İtalya GP: Verstappen art arda 5. kez kazandı, Leclerc Ferrari'nin evinde 2. oldu!

Yarışa 7. sıradan başlayan şampiyona lideri Verstappen, ilk turda 4. sıraya kadar yükselmesinin ardından çok geçmeden ana rakibi Charles Leclerc'in arkasına kadar gelmeyi başardı.

Sebastian Vettel'in yolda kalmasının ardından sanal güvenlik aracı devreye girdiğinde Leclerc pite gelirken, Verstappen yarışa devam etti ve yarışın yeni lideri oldu.

Verstappen, yarışın kalan bölümünde kontrolü elinden bırakmayarak Ferrari'nin evinde yarışı kazanan isim oldu.

Leclerc, erken pit stopun ardından ikinci kez pite geldi ancak beklediği tempoyu bulamadı ve ikinci sırada yarışı tamamladı.

İtalya'da podyumu tamamlayan isim, Mercedes ile yarışa 3. sıradan başlayan George Russell oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc, ilk virajda yerini korumasının ardından yarışı kontrolü altına alacak gibi duruyordu ancak Leclerc istediği kadar fark açamadı. Çok geçmeden, Leclerc'in yarıştaki rakibinin şampiyona lideri Verstappen olacağı anlaşıldı. Verstappen 5. turda Russell'ı da geçerek 2. sıraya yükselmesinin ardından ikili arasındaki fark yaklaşık 2 sn civarındaydı.

Bu iki isim bir süre bu şekilde devam ederken Verstappen, 10. turdan sonra farkı 1.3 sn civarına düşürmeyi başardı. İlerleyen turlarda ikili arasında pist üstünde mücadele olacak gibiydi ancak Ferrari, 12. turda Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'in yolda kalması sonucu sanal güvenlik aracının devreye girmesiyle, Leclerc'i erken diyebileceğimiz bir noktada pite aldı.

Leclerc'in pit stopunun ardından Verstappen yarışta ilk sıraya yükselirken, Russell ikinci sıraya yükseldi. Leclerc'in pite gelmesinin sonrasında pist temizlendi ve sanal güvenlik aracı sona erdi. Leclerc, kıl payı da olsa Daniel Ricciardo'nun başını çektiği grubun önünde kalarak 3. sırada yarışa döndü.

Ön grupta Russell 23., Verstappen ise 25. turun sonunda pite geldiler ve bu sayede Leclerc yeniden ilk sıraya yükseldi ancak Monakolu pilotun erken pit stop nedeniyle bir kez daha pite gelmesi gerekecekti.

Verstappen pitten çıktıktan sonra lider Leclerc'in yaklaşık 10 sn gerisindeydi ve turlar ilerledikçe farkı kapatmaya başladı. 33. turda fark 4.5 sn'ye kadar düşmüştü, Ferrari bunun üzerine çok beklemeden o turun sonunda Leclerc'i pite aldı ve yarışın kalan bölümü için yumuşak lastikleri taktı.

Pitten sonra Verstappen ile Leclerc arasında 20 sn civarında fark vardı ancak Leclerc, yumuşak lastiklere rağmen beklendiği kadar hızlı farkı kapatamadı. Yarışın 47. turunda 2 pilot arasındaki fark 17 sn civarındaydı. O noktada McLaren pilotu Daniel Ricciardo yolda kaldı ve bunun üzerine önce sarı bayraklar sallanırken, ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Bu bölümde pilotların çoğu taze lastikler için pite geldiler. Leclerc'in lastikleri daha yeniydi ancak Verstappen'in pite gelmesinin ardından pozisyon kazanamayacakları için Ferrari, Leclerc'i yine pite aldı.

Ricciardo'nun aracının çekilip, pilotların güvenlik aracı arkasında konvoy yapması, Verstappen'in güvenlik aracının hemen arkasına gelmesi oldukça uzun sürdü. Geride 5 tur olmasına rağmen kalan bölümde yarışın yeniden başlaması için gerekli prosedürler tamamlanamadı ve yarış böylece son tura kadar güvenlik aracı arkasında devam etti.

Güvenlik aracının pite dönmesinin hemen ardından Max Verstappen'in liderliğinde damalı bayrak sallandı. Verstappen böylece art arda 5., bu sezonki 11., kariyerinin ise 31. yarış zaferini kazandı. Verstappen ayrıca Monza'da ilk kez podyuma çıkmayı başardı.

Leclerc, 2019'da kazandığı Monza'da her ne kadar pole'den başlasa da yarışı ikinci sıradan ileride tamamlayamadı.

Mercedes ile ilk sezonunu geçiren Russell, İtalya'daki podyumu ile bu sezonki 7. podyum sonucunu elde etmiş oldu.

Güç ünitesi değişikliği nedeniyle grid cezası alan ve yarışa 18. sıradan başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz, yarışın ilk bölümünde oldukça agresif bir mücadele sergiledi ve DRS trenine girmesine rağmen yaptığı geçişlerle ön gruba yakın bir konuma geldi. Orta lastiklerle 30 tur tamamlayan Sainz, podyumu tamamlayan grubun arkasında 4. olarak neredeyse alabileceği maksimum sonucu almış oldu.

