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İtalya GP'de günün pilotu Carlos Sainz oldu

2023 İtalya GP'de taraftarların oylaması sonucunda günün pilotu Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, yarışın başında yerini korumayı başararak üstüne düşeni yapsa da yarış ilerledikçe performans kaybetti.

İlk olarak yarışı kazanan Max Verstappen'e, daha sonra Sergio Perez'e geçilen Sainz yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Sainz, yarış boyunca yaptığı savunmalarla dikkat çekti. Ferrari pilotunun yaptığı savunmalar, podyumda kalmasında etkili oldu.

Yarışın son bölümünde takım arkadaşına karşı savunma yapan İspanyol pilot, üçüncülük ile hem Ferrari'nin evinde podyuma çıkmış oldu, hem de bu sezon ilk podyum sonucunu elde etti.

Sainz, ankete katılanların %31'inin oyunu alarak günün pilotu seçildi.

2023'te Günün Pilotu seçilenler

Yarış Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
saudi arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya   Sergio Perez
Azerbaijan Azerbaycan   Sergio Perez
United States Miami   Max Verstappen
Monaco Monaco  Esteban Ocon
spain İspanya   Lewis Hamilton
Canada Kanada  thailand Alejandro Albon
Austria Avusturya   Lando Norris 
United Kingdom Britanya   Lando Norris
Hungarian Macaristan   Sergio Perez
Belgium Belçika   Max Verstappen
netherlands Hollanda   Fernando Alonso
italy İtalya  Carlos Sainz

 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Lando Norris 7
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6
 Kimi Räikkönen 5
Thailand Alexander Albon 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
Spain Carlos Sainz 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1

 

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Verstappen: "Galibiyet için Sainz'ı hata yapmaya zorladım"

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