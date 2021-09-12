İtalya'da günün pilotu Ricciardo!

Bu yıl McLaren'a geçen Daniel Ricciardo, sezon başında epey zorluk çekmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Fakat Avustralyalı pilot son yarışlarda temposunu giderek yükseltti ve Monza'da harika bir performans ortaya koydu.

Sprint yarışını üçüncü bitiren Ricciardo, pazar günkü yarışın startında Max Verstappen'i geçmeyi başardı ve yarışın neredeyse tamamını lider geçerek galibiyete uzandı.

Ricciardo böylelikle 2018 yılından sonra ilk galibiyetini alırken, McLaren'a 2012 Brezilya'dan sonra ilk zaferini getirdi.

Yarış boyunca hiç hata yapmayan Ricciardo'nun bu performansı, taraftarlar tarafından epey övgü aldı.

Ricciardo ayrıca bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu Bahreyn Sergio Pérez (Red Bull) Emilia-Romagna Lando Norris (McLaren) Portekiz Sergio Pérez (Red Bull) İspanya Lewis Hamilton (Mercedes) Monako Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaycan Sebastian Vettel (Aston Martin) Fransa Max Verstappen (Red Bull) Steiermark Charles Leclerc (Ferrari) Avusturya Lando Norris (McLaren) Britanya Charles Leclerc (Ferrari) Macaristan Fernando Alonso (Alpine) Hollanda Sergio Pérez (Red Bull) Sergio Pérez (Red Bull) İtalya Daniel Ricciardo (McLaren) Daniel Ricciardo (McLaren)

2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilenler:

Sürücü Günün pilotu sayısı Max Verstappen 30 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 9 Daniel Ricciardo 9 Charles Leclerc 7 Sergio Pérez 7 Valtteri Bottas 6 Kimi Räikkönen 4 Lando Norris 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Fernando Alonso 3 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1