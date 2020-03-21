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Formula 1 / Son dakika

İtalya, Monza yarışının yapılacağından emin

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İtalya, Monza yarışının yapılacağından emin
Ekleyen:
, Editör
21 Mar 2020 08:24

İtalya GP'nin organizatörü ACI'nin başkanı Angelo Sticchi Damiani, 2020 Monza GP'nin güvenli bir tarihte olduğunu ve bu yüzden yarışın F1'e ev sahipliği yapacağını düşünüyor.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, her geçen gün etkisini arttırıyor ve özellikle İtalya'da günlük ölüm sayısı 600'ün üzerine çıkmış durumda.

Bu yüzden Formula 1'in ilk yedi yarışı ya iptal edildi ya da ertelendi. İptal kararı sonrası 1954'ten bu yana ilk kez Monako GP gerçekleşmeyecek ve ayrıca Melbourne de yarışa ev sahipliği yapamayacak.

Sakhir, Şanghay, Hanoi, Zandvoort ve Barcelona'nın durumu ise belirsiz. Ayrıca takvimin geri kalanına dair de şüpheler var. 

Şüpheli yerlerden birisi, Eylül ayında F1'e ev sahipliği yapacak Monza.

Çünkü Monza, Coronavirüs'ün İtalya'da en etkili olduğu bölgelerden birisinde yer alıyor ve 6 Eylül'deki yarışa kadar durum dinmezse, yarışın iptal edilme ihtimali ortaya çıkabilir.

Ancak ACI Başkanı Angelo Sticchi Damiani, hiç de olumsuz görünmüyor.

Damiani, "Monza yarışının oldukça güvenli bir dönemde olduğunu düşünüyorum ve öyle olmasını umut ediyorum."

“Haziran ayının ilk haftasında, Bakü'deki Azerbaycan GP'si ile tekrar yarışlara başlamayı planlıyoruz. Aynı ay içinde başka yarışlar olmalı. Temmuz ve Ağustos aylarında ertelenen beş yarıştan bazıları yapılmalı. O ayın sonunda Belçika olacak ve daha sonra bizim yarışımız var."

"Açıkçası yarışımız, ertelenen yarışlardan daha az risk altında. Çünkü tarihleri, seyahat edecek takımların durumu ve tüm lojistiği ayarlamalısınız. Taraftarların yarışı görmeye can atmasını umuyorum. Çünkü şu noktada bir bilet almak zorunda kalsam, Haziran, Temmuz ve muhtemelen Ağustos ayına almazdım. Ağustos ayının sonunda Spa için veya Monza ve bizden sonra gelenler için alırdım."

"Açıkçası çok iyimseriz. Monza'nın normal şekilde gerçekleşebileceğini ve gerçekten insanların yarışa geleceğini düşünüyoruz. Bence Monza, son derece ulaşabilir bir hedef olacak." dedi.

Bununla birlikte virüs konusundaki rakamlar, Damiani kadar olumlu görünmüyor.

2020 Formula 1 takvimi ve ülkelerdeki virüs sayıları: (20 Mart)

Tarih Grand Prix Enfeksiyon Ölen kişi sayısı İyileşen kişi sayısı  
İptal edildi Avustralya Avustralya 876 7 46  
Ertelendi bahreyn Bahreyn 284 1 110  
Ertelendi Vietnam Vietnam 91   17  
Ertelendi Çin Çin 80 967 3248 71 150  
Ertelendi Hollanda Hollanda 2994 106 2  
Ertelendi İspanya İspanya 19980 1002 1588  
İptal edildi Monako Monako 11      
7 Haziran Azerbeycan Azerbaycan 44 1 7  
14 Haziran Kanada Kanada 873 12 11  
28 Haziran Fransa Fransa 10995 372 1295  
5 Temmuz Avusturya Avusturya 2388 6 9  
19 Temmuz Büyük Britanya Büyük Britanya 3269 144 65  
2 Ağustos Macaristan Macaristan 85 3 7  
30 Ağustos Belçika Belçika 2257 37 204  
6 Eylül İtalya İtalya 41 035 3405 4440  
20 Eylül Singapur Singapur 385   131  
27 Eylül Rusya Federasyonu Rusya 253 1 12  
11 Ekim Japonya Japonya 963 33 215  
25 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 14373 218 125  
1 Kasım Meksika Meksika 164 1 4  
15 Kasım Brezilya Brezilya 650 7 2  
29 Kasım Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi 140   31  
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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