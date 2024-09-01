İtalya GP Yarış: Leclerc Ferrari'nin evinde kazandı, McLarenlar 2-3!

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan İtalya Grand Prix'si Monza'da parçalı bulutlu hava koşullarında başladı. Yarış kontrol tarafından yarışta yağmur ihtimalinin %40 olduğu bildirildi.

Formasyon turu başladığında birçok pilotun orta hamur lastikleri tercih ettiği görüldü. 7 ve 8. sıradan yarışa başlayan Red Bull pilotları, Ocon, Stroll ve Bottas ise sert hamur lastikleri tercih ettiler.

Beş kırmızı ışık söndü ve yarış başladı. Norris iyi bir çekiş yakalayarak Piastri'nin önüne geçmeyi başardı. Bu sırada Piastri'yle çekişen Russell ilk virajda dışarı çıkarak kaçış yolundan piste geri dönmek zorunda kaldı.

4. virajda Piastri ile Norris arasında bir mücadele yaşandı ve Piastri liderliği takım arkadaşından almayı başardı. Bu esnada Leclerc de Norris'e atak yaparak onu geçmeyi başardı ve ikinciliği aldı. Böylece Norris üçüncülüğe gerilemiş oldu.

Arkada Hamilton ile Verstappen arasında bir çekişme yaşandı ve Verstappen telsizden, Hamilton'ın kendisine bir araç genişliği boyunca yer bırakmadığını ve daha önce kendisine bu sebepten ceza verildiğini takımına hatırlattı.

İlk virajda Hulkenberg'in blokajı nedeniyle Tsunoda ile Hulkenberg arasında bir temas yaşandı ve bu olay not edildi.

7. sıraya kadar gerileyen Russell'ın aracında ise hasar olduğu görüldü.

Bu sefer arkada Hulkenberg ile Ricciardo arasında da bir temas yaşandı ve bu temas da yarış kontrolü tarafından not edildi.

Hulkenberg aldığı ön kanat hasarı nedeniyle 6. turda pite geldi ve son sıraya geriledi.

Böylece 7 tur geride kalırken sırasıyla; Piastri, Leclerc, Norris, Sainz, Hamilton, Verstappen, Russell, Perez, Albon ve Alonso ilk 10'u oluşturdular.

Tsunoda, Hulkenberg ile yaşadığı temas sırasında aldığı hasar nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalırken, Hulkenberg'e bu temas nedeniyle 10 saniye ceza verildi; Ricciardo'ya ise yine Hulkenberg ile olan temasından dolayı 5 saniye ceza verildi.

11. turda Perez, start-finiş düzlüğünde Russell'a atak yaptı ve ön kanadındaki hasar nedeniyle Russell, Perez'e direnemeyerek geçildi.

12. tur itibariyle Mercedes ön kanat hasarı nedeniyle Russell'ı piste çağırdı. Russell'ın ön kanadı değiştirildi ve sert hamur lastikler takıldı. Russell, 16. sıradan piste geri döndü.

15.turda Norris önündeki Leclerc'e oldukça yaklaşmıştı ve atak yapmaya hazırlanıyordu ancak takım telsizden onu pite çağırdı. Norris, pite girereken büyük bir blokaj yaşadı ve pit girişindeki straforlara çarptı.

16. turda Leclerc ve Hamilton da pite gelerek sert hamur lastiklere geçtiler. Leclerc, piste Norris'in arkasında geri döndü ve böylece Norris erken pit stratejisyile Leclerc'i geride bırakmış oldu.

17. turda Piastri de pite geldi ve Norris'in önünde kalmayı başararak piste döndü.

Daniel Ricciardo'ya cezasını doğru çekmediği gerekçesiyle 10 saniye daha ceza geldi.

20. turda geçici olarak yarış liderliğini devralan Sainz da pite geldi ve Leclerc'in hemen arkasında 6. sırada piste geri döndü.

Böylece Verstappen liderliği devralmış oldu.

Sainz pit çıkışında çekişen Ocon ve Hamilton'ın hemen önüne çıktı. Hamilton önündeki Ocon'u geride bırakarak Sainz'ın peşine takıldı.

22. turda Verstappen pite geldi ve sağ arka lastikteki gecikme nedeniyle 6.2 saniyelik oldukça yavaş bir pit-stop yaparak zaman kaybetti. Hollandalı pilot, Hamilton ve Ocon'un arkasında piste geri döndü.

24. turda Perez de pite geldi ve takım arkadaşı gibi tekrar sert hamur lastiklere geçerek Verstappen'in arkasında piste döndü.

Böylece Piastri tekrar yarış liderliğini alırken, erken pit-stop stratejisiyle Leclerc'i geride bırakan Norris ikinci, Leclerc üçüncü sırada yarışı sürdürdü.

Sırasıyla Sainz, Hamilton, Verstappen, Perez, Russell, Ocon ve Alonso ilk 10'un kalanını oluşturdular.

31. turda Russell, Perez'e atak yaptığı esnada şikanı kesmek zorunda kaldı ve yerini Perez'e yerini geri verdi.

Leclerc, Norris'in yaptığı hata nedeniyle ona gittikçe yaklaştı ve onun DRS mesafesine girdi.

33. turda Norris tekrar pite gelerek sert hamur lastiklere geçti ve Red Bull pilotlarının arasında 6. olarak piste geri döndü.

34. tur itibariyle Russell tekrar pite geldi ve yine 4.2 saniyelik yavaş bir pit yaparak sert lastikleri taktı ve 12. sırada piste geri döndü.

36. turda Perez Red Bull tarafından pite çağrıldı ve orta hamur lastiklere geçerek Russell'ın önünde piste geri döndü.

38. turda Hamilton da pite geldi ve terkrar sert hamur lastiklere geçerek Norris'in arkasında piste geri döndü.

38.turda Russell ile Perez arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı ve bu mücadelenin sonunda Russell, Perez'i geride bırakmayı başardı.

39. turda Piastri pite geldi ve sert hamurları takarak ikinci pitlerini yapmayan Leclerc ve Sainz'ın arkasında 3. olarak piste döndü.

40. turda Norris, Verstappen'e oldukça yaklaşarak atağına başladı ve ikili arasında kıyasıya bir çekişme yaşandı. Verstappen Norris'e savunma yaparak İngiliz pilotun geçişini ilk etapta engellese de 41. turda Norris start-finiş düzlüğünde DRS ile gelerek 1. virajda geçişini tamamladı.

42. tur itibariyle Verstappen pite geldi ve orta hamur lastiklere geçerek Hamilton'ın arkasında 6. sırada piste geri döndü.

Böylece Ferrariler tek pit-stopla 1-2 olarak yarışa devam ettiler. 45. turda Piastri, yakınlaştığı Sainz'a atak yaparak onu geride bıraktı ve 2. sırayı aldı.

Piastri'nin ardından Norris de Sainz'ı yakın takibe aldı ve onu sıkıştırmaya başladı. 48. turda start-finiş düzlüğünde eski takım arkadaşını geride bırakan Norris üçüncü sıraya yerleşti.

Piastri, Leclerc'i kovalamaya başladıysa da aradaki farkı o kadar hızlı eritemedi ve Leclerc tek pit-stop stratejisiyle Ferrari'ye evinde zaferi getirmeyi başardı.

McLaren ikilisi Piastri ve Norris 2. ve 3. olurken; sırasıyla Sainz, Hamilton, Verstappen, Russell, Perez, Magnussen ve Albon ilk 10'u tamamladılar.

En hızlı tur puanını ise Lando Norris kazandı.

Yarış Sonucu: