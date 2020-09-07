Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

İtalya'da en hızlı pit stop Alfa Romeo'dan geldi

paylaşım
yorumlar
İtalya'da en hızlı pit stop Alfa Romeo'dan geldi
Ekleyen:
, Editör

İtalya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım Alfa Romeo olurken, bu yıl ilk kez Red Bull ya da Williams dışında bir takım en hızlı pit stopu yaptı.

İtalya Grand Prix'sinde pit stoplar pek de hızlı değildi ve 2 saniyenin altına inebilen olmadı.

Ancak Alfa Romeo 2.43 saniye ile diğerlerinden daha hızlı bir pit stop yaparak hafta sonunun en hızlı pit stopuna imza attı.

Takımlar toplamda 20 pit stop yaptı. En uzunu, Kevin Magnussen'in ön kanadının değiştiği pit stoptu.

Öte yandan Red Bull, bu hafta sonu ilk ona girmeyi başaramadı.

İtalya'daki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.43 20 25
2. McLaren C. Sainz 2.68 22 18
3. McLaren L. Norris 2.68 22 15
4. AlphaTauri P. Gasly 2.79 19 12
5. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.83 18 10
6. Williams G. Russell 2.83 22 8
7. Ferrari C. Leclerc 2.86 17 6
8. Mercedes V. Bottas 2.95 22 4
9. Mercedes L. Hamilton 3.13 20 2
10. Renault E. Ocon 3.17 22 1
11. Red Bull M. Verstappen 3.23 22  
12. Haas R. Grosjean 3.66 22  
13. Renault D. Riccardo 3.81 22  
14. AlphaTauri D. Kvyat 3.81 22  
15. Racing Point S. Perez 4.70 22  
16. Williams N. Latifi 4.71 on altı  
17. Red Bull A. Albon 7.88 22  
18. Alfa Romeo A. Giovinazzi 10.13 otuz  
19. Mercedes L. Hamilton 10.24 28  
20. Haas K. Magnussen 18.27 1  

Pit stop şampiyonasında Red Bull 225 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 137 ve Williams'ın 126 puanı var.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 225
2. Mercedes 137
3. Williams 126
4. Alfa Romeo 113
5. Renault 62
6. McLaren 47
7. AlphaTauri 43
8. Ferrari 39
9. Racing Point 15
10. Haas 1

Sezonun en hızlı pit stopu 1.90 saniye ile Red Bull'a ait. Avusturyalı ekip, bu alanda ilk altı sırada yer alıyor.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Sürücü Grand Prix Derece
1. Red Bull Verstappen İspanya 1.90
2. Red Bull Verstappen Steiermark 1.95
3. Red Bull Albon 70. Yıl Dönümü 2.03
4. Red Bull Verstappen İspanya 2.04
5. Red Bull Verstappen Macaristan 2.04
6. Red Bull Albon İspanya 2.07
7. Williams Russell Macaristan 2.07
8. Williams Russell Macaristan 2.09
9. Red Bull Elbon Avusturya 2.10
10. Red Bull Verstappen Büyük Britanya 2.18
Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"

Önceki haber

Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"

Sonraki haber

Hamilton, İtalya'da dik çökme seremonisini neden kaçırdığını açıkladı

Hamilton, İtalya'da dik çökme seremonisini neden kaçırdığını açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, Hamilton'ın yarışını mahveden pit hatasını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın yarışını mahveden pit hatasını açıkladı

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"

Ferrari, Mugello'da "özel" renk düzeniyle yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Mugello'da "özel" renk düzeniyle yarışacak!

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Norris, "aptalca" olan kırmızı bayrak kuralını eleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, "aptalca" olan kırmızı bayrak kuralını eleştirdi

2020 İtalya GP: Olaylı yarışta Gasly ve AlphaTauri kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

2020 İtalya GP: Olaylı yarışta Gasly ve AlphaTauri kazandı!

Hamilton, İtalya'da dik çökme seremonisini neden kaçırdığını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, İtalya'da dik çökme seremonisini neden kaçırdığını açıkladı

Son Haberler

Hamilton, İtalya'da dik çökme seremonisini neden kaçırdığını açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, İtalya'da dik çökme seremonisini neden kaçırdığını açıkladı

İtalya'da en hızlı pit stop Alfa Romeo'dan geldi
F1 Formula 1 / Son dakika

İtalya'da en hızlı pit stop Alfa Romeo'dan geldi

Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"

Norris, "aptalca" olan kırmızı bayrak kuralını eleştirdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris, "aptalca" olan kırmızı bayrak kuralını eleştirdi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın yarışını mahveden pit hatasını açıkladı

2
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

3
Formula 1

Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"

1s
4
Formula 1

Ferrari, Mugello'da "özel" renk düzeniyle yarışacak!

3s
5
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Son Haberler

Hamilton, İtalya'da dik çökme seremonisini neden kaçırdığını açıkladı
F1

Hamilton, İtalya'da dik çökme seremonisini neden kaçırdığını açıkladı

İtalya'da en hızlı pit stop Alfa Romeo'dan geldi
F1

İtalya'da en hızlı pit stop Alfa Romeo'dan geldi

Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"
F1

Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"

Norris, "aptalca" olan kırmızı bayrak kuralını eleştirdi
F1

Norris, "aptalca" olan kırmızı bayrak kuralını eleştirdi

Ferrari, Mugello'da "özel" renk düzeniyle yarışacak!
F1

Ferrari, Mugello'da "özel" renk düzeniyle yarışacak!

Son Videolar

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor? 05:00
Formula 1

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor?

İtalya GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

İtalya GP: Yarış gridi

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.