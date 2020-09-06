İtalya GP'de günün pilotu Gasly oldu!
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Pierre Gasly, İtalya GP'deki zaferinin ardından günün pilotu seçilen isim oldu.
Sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaran ve onuncu olan Pierre Gasly, yarışta herkesten önce pite girdi ve tam o noktada güvenlik aracı çıktı.
Sonrasında ortalık karıştı ve Lewis Hamilton'ın aldığı ceza sonrasında da Gasly liderliği eline geçiren isim oldu.
Yerini korumayı başaran Fransız sürücü, Carlos Sainz'ın tüm baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk F1 zaferini aldı.
Bu, AlphaTauri'nin 2008 İtalya'dan bu yana ilk zaferiydi.
Fransız pilot, bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Gasly böylelikle arka arkaya ikinci kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya GP
|Alexander Albon
|Steiermark GP
|Sergio Pérez
|Macaristan GP
|Max Verstappen
|Britanya GP
|Lewis Hamilton
|70. Yıl Dönümü GP
|Max Verstappen
|İspanya GP
|Sebastian Vettel
|Belçika GP
|Pierre Gasly
|İtalya GP
|Pierre Gasly
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|26
|Sebastian Vettel
|17
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Alexander Albon
|
3
|Sergio Pérez
|3
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Kevin Magnussen
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|İtalya GP
|Editör
|Kemal Şengül
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İtalya GP'de günün pilotu Gasly oldu!
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