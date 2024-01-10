İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir

1 Ocak itibariyle İtalya'nın 'Decreto Crescita' yasası kaldırıldı. Bu sayede 2019 ortasından itibaren İtalya'da yaşamaya ve çalışmaya başlayanlara büyük bir vergi indirimi sağlandı.

İtalyan olmayan birçok futbolcu son yıllarda bu kuraldan yararlandı. İtalyan futbol kulüpleri de yasadan faydalandı. İtalyan olmayan futbolcular gelirlerinin ilk %50'si için vergi ödemek zorunda kalmadı, kulüp de oyuncuya daha az ödeme yapabildi. Ancak oyuncu yine de istediği net geliri elde etti. Bu nedenle birçok kulüp ve oyuncu, her iki tarafın da yararına olduğu için yasayı memnuniyetle karşıladı.

Yasa yurtdışında futbolcu David Beckham'ın adını taşıyan "Beckham Kuralı" olarak da biliniyordu. Ünlü İngiliz futbolcu Real Madrid için Manchester United'den ayrıldığında, İspanya'da önceden yeni bir yasa çıkarılmıştı.

Bu uygulama, yurt dışından İspanya'ya taşınan ve burada çalışmaya başlayan kişilerin, olağanüstü yetenekli görülmeleri halinde, özel vergi düzenlemelerinden yararlanmalarını sağlıyor.

Beckham, ülkeye çok fazla katma değer getirecek olağanüstü yeteneğe sahip bir kişi olarak görülüyordu. İtalya'nın 2019 yılı ortalarında yürürlüğe giren Decreto Crescita yasası biraz farklı olsa da futbolculara sağladığı büyük fayda nedeniyle Beckham yasasıyla karşılaştırıldı.

Beş yıl sonra, 2022'nin sonlarında yeni bir kabinenin iktidara gelmesinin ardından İtalya'da Decreto Crescita yasasının süresi doldu. Kabine, yasanın ülkeye herhangi bir fayda sağlamadığını kabul ederek 2024 yılının başında yürürlükten kaldırdı.

Bu durum, Maranello'daki F1 takımı için birçoğu yurtdışında çalışan personel getirme sürecinde olan Ferrari için bir hayal kırıklığı olabilir.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, chats with members of his team

Mühendisler veya diğer takım çalışanları için kazançlı sayılabilecek bu koşullar, 2019 ortasından itibaren yurtdışından İtalya'ya gelip bir İtalyan şirketinde çalışmaya başlayan işçilerin gelirlerinin ilk yüzde 70 ila 90'ı için vergi ödememeleri anlamına geliyordu.

Ferrari'nin yurtdışından getirmeyi ya da daha doğrusu diğer F1 takımlarından almayı umduğu mühendisler çoğunlukla İngiltere'de bulunuyor ve artık İtalya'ya taşınmaları halinde vergi indiriminden yararlanamayacaklar.

Ferrari, yurtdışındaki personeli Maranello'ya taşınmaya ikna etmek için bir avantajını kaybediyor. Bu, son yıllarda diğer takımlardan nispeten az sayıda personel alan takım için bir gerileme. Birçok mühendis İtalya'ya taşınmak istemiyor ve İngiltere'ye kıyasla hayatlarında çok büyük bir değişiklik olduğunu düşünüyor.

Bu durum, bütçe sınırı nedeniyle ortaya çıkan ve personelin diğer sektörlerdeki işler için takımlardan ayrılmasına neden olan sorunla birleşiyor. Takımlar her zaman F1 dışındaki şirketlerde çalışan mühendislerin kazanabileceği rekabetçi maaşları sunamıyor. Bu nedenle kendi kariyerlerini düşünerek erken veda eden mühendisler de oluyor.

Takımlar, FIA ve F1 ile birlikte bütçe sınırını ayarlamanın yollarını arıyor. Sonuçta, takımlar en iyi çalışanlarını motor sporları dışında başka bir sektöre kaptırmak istemiyor. Bütçe sınırının getirilmesinin ve böylece takımlar için eşit bir oyun alanı yaratılmaya çalışılmasının ardında yatan fikir aslında bu değildi.

Merkezi Britanya dışında olan takımlar kendi ülkelerindeki farklı vergi kuralları ve ortalama maaşlarla uğraşmak zorunda olduklarından, eşitlik hâlâ yaratılmış değil.