmekte kararlı.
Görüşmeler doğrudan Ferrari başkanı John Elkann ile yapılıyor ve bu da hamlenin gerçekleşmesini kolaylaştıracak gibi görünüyor.
Giuliano Duchessa & Piergiuseppe Donadoni imzalı habere göre "her şey yolunda giderse" önümüzdeki birkaç gün içinde bu yankı uyandıran duyurunun yapılması planlanıyor.
Bu sayede Ferrari, yeni sezona gelecek için net bir yol haritası çizerek girecek.
Konu hakkında henüz resmi bir yorum gelmedi.
Son Haberler
Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı
Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı
Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"
Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti" Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"
Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"
Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor" Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"
Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"
Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip" Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar