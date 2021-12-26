İtalya, Imola ve Monza'ya F1 yarışları için özel bütçe tahsis edecek

Habere göre, Imola ve Monza'da iki Grand Prix'yi finanse etmek için İtalya Otomobil Kulübü ACI'ye 2025'e kadar yılda 10 milyon euro tahsis edilecek.

Bu, iki Formula 1 yarışının önümüzdeki dört yıl boyunca İtalya'da kalacağının garantisi olarak kabul edilebilir.

2022'de Monza'daki yarışa ​​5 milyon euro daha tahsis edilecek ve 2023'te tamamlanması planlanan büyük ölçekli bir yeniden yapılanma için 15 milyon avro daha tahsis edilecek .

Gelecek yıl pistin 100. yıl dönümü kutlanacak.