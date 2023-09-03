İtalya GP: Verstappen kazandı, Red Bull Ferrari'nin evinde duble yaptı!

Heyecan dolu İtalya GP sıralamalarının ardından yarışın ilk bölümü de oldukça heyecanlıydı. Pole pozisyonundan yarışa başlayan Carlos Sainz, startta yerini korumasının ardından uzun süre ilk sırada kaldı ancak yarışta güçlü olması beklenen Max Verstappen, farkın açılmasına izin vermedi.

15 tur boyunca Sainz'ı takip eden Verstappen, sonunda geçmeyi başardı ve ilk sırayı ele geçirdi. Yarışın kalan bölümünde kontrolü ele geçiren ve hiç bırakmayan Verstappen, 51 turluk yarışı ilk sırada tamamlayarak kariyerinin 47., bu sezon ise 12. zaferini elde etmiş oldu. Verstappen ayrıca, art arda 10. yarış zaferiyle 2013'ten bu yana Sebastian Vettel'e ait olan rekoru yeni bir seviyeye taşımış oldu.

Yarışa 5. sıradan başlayan Sergio Perez, iyi bir yarış çıkardı ve Ferrari pilotları ile verdiği uzun mücadelede öne geçmeyi başararak 2. olmayı başardı. Red Bull böylece Ferrari'nin evinde 1-2 elde ederek bu sezon 6. duble sonucunu elde etti. Bu, Red Bull tarihinde bir sezon içerisinde elde edilen en çok duble sayısı oldu.

Son turlarda Ferrari pilotları arasında yaşanan yakın mücadelede kazanan Carlos Sainz oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, yarışın başında yerini korusa da önce Verstappen'e, ardından Perez'e geçilmesinin ardından 3. sıraya geriledi. Sainz, son turlarda takım arkadaşı Charles Leclerc'in de yoğun baskısına maruz kaldı ancak buna rağmen yerini korudu ve İtalya'da Ferrari adına podyuma çıkan isim olmayı başardı.

Yarış Raporu

Ferrari ve Red Bull'un çok yakın bir sıralama geçirmesinin ardından İtalya GP öncesinde büyük heyecan vardı. Monza'da gerçekleştirilen yarış için hava şartları, önceki günlere göre daha iyiydi. Hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşırken pist sıcaklığı 43 dereceydi.

2023'te Avrupa'da gerçekleştirilen son yarışa Ferrari'den Carlos Sainz ilk sıradan başlarken onu Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell ve Sergio Perez ilk 5 sıradan başladılar.

Yarışın ilk bölümü için Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen sert lastikleri tercih ederken diğer tüm pilotlarda orta lastikler vardı.

Formasyon turunda AlphaTauri'den Yuki Tsunoda, aracından çıkan dumanlarla birlikte aracını kenara çekmek zorunda kaldı. Tsunoda, Parabolica öncesinde düzlükte kenara çekmişti, bunun üzerine yarış yönetimi aracı yerinden kaldırmak için yeterli zamanın olmayacağı gerekçesiyle startı bir tur erteledi ve ikinci formasyon turu atıldı.

İkinci formasyon turunda Leclerc, aracının sola dönüşlerde pek iyi olmadığını, her şeyin yolunda olup olmadığını sorunca, takımdan kendisine bir sorun olmadığı söylendi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Erik Junius

Ekstra formasyon turu tamamlanırken, görevliler henüz aracı yerinden kaldıramamıştı. Araçlar bir kez daha gridde yerlerini aldı ancak start yine verilemedi. Mekanikerler bir süre pit yolunun sonunda gride geçiş için hazırda beklediler ancak nasıl bir format uygulanacağı belli değildi. Bir süre bekleyişin ardından piste giriş kapıları açıldı ve mekanikerler araçlar üzerinde gerekli hizmeti vermek için yeniden piste girdiler.

Yerinden oynatılamayan AlphaTauri aracı çekiciye bindirilerek pite döndürülürken takımlar, yeni bir formasyon turu için araçlarını hazırladılar. O dakikalarda, start ışıklarında bir sorun olabileceği iddiası gündeme geldi.

Bir süre bekleyişin ardından yarış start prosedürlerinin 16:20'de başlayacağı bilgisi verildi. 3. kez formasyon turunun atılmasıyla yarış mesafesi 51 tura düşmüş oldu.

İkinci start prosedüründe herhangi bir sorun yaşanmadı ve 51 tur üzerinden koşulacak olan İtalya GP sorunsuz bir şekilde başladı.

Pole pozisyonundan başlayan Sainz iyi bir startla yerini korurken ilk virajlar sorunsuz bir şekilde geçildi. İlk turda ilk 5 içerisinde değişiklik olmazken Piastri, Albon'u geçerek 6. sıraya, Norris Hamilton'ı geçerek 8. sıraya yükseldi. Hulkenberg ise 3 sıra yükselişle 10. sıraya yükseldi.

Albon, ilk turda geçişse de ikinci turda Piastri'yi geçerek yeniden 6. sıraya yükseldi. İlk iki turda pek olay yoktu. 3. tur itibariyle DRS açıldı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İlk turlarda çoğu pilot öndekinin DRS mesafesindeydi. Şampiyona lideri Verstappen, yarım saniye farkla yarış lideri Sainz'ı takip ederken 4. turda Sainz'ın kaymