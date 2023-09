İtalya GP: Verstappen kazandı, Red Bull Ferrari'nin evinde duble yaptı!

Heyecan dolu İtalya GP sıralamalarının ardından yarışın ilk bölümü de oldukça heyecanlıydı. Pole pozisyonundan yarışa başlayan Carlos Sainz, startta yerini korumasının ardından uzun süre ilk sırada kaldı ancak yarışta güçlü olması beklenen Max Verstappen, farkın açılmasına izin vermedi.

15 tur boyunca Sainz'ı takip eden Verstappen, sonunda geçmeyi başardı ve ilk sırayı ele geçirdi. Yarışın kalan bölümünde kontrolü ele geçiren ve hiç bırakmayan Verstappen, 51 turluk yarışı ilk sırada tamamlayarak kariyerinin 47., bu sezon ise 12. zaferini elde etmiş oldu. Verstappen ayrıca, art arda 10. yarış zaferiyle 2013'ten bu yana Sebastian Vettel'e ait olan rekoru yeni bir seviyeye taşımış oldu.

Yarışa 5. sıradan başlayan Sergio Perez, iyi bir yarış çıkardı ve Ferrari pilotları ile verdiği uzun mücadelede öne geçmeyi başararak 2. olmayı başardı. Red Bull böylece Ferrari'nin evinde 1-2 elde ederek bu sezon 6. duble sonucunu elde etti. Bu, Red Bull tarihinde bir sezon içerisinde elde edilen en çok duble sayısı oldu.

Son turlarda Ferrari pilotları arasında yaşanan yakın mücadelede kazanan Carlos Sainz oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, yarışın başında yerini korusa da önce Verstappen'e, ardından Perez'e geçilmesinin ardından 3. sıraya geriledi. Sainz, son turlarda takım arkadaşı Charles Leclerc'in de yoğun baskısına maruz kaldı ancak buna rağmen yerini korudu ve İtalya'da Ferrari adına podyuma çıkan isim olmayı başardı.

Ferrari ve Red Bull'un çok yakın bir sıralama geçirmesinin ardından İtalya GP öncesinde büyük heyecan vardı. Monza'da gerçekleştirilen yarış için hava şartları, önceki günlere göre daha iyiydi. Hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşırken pist sıcaklığı 43 dereceydi.

2023'te Avrupa'da gerçekleştirilen son yarışa Ferrari'den Carlos Sainz ilk sıradan başlarken onu Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell ve Sergio Perez ilk 5 sıradan başladılar.

Yarışın ilk bölümü için Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen sert lastikleri tercih ederken diğer tüm pilotlarda orta lastikler vardı.

Formasyon turunda AlphaTauri'den Yuki Tsunoda, aracından çıkan dumanlarla birlikte aracını kenara çekmek zorunda kaldı. Tsunoda, Parabolica öncesinde düzlükte kenara çekmişti, bunun üzerine yarış yönetimi aracı yerinden kaldırmak için yeterli zamanın olmayacağı gerekçesiyle startı bir tur erteledi ve ikinci formasyon turu atıldı.

İkinci formasyon turunda Leclerc, aracının sola dönüşlerde pek iyi olmadığını, her şeyin yolunda olup olmadığını sorunca, takımdan kendisine bir sorun olmadığı söylendi.

Ekstra formasyon turu tamamlanırken, görevliler henüz aracı yerinden kaldıramamıştı. Araçlar bir kez daha gridde yerlerini aldı ancak start yine verilemedi. Mekanikerler bir süre pit yolunun sonunda gride geçiş için hazırda beklediler ancak nasıl bir format uygulanacağı belli değildi. Bir süre bekleyişin ardından piste giriş kapıları açıldı ve mekanikerler araçlar üzerinde gerekli hizmeti vermek için yeniden piste girdiler.

Yerinden oynatılamayan AlphaTauri aracı çekiciye bindirilerek pite döndürülürken takımlar, yeni bir formasyon turu için araçlarını hazırladılar. O dakikalarda, start ışıklarında bir sorun olabileceği iddiası gündeme geldi.

Bir süre bekleyişin ardından yarış start prosedürlerinin 16:20'de başlayacağı bilgisi verildi. 3. kez formasyon turunun atılmasıyla yarış mesafesi 51 tura düşmüş oldu.

İkinci start prosedüründe herhangi bir sorun yaşanmadı ve 51 tur üzerinden koşulacak olan İtalya GP sorunsuz bir şekilde başladı.

Pole pozisyonundan başlayan Sainz iyi bir startla yerini korurken ilk virajlar sorunsuz bir şekilde geçildi. İlk turda ilk 5 içerisinde değişiklik olmazken Piastri, Albon'u geçerek 6. sıraya, Norris Hamilton'ı geçerek 8. sıraya yükseldi. Hulkenberg ise 3 sıra yükselişle 10. sıraya yükseldi.

Albon, ilk turda geçişse de ikinci turda Piastri'yi geçerek yeniden 6. sıraya yükseldi. İlk iki turda pek olay yoktu. 3. tur itibariyle DRS açıldı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images