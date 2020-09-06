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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

İtalya GP'de günün pilotu Gasly oldu!

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İtalya GP'de günün pilotu Gasly oldu!
Ekleyen:
, Editör

Pierre Gasly, İtalya GP'deki zaferinin ardından günün pilotu seçilen isim oldu.

Sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaran ve onuncu olan Pierre Gasly, yarışta herkesten önce pite girdi ve tam o noktada güvenlik aracı çıktı.

Sonrasında ortalık karıştı ve Lewis Hamilton'ın aldığı ceza sonrasında da Gasly liderliği eline geçiren isim oldu.

Yerini korumayı başaran Fransız sürücü, Carlos Sainz'ın tüm baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk F1 zaferini aldı.

Bu, AlphaTauri'nin 2008 İtalya'dan bu yana ilk zaferiydi.

Fransız pilot, bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Gasly böylelikle arka arkaya ikinci kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya GP tailandia Alexander Albon
Austria Steiermark GP  Sergio Pérez
Hungary Macaristan GP  Max Verstappen
 Britanya GP  Lewis Hamilton
 70. Yıl Dönümü GP  Max Verstappen
 İspanya GP  Sebastian Vettel
Belgium Belçika GP  Pierre Gasly
Italy İtalya GP  Pierre Gasly

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 26
 Sebastian Vettel 17
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
tailandia Alexander Albon

3
 Sergio Pérez 3
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Kevin Magnussen 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
2020 İtalya GP: Olaylı yarışta Gasly ve AlphaTauri kazandı!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Editör Kemal Şengül

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