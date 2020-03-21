İtalya, Monza yarışının yapılacağından emin

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, her geçen gün etkisini arttırıyor ve özellikle İtalya'da günlük ölüm sayısı 600'ün üzerine çıkmış durumda.

Bu yüzden Formula 1'in ilk yedi yarışı ya iptal edildi ya da ertelendi. İptal kararı sonrası 1954'ten bu yana ilk kez Monako GP gerçekleşmeyecek ve ayrıca Melbourne de yarışa ev sahipliği yapamayacak.

Sakhir, Şanghay, Hanoi, Zandvoort ve Barcelona'nın durumu ise belirsiz. Ayrıca takvimin geri kalanına dair de şüpheler var.

Şüpheli yerlerden birisi, Eylül ayında F1'e ev sahipliği yapacak Monza.

Çünkü Monza, Coronavirüs'ün İtalya'da en etkili olduğu bölgelerden birisinde yer alıyor ve 6 Eylül'deki yarışa kadar durum dinmezse, yarışın iptal edilme ihtimali ortaya çıkabilir.

Ancak ACI Başkanı Angelo Sticchi Damiani, hiç de olumsuz görünmüyor.

Damiani, "Monza yarışının oldukça güvenli bir dönemde olduğunu düşünüyorum ve öyle olmasını umut ediyorum."

“Haziran ayının ilk haftasında, Bakü'deki Azerbaycan GP'si ile tekrar yarışlara başlamayı planlıyoruz. Aynı ay içinde başka yarışlar olmalı. Temmuz ve Ağustos aylarında ertelenen beş yarıştan bazıları yapılmalı. O ayın sonunda Belçika olacak ve daha sonra bizim yarışımız var."

"Açıkçası yarışımız, ertelenen yarışlardan daha az risk altında. Çünkü tarihleri, seyahat edecek takımların durumu ve tüm lojistiği ayarlamalısınız. Taraftarların yarışı görmeye can atmasını umuyorum. Çünkü şu noktada bir bilet almak zorunda kalsam, Haziran, Temmuz ve muhtemelen Ağustos ayına almazdım. Ağustos ayının sonunda Spa için veya Monza ve bizden sonra gelenler için alırdım."

"Açıkçası çok iyimseriz. Monza'nın normal şekilde gerçekleşebileceğini ve gerçekten insanların yarışa geleceğini düşünüyoruz. Bence Monza, son derece ulaşabilir bir hedef olacak." dedi.

Bununla birlikte virüs konusundaki rakamlar, Damiani kadar olumlu görünmüyor.

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