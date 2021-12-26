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Formula 1 Haberler

İtalya, Imola ve Monza'ya F1 yarışları için özel bütçe tahsis edecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

İtalyan parlamentosunun kararı sayesinde hem Imola hem de Monza, F1 takviminde kalıcı olacak gibi görünüyor.

İtalya, Imola ve Monza'ya F1 yarışları için özel bütçe tahsis edecek

Monza, ilk günden bu yana Formula 1'e ev sahipliği yapmaya devam ediyor ve zaman zaman maddi konular nedeniyle problemler yaşansa da, hiç takvimden çıkmadılar.

Monza'nın uzun yıllar sporda kalmaya devam etmesi bekleniyor. Geçen yıl pandemi sayesinde Imola da takvime dönmüştü. Gelecek yıl arka arkaya üçüncü kez F1'e ev sahipliği yapacaklar.

Şimdi İtalyan parlamentosundan bu iki piste bazı güzel haberler geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan parlamentosunun üst meclisi, ülkenin 2022 bütçesine ilişkin yasayı onayladı ve içerisinde Formula 1'le ilgili maddeler de var.

Habere göre, Imola ve Monza'da iki Grand Prix'yi finanse etmek için İtalya Otomobil Kulübü ACI'ye 2025'e kadar yılda 10 milyon euro tahsis edilecek. 

Bu, iki Formula 1 yarışının önümüzdeki dört yıl boyunca İtalya'da kalacağının garantisi olarak kabul edilebilir.

2022'de Monza'daki yarışa ​​5 milyon euro daha tahsis edilecek ve 2023'te tamamlanması planlanan büyük ölçekli bir yeniden yapılanma için 15 milyon avro daha tahsis edilecek .

Gelecek yıl pistin 100. yıl dönümü kutlanacak.

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