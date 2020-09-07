İtalya'da en hızlı pit stop Alfa Romeo'dan geldi
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İtalya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım Alfa Romeo olurken, bu yıl ilk kez Red Bull ya da Williams dışında bir takım en hızlı pit stopu yaptı.
İtalya Grand Prix'sinde pit stoplar pek de hızlı değildi ve 2 saniyenin altına inebilen olmadı.
Ancak Alfa Romeo 2.43 saniye ile diğerlerinden daha hızlı bir pit stop yaparak hafta sonunun en hızlı pit stopuna imza attı.
Takımlar toplamda 20 pit stop yaptı. En uzunu, Kevin Magnussen'in ön kanadının değiştiği pit stoptu.
Öte yandan Red Bull, bu hafta sonu ilk ona girmeyi başaramadı.
İtalya'daki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.43
|20
|25
|2. McLaren
|C. Sainz
|2.68
|22
|18
|3. McLaren
|L. Norris
|2.68
|22
|15
|4. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.79
|19
|12
|5. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.83
|18
|10
|6. Williams
|G. Russell
|2.83
|22
|8
|7. Ferrari
|C. Leclerc
|2.86
|17
|6
|8. Mercedes
|V. Bottas
|2.95
|22
|4
|9. Mercedes
|L. Hamilton
|3.13
|20
|2
|10. Renault
|E. Ocon
|3.17
|22
|1
|11. Red Bull
|M. Verstappen
|3.23
|22
|12. Haas
|R. Grosjean
|3.66
|22
|13. Renault
|D. Riccardo
|3.81
|22
|14. AlphaTauri
|D. Kvyat
|3.81
|22
|15. Racing Point
|S. Perez
|4.70
|22
|16. Williams
|N. Latifi
|4.71
|on altı
|17. Red Bull
|A. Albon
|7.88
|22
|18. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|10.13
|otuz
|19. Mercedes
|L. Hamilton
|10.24
|28
|20. Haas
|K. Magnussen
|18.27
|1
Pit stop şampiyonasında Red Bull 225 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 137 ve Williams'ın 126 puanı var.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|225
|2. Mercedes
|137
|3. Williams
|126
|4. Alfa Romeo
|113
|5. Renault
|62
|6. McLaren
|47
|7. AlphaTauri
|43
|8. Ferrari
|39
|9. Racing Point
|15
|10. Haas
|1
Sezonun en hızlı pit stopu 1.90 saniye ile Red Bull'a ait. Avusturyalı ekip, bu alanda ilk altı sırada yer alıyor.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Sürücü
|Grand Prix
|Derece
|1. Red Bull
|Verstappen
|İspanya
|1.90
|2. Red Bull
|Verstappen
|Steiermark
|1.95
|3. Red Bull
|Albon
|70. Yıl Dönümü
|2.03
|4. Red Bull
|Verstappen
|İspanya
|2.04
|5. Red Bull
|Verstappen
|Macaristan
|2.04
|6. Red Bull
|Albon
|İspanya
|2.07
|7. Williams
|Russell
|Macaristan
|2.07
|8. Williams
|Russell
|Macaristan
|2.09
|9. Red Bull
|Elbon
|Avusturya
|2.10
|10. Red Bull
|Verstappen
|Büyük Britanya
|2.18
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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