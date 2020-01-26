İtalya, yarış öncesi taraftar festivalini Torino'da yapmak istiyor

İtalya Otomobil Kulübü ACI, dün Torino'daki Ulusal Otomobil Müzesi'nde kuruluşunun 115. yıl dönümü için bir tören düzenledi.

Geceye önemli isimler katılırken, ACI Başkanı Angelo Sticchi Damiani, Torino'nun kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu ve 2020 yarış öncesi taraftar festivalini Torino'da düzenlemek istediklerini açıkladı.

Damiani şöyle konuştu: "Hâlâ Torino ile bağlarımız var, bunu koparmıyoruz çünkü otomobil dünyasının başkenti."

"Monza'daki yarış öncesi Torino'da Formula 1 taraftar festivalini organize etmek istiyoruz. Bu sayede taraftarlar tüm günü burada geçirebilirler."

"Geride kalan iki yılda bakarsak, iki yıl önce Venedik'te ve geçen yıl da Milano'daki Katedral Meydanı'nda bunu yapmıştık. Sıra İtalya'ya geldi."

"ACI burada kuruldu ve genel merkez 1927 yılına kadar Torino'da bulundu. Otomobil külübümüzün 115. yıl dönümünü kutlamak için özellikle burayı seçmekten son derece memnunuz." dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında Giorgetto Giugiaro ve Paolo Pininfarina gibi isimler de vardı.