İtalya GP'de yağmur beklenmiyor

Monza geçmişte zaman zaman yağmurlu yarışlara ev sahipliği yapsa da, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarış öncesinde herhangi bir yağmur beklentisi yok.

Yapılan ilk tahminlere göre hafta sonunun tüm günleri epey sıcak olacak.

Cuma günü yağmur yağma ihtimali %1'in ötesine geçmiyor ve hava sıcaklığı gün boyunca 28 derece civarlarında olacak.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 1 derece artarak 29 dereceye çıkacak ve yağmur ihtimali bulunmuyor. Yarışın yapılacağı pazar günü %5'lik bir yağmur tahmini var ve hava sıcaklığı yine 29 derece olacak.

Üç gün de rüzgar şiddetli olmayacak ve genel olarak 6 ila 7 km/s hızında esecek.