Sainz gibi grid cezası bulunan ve 19. sıradan yarışa başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk virajda şikanı kesmesinin ardından son sıraya geriledi ve onun yükselişi Sainz kadar kolay olmadı. Buna rağmen Hamilton, ilk stintte 33 turu geride bırakmasının ardından orta grup mücadelesinin önüne geçmeyi başardı ve yarışı Sainz'ın hemen arkasında 5. sırada tamamladı.

Cezalı isimlerden olan ve yarışa 13. sıradan başlayan Red Bull pilotu Sergio Perez, ilk turda 15. sıraya gerilemesinin ardından Sainz'a da geçildi. Sainz grup içerisinde daha rahat yükselirken, Perez benzer şekilde yükselmekte zorlandı. Red Bull bunun üzerine Perez'i 7. turun sonunda pite alarak çok erkenden sert lastiklere geçirdi. Perez'in sağ ön freni, pitten çıkarken alev aldı ve diskin soğuması biraz zaman aldı ancak Perez sorunsuz bir şekilde yola devam edebildi. Ters stratejinin ardından sert lastiklerle 35 tur atan Perez, 4. sıraya kadar yükseldi ancak Red Bull onu yarışın son bölümü için yeniden pite aldı. Perez, kalan bölümde pek aksiyon olmayınca yarışı 6. sırada tamamlamış oldu. Perez, yarışın en hızlı turunu atması sayesinde bir puan ekstra kazandı.

McLaren pilotu Lando Norris, yarışın ilk bölümünde takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun başını çektiği DRS treninin içerisinde kaldı ve pek varlık gösteremedi. Öndeki pilotların pite gelmesinin ardından pist üstünde kalan Norris, orta lastiklerle 35 tur atarak bu bölümdeki pilotlar karşısında avantaj sağlamaya çalıştı. Norris her ne kadar pit stopta zaman kaybetse de yeni lastiklerle bu isimleri geçmeyi başardı ve 7. sırada yarışı tamamladı.

Yarışın başında Ricciardo'nun gerisinde kalan ve bir türlü geçme fırsatı bulamayan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, pit stopa erken gelse de yine geçemedi ve ikinci stintte de Ricciardo'nun gerisinde kaldı. Ricciardo'nun yarışa veda etmesinin ardından Norris, yarışı 8. sırada tamamlamış oldu.

Alex Albon'un apandisit ameliyatı olması nedeniyle cumartesi günü son anda Williams tarafından görevlendirilen Nyck de Vries, oldukça başarılı bir yarışı geride bıraktı. Cezalı pilotların cezasını çekmelerinin ardından 8. sıradan yarışa başlayan de Vries, startta sorunlardan uzak durdu ve Ricciardo'nun arkasındaki grupta puan alabileceği bir yerde kendisini buldu. Uzun süre Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou'nun baskısına direnen de Vries, 9. sırada yarışı tamamladı ve pek alışkın olmadığı Williams aracıyla henüz ilk Formula 1 yarışında 2 puan kazandı.

De Vries'i geçmeyi başaramayan Zhou, 10. sırada yarışı tamamlayarak son puanın sahibi oldu. Zhou, Kanada GP'den sonra ilk defa hem kendisinin hem de takımının ilk puanını kazandı.

Alpine'de Esteban Ocon 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken Fernando Alonso puan alabilecek gibi duruyordu ancak sorun nedeniyle yarışı erken bırakmak zorunda kaldı.

Yarışın ilk bölümünde son sıralarda bulunan Mick Schumacher, oldukça uzun bir ilk bölümün ardından ilk 10 içerisine girse de, pit stopun ardından yeniden 15. sıraya geriledi ancak taze lastikleri sayesinde yükselmeye çalışıyordu. Güvenlik aracının ardından Schumacher, 12. sırada yarışı tamamladı.

Schumacher'in arkasında yarışı tamamlayabilen son isimler Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi ve Kevin Magnussen oldular. Yarışın ilk turunda ya da devamında kaza nedeniyle yarışa veda eden isim olmasa da farklı sorunlar nedeniyle Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel, Alpine'den Alonso ve McLaren'den Ricciardo yarışa erken veda ettiler.

Sezonun 16. yarışının ardından şampiyona lideri Verstappen ile puan farkını 116'ya çıkardı ve ikinci şampiyonluğu yolunda bir engeli daha galibiyetle geride bıraktı. Verstappen'in sıradaki yarışta matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etme şansı olacak. Leclerc, ikinciliği sayesinde Perez'in önüne geçerken sezonun en istikrarlı isimlerinden olan Russell, 7. podyumu ile 3. sıradaki Perez ile arasındaki puan farkını 7'ye düşürdü.

Takımlar şampiyonasında Red Bull 545 puana yükseldi ve az da olsa Ferrari ile puan farkını açmayı sürdürdü. İkinci sıradaki Ferrari'nin 406, 3. sıradaki Mercedes'in 371 puanı bulunuyor. Alpine her ne kadar Monza'dan puansız ayrılsa da, McLaren'in 18 puan önünde dördüncülüğünü korudu.

2022 sezonunun 17. yarışı normalde 25 Eylül'de Rusya'da yapılacaktı ancak bildiğiniz gibi o yarış iptal edildi ve yerine başka bir yarış gelmedi. Bunun üzerine sıradaki yarış 2 Ekim'de Singapur'da gerçekleştirilecek ve Formula 1 dünyası art arda gerçekleştirilen 3 yarışın ardından 3 haftalık ara verip Singapur GP ile devam edecek.

