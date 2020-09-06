İtalya GP'de günün pilotu Gasly oldu!

Sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaran ve onuncu olan Pierre Gasly, yarışta herkesten önce pite girdi ve tam o noktada güvenlik aracı çıktı.

Sonrasında ortalık karıştı ve Lewis Hamilton'ın aldığı ceza sonrasında da Gasly liderliği eline geçiren isim oldu.

Yerini korumayı başaran Fransız sürücü, Carlos Sainz'ın tüm baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk F1 zaferini aldı.

Bu, AlphaTauri'nin 2008 İtalya'dan bu yana ilk zaferiydi.

Fransız pilot, bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Gasly böylelikle arka arkaya ikinci kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler: