İtalya'da günün pilotu Ricciardo!
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 2021 İtalya Grand Prix'sinde gösterdiği güçlü performans sonrası taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl McLaren'a geçen Daniel Ricciardo, sezon başında epey zorluk çekmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Fakat Avustralyalı pilot son yarışlarda temposunu giderek yükseltti ve Monza'da harika bir performans ortaya koydu.
Sprint yarışını üçüncü bitiren Ricciardo, pazar günkü yarışın startında Max Verstappen'i geçmeyi başardı ve yarışın neredeyse tamamını lider geçerek galibiyete uzandı.
Ricciardo böylelikle 2018 yılından sonra ilk galibiyetini alırken, McLaren'a 2012 Brezilya'dan sonra ilk zaferini getirdi.
Yarış boyunca hiç hata yapmayan Ricciardo'nun bu performansı, taraftarlar tarafından epey övgü aldı.
Ricciardo ayrıca bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün Pilotu
|Bahreyn
|Sergio Pérez (Red Bull)
|Emilia-Romagna
|Lando Norris (McLaren)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Red Bull)
|İspanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Monako
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Azerbaycan
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Fransa
|Max Verstappen (Red Bull)
|Steiermark
|Charles Leclerc (Ferrari)
|Avusturya
|Lando Norris (McLaren)
|Britanya
|Charles Leclerc (Ferrari)
|Macaristan
|
|Hollanda
|
Sergio Pérez (Red Bull)
|İtalya
|
Daniel Ricciardo (McLaren)
2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilenler:
|Sürücü
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|30
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|9
|Daniel Ricciardo
|9
|Charles Leclerc
|7
|Sergio Pérez
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Kimi Räikkönen
|4
|Lando Norris
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Fernando Alonso
|3
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
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