İtalya'da en hızlı pit stop Alfa Romeo'dan geldi

İtalya Grand Prix'sinde pit stoplar pek de hızlı değildi ve 2 saniyenin altına inebilen olmadı.

Ancak Alfa Romeo 2.43 saniye ile diğerlerinden daha hızlı bir pit stop yaparak hafta sonunun en hızlı pit stopuna imza attı.

Takımlar toplamda 20 pit stop yaptı. En uzunu, Kevin Magnussen'in ön kanadının değiştiği pit stoptu.

Öte yandan Red Bull, bu hafta sonu ilk ona girmeyi başaramadı.

İtalya'daki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.43 20 25 2. McLaren C. Sainz 2.68 22 18 3. McLaren L. Norris 2.68 22 15 4. AlphaTauri P. Gasly 2.79 19 12 5. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.83 18 10 6. Williams G. Russell 2.83 22 8 7. Ferrari C. Leclerc 2.86 17 6 8. Mercedes V. Bottas 2.95 22 4 9. Mercedes L. Hamilton 3.13 20 2 10. Renault E. Ocon 3.17 22 1 11. Red Bull M. Verstappen 3.23 22 12. Haas R. Grosjean 3.66 22 13. Renault D. Riccardo 3.81 22 14. AlphaTauri D. Kvyat 3.81 22 15. Racing Point S. Perez 4.70 22 16. Williams N. Latifi 4.71 on altı 17. Red Bull A. Albon 7.88 22 18. Alfa Romeo A. Giovinazzi 10.13 otuz 19. Mercedes L. Hamilton 10.24 28 20. Haas K. Magnussen 18.27 1

Pit stop şampiyonasında Red Bull 225 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 137 ve Williams'ın 126 puanı var.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. Red Bull 225 2. Mercedes 137 3. Williams 126 4. Alfa Romeo 113 5. Renault 62 6. McLaren 47 7. AlphaTauri 43 8. Ferrari 39 9. Racing Point 15 10. Haas 1

Sezonun en hızlı pit stopu 1.90 saniye ile Red Bull'a ait. Avusturyalı ekip, bu alanda ilk altı sırada yer alıyor.

Bu yılki en hızlı pit stoplar: