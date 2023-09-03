İtalya GP'de günün pilotu Carlos Sainz oldu
2023 İtalya GP'de taraftarların oylaması sonucunda günün pilotu Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, yarışın başında yerini korumayı başararak üstüne düşeni yapsa da yarış ilerledikçe performans kaybetti.
İlk olarak yarışı kazanan Max Verstappen'e, daha sonra Sergio Perez'e geçilen Sainz yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı.
Sainz, yarış boyunca yaptığı savunmalarla dikkat çekti. Ferrari pilotunun yaptığı savunmalar, podyumda kalmasında etkili oldu.
Yarışın son bölümünde takım arkadaşına karşı savunma yapan İspanyol pilot, üçüncülük ile hem Ferrari'nin evinde podyuma çıkmış oldu, hem de bu sezon ilk podyum sonucunu elde etti.
Sainz, ankete katılanların %31'inin oyunu alarak günün pilotu seçildi.
2023'te Günün Pilotu seçilenler
|Yarış
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Perez
|Azerbaycan
|Sergio Perez
|Miami
|Max Verstappen
|Monaco
|Esteban Ocon
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albon
|Avusturya
|Lando Norris
|Britanya
|Lando Norris
|Macaristan
|Sergio Perez
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Fernando Alonso
|İtalya
|Carlos Sainz
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Carlos Sainz
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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