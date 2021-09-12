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Formula 1 / İtalya GP Haberler

İtalya'da günün pilotu Ricciardo!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 2021 İtalya Grand Prix'sinde gösterdiği güçlü performans sonrası taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

İtalya'da günün pilotu Ricciardo!

Bu yıl McLaren'a geçen Daniel Ricciardo, sezon başında epey zorluk çekmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Fakat Avustralyalı pilot son yarışlarda temposunu giderek yükseltti ve Monza'da harika bir performans ortaya koydu.

Sprint yarışını üçüncü bitiren Ricciardo, pazar günkü yarışın startında Max Verstappen'i geçmeyi başardı ve yarışın neredeyse tamamını lider geçerek galibiyete uzandı.

Ricciardo böylelikle 2018 yılından sonra ilk galibiyetini alırken, McLaren'a 2012 Brezilya'dan sonra ilk zaferini getirdi.

Yarış boyunca hiç hata yapmayan Ricciardo'nun bu performansı, taraftarlar tarafından epey övgü aldı.

Ricciardo ayrıca bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu
Bahrain Bahreyn  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy Emilia-Romagna   Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
 İspanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 Monako   Sebastian Vettel (Aston Martin)
Azerbaijan Azerbaycan   Sebastian Vettel (Aston Martin)
France Fransa   Max Verstappen (Red Bull)
Austria Steiermark  Monaco Charles Leclerc (Ferrari)
Austria Avusturya   Lando Norris (McLaren)
 Britanya  Monaco Charles Leclerc (Ferrari)
Hungary Macaristan
  Fernando Alonso (Alpine)
 Hollanda
 Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy İtalya
 Daniel Ricciardo (McLaren)

2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilenler:

Sürücü Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 30
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 9
 Daniel Ricciardo 9
 Charles Leclerc 7
 Sergio Pérez 7
 Valtteri Bottas  6
 Kimi Räikkönen 4
 Lando Norris 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Fernando Alonso 3
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
Denmark Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
Canada Lance Stroll 1
 George Russell 1
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