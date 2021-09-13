İtalya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı, Haas ilk puanını aldı

McLaren, Monza'da sadece yarışı kazanıp, yıllar sonra duble yapmakla kalmadı, aynı zamanda yarışın en hızlı pit stopunu da yaptı.

Takım, kritik noktada Daniel Ricciardo'nun lastiklerini 2.40 saniyede değiştirdi ve hafta sonunun en hızlı pit stopuna imza attı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 22 pit stop yaptı ve en uzun pit stop, yarışın ilk turunda kaza yapan ve ön kanadını kıran Antonio Giovinazzi'nin pit stopuydu.

İtalya'daki pit stoplar ve süreleri:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. McLaren D. Ricciardo 2.40 22 25 2. Red Bull S. Perez 2.49 26 18 3. Williams G. Russell 2.56 26 15 4. Ferrari C. Sainz 2.61 26 12 5. Alfa Romeo R. Kubica 2.71 26 10 6. McLaren L. Norris 2.73 24 8 7. Mercedes V. Bottas 2.76 26 6 8. Ferrari C. Leclerc 2.84 26 4 9. Williams N. Latifi 2.98 23 2 10. Haas M. Schumacher 3.10 23 1 11. Alpine F. Alonso 3.15 25 12. Haas N. Mazepin 3.30 24 13. Aston Martin L. Stroll 3.37 25 14. Haas N. Mazepin 3.41 28 15. Aston Martin S. Vettel 3.73 22 16. Mercedes L. Hamilton 4.22 25 17. Aston Martin S. Vettel 4.48 26 18. Alfa Romeo A. Giovinazzi 8.71 25 19. Alpine E. Ocon 8.89 26 20. Haas N. Mazepin 9.09 39 21. Red Bull M. Verstappen 11.10 23 22. Alfa Romeo A. Giovinazzi 11.48 1

Pit stop şampiyonasında Red Bull 347 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 168 puanla ikinci ve Williams 161 puanla üçüncü sırada.

Haas, İtalya'daki yarışın en hızlı 10. pit stopunu yaptı ve böylelikle bu yılki ilk puanını aldı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. Red Bull 347 2. Mercedes 168 3. Williams 161 4. Aston Martin 139 5. Alfa Romeo 134 6. Alpine 108 7. Ferrari 106 8. AlphaTauri 87 9. McLaren 62 10. Haas 1

Sezonun en hızlı pit stopu, 1.88 saniye ile Red Bull'a ait.

Şu anda en hızlı 10 pit stoptan 9'u Red Bull'un, bir tanesi ise Aston Martin'in elinde.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman 1. Red Bull M. Verstappen Macaristan 1,88 2. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 1,93 3. Red Bull M. Verstappen Macaristan 1,96 4. Red Bull M. Verstappen Bakü 1,98 5. Red Bull M. Verstappen Portekiz 1,98 6. Red Bull S. Perez Bahreyn 2,00 7. Red Bull M. Verstappen Monako 2,02 8. Red Bull S. Perez Fransa 2,04 9. Aston Martin L. Stroll Portekiz 2,08 10. Red Bull M. Verstappen Steiermark 2,09