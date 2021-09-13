İtalya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı, Haas ilk puanını aldı
2021 İtalya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu McLaren yaparken, Haas ilk ona girdi.
McLaren, Monza'da sadece yarışı kazanıp, yıllar sonra duble yapmakla kalmadı, aynı zamanda yarışın en hızlı pit stopunu da yaptı.
Takım, kritik noktada Daniel Ricciardo'nun lastiklerini 2.40 saniyede değiştirdi ve hafta sonunun en hızlı pit stopuna imza attı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 22 pit stop yaptı ve en uzun pit stop, yarışın ilk turunda kaza yapan ve ön kanadını kıran Antonio Giovinazzi'nin pit stopuydu.
İtalya'daki pit stoplar ve süreleri:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. McLaren
|D. Ricciardo
|2.40
|22
|25
|2. Red Bull
|S. Perez
|2.49
|26
|18
|3. Williams
|G. Russell
|2.56
|26
|15
|4. Ferrari
|C. Sainz
|2.61
|26
|12
|5. Alfa Romeo
|R. Kubica
|2.71
|26
|10
|6. McLaren
|L. Norris
|2.73
|24
|8
|7. Mercedes
|V. Bottas
|2.76
|26
|6
|8. Ferrari
|C. Leclerc
|2.84
|26
|4
|9. Williams
|N. Latifi
|2.98
|23
|2
|10. Haas
|M. Schumacher
|3.10
|23
|1
|11. Alpine
|F. Alonso
|3.15
|25
|12. Haas
|N. Mazepin
|3.30
|24
|13. Aston Martin
|L. Stroll
|3.37
|25
|14. Haas
|N. Mazepin
|3.41
|28
|15. Aston Martin
|S. Vettel
|3.73
|22
|16. Mercedes
|L. Hamilton
|4.22
|25
|17. Aston Martin
|S. Vettel
|4.48
|26
|18. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|8.71
|25
|19. Alpine
|E. Ocon
|8.89
|26
|20. Haas
|N. Mazepin
|9.09
|39
|21. Red Bull
|M. Verstappen
|11.10
|23
|22. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|11.48
|1
Pit stop şampiyonasında Red Bull 347 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 168 puanla ikinci ve Williams 161 puanla üçüncü sırada.
Haas, İtalya'daki yarışın en hızlı 10. pit stopunu yaptı ve böylelikle bu yılki ilk puanını aldı.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|347
|2. Mercedes
|168
|3. Williams
|161
|4. Aston Martin
|139
|5. Alfa Romeo
|134
|6. Alpine
|108
|7. Ferrari
|106
|8. AlphaTauri
|87
|9. McLaren
|62
|10. Haas
|1
Sezonun en hızlı pit stopu, 1.88 saniye ile Red Bull'a ait.
Şu anda en hızlı 10 pit stoptan 9'u Red Bull'un, bir tanesi ise Aston Martin'in elinde.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Macaristan
|1,88
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|1,93
|3. Red Bull
|M. Verstappen
|Macaristan
|1,96
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|Bakü
|1,98
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|Portekiz
|1,98
|6. Red Bull
|S. Perez
|Bahreyn
|2,00
|7. Red Bull
|M. Verstappen
|Monako
|2,02
|8. Red Bull
|S. Perez
|Fransa
|2,04
|9. Aston Martin
|L. Stroll
|Portekiz
|2,08
|10. Red Bull
|M. Verstappen
|Steiermark
|2,09