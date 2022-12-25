İtalya'da yarışamayan Albon, Rossi temalı bir kaskla piste çıkmayı planlıyormuş

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Monza yarış hafta sonu esnasında apandisit patlatan ve daha ciddi sağlık problemleri yaşamamak için Cumartesi günü 3. antrenmanlardan yaklaşık bir saat önce yarıştan çekilen Albon, kısa süre içinde ameliyata alındı.

Ameliyat esnasında birtakım komplikasyonlarla karşılaşılması nedeniyle yoğun bakıma alınan Albon, neyse ki sonrasında iyileşti ve üç hafta sonraki Singapur GP'sinde araca döndü.

O hafta sonu Albon'un yerine yarışan Nyck de Vries ise Williams'ın güçlü göründüğü hafta sonunu puanla kapatarak kendisi için F1'e giden yolda büyük bir adım attı.

İtalya GP'si gibi özel bir yarıştan çekilmek zorunda kalan Albon'un ciddi bir fırsatı kaçırdığı da ortaya çıktı: İtalyan MotoGP efsanesi Valentino Rossi'ye bir saygı duruşunda bulunmak!

Rossi'nin 2008 Mugello GP'sinde kullandığı ve üst kısmında ağzı açıkken gülerek poz verdiği bir fotoğraf barındıran kaskını kopyalayan Albon, ne yazık ki bu kaskı kullanamadan rafa kaldırmak zorunda kaldı.

Kask, kısa bir süre önce Williams resmi hesabında yapılan bir paylaşımla yeniden ortaya çıktı.

Paylaşımı alıntılayan Albon, o hafta sonu benzer bir tasarım tercih eden Daniel Ricciardo'ya da gönderme yaparak, "Çocukluk kahramanım Valentino Daniel Ricciardo Rossi'ye bir saygı duruşu!" ifadelerini kullandı.