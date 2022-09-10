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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Resmi: Williams'ta Alex Albon'un yerine Nyck de Vries yarışacak!

Williams takımı, bugün yapmış olduğu açıklamada İtalya GP'nin kalan bölümünde Alex Albon'un yerine Mercedes'in yedek pilotu ve Formula E pilotu Nicy de Vries'in yarışacağını duyurdu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Resmi: Williams'ta Alex Albon'un yerine Nyck de Vries yarışacak!
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Dün gerçekleştirilen 1. antrenman seansında Aston Martin'de Sebastian Vettel'in aracını kullanan De Vries, sürpriz bir şekilde Williams'ta Albon'un koltuğunu aldı. De Vries, bugün itibariyle Albon'un aracına geçecek.

Böylece 2019'da F2 şampiyonu, 2021-2022 sezonunda ise Formula E şampiyonu olan De Vries, Formula 1'de ilk yarışına çıkacak.

Williams'tan yapılan açıklamada, Albon'un sabah saatlerinden itibaren kendisini iyi hissetmediği, apandisit tedavisi için hastaneye kaldırıldığı, bu yüzden onun yerine yedek pilot de Vries'in yarışacağı bildirildi.

Bu sezon Mercedes ve Mercedes'in müşteri takımları için yedek pilot olarak yarışlara gelen de Vries, bazı antrenman seanslarında bu takımlarla sürüş yapmıştı.

Mercedes, Cuma günleri antrenmanlara çıkan Formula E şampiyonu pilotu için 2023'te yarış koltuğu bulmaya çalışıyordu ve bu kapsamda en büyük aday Williams'tı.

İspanya GP hafta sonunda Williams, Fransa GP hafta sonunda Mercedes ve bu hafta sonu Aston Martin ile antrenmanlarda sürüş yapan de Vries, bu hafta sonu antrenmanlara katılmasa da Williams ile yarışmaya devam edecek.

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