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Formula 1 Çin GP

İtalya'da görülen Newey için Ferrari iddiaları artıyor

Auto Motor und Sport'a göre Adrian Newey kısa bir süre önce İtalya'da görüldü ve Ferrari iddialarının artmasına neden oldu.

Ezel Tan
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner'la ilgili olayın patlak vermesinin ardından Adrian Newey'nin geleceği tartışma konusu haline geldi.

Yıldız tasarımcının adı Ferrari ile anılmaya başlarken, kendisine Aston Martin'den de teklif geldiği ortaya çıktı.

Şu anda gridde kendisini isteyen birden fazla takım mevcut ve son günlerde özellikle Ferrari'ye gideceği iddiaları artmış durumda.

Auto Motor und Sport'a göre Newey kısa bir süre önce Ferrari'nin Maranello'daki fabrikasından 40 km uzaktaki Bologna Havaalanı'nda görüldü.

Bu da İtalyan ekiple görüşmelerin hızlanmış olabileceği anlamına geliyor.

Newey, geçmişte sık sık Ferrari'den teklif almış ancak ailesi İtalya'ya taşınmak istemediği için bunları geri çevirmişti.

Bu kez ailesinin de İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

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