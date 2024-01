İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir

1 Ocak itibariyle İtalya'nın 'Decreto Crescita' yasası kaldırıldı. Bu sayede 2019 ortasından itibaren İtalya'da yaşamaya ve çalışmaya başlayanlara büyük bir vergi indirimi sağlandı.

İtalyan olmayan birçok futbolcu son yıllarda bu kuraldan yararlandı. İtalyan futbol kulüpleri de yasadan faydalandı. İtalyan olmayan futbolcular gelirlerinin ilk %50'si için vergi ödemek zorunda kalmadı, kulüp de oyuncuya daha az ödeme yapabildi. Ancak oyuncu yine de istediği net geliri elde etti. Bu nedenle birçok kulüp ve oyuncu, her iki tarafın da yararına olduğu için yasayı memnuniyetle karşıladı.

Yasa yurtdışında futbolcu David Beckham'ın adını taşıyan "Beckham Kuralı" olarak da biliniyordu. Ünlü İngiliz futbolcu Real Madrid için Manchester United'den ayrıldığında, İspanya'da önceden yeni bir yasa çıkarılmıştı.

Bu uygulama, yurt dışından İspanya'ya taşınan ve burada çalışmaya başlayan kişilerin, olağanüstü yetenekli görülmeleri halinde, özel vergi düzenlemelerinden yararlanmalarını sağlıyor.

Beckham, ülkeye çok fazla katma değer getirecek olağanüstü yeteneğe sahip bir kişi olarak görülüyordu. İtalya'nın 2019 yılı ortalarında yürürlüğe giren Decreto Crescita yasası biraz farklı olsa da futbolculara sağladığı büyük fayda nedeniyle Beckham yasasıyla karşılaştırıldı.

Beş yıl sonra, 2022'nin sonlarında yeni bir kabinenin iktidara gelmesinin ardından İtalya'da Decreto Crescita yasasının süresi doldu. Kabine, yasanın ülkeye herhangi bir fayda sağlamadığını kabul ederek 2024 yılının başında yürürlükten kaldırdı.

Bu durum, Maranello'daki F1 takımı için birçoğu yurtdışında çalışan personel getirme sürecinde olan Ferrari için bir hayal kırıklığı olabilir.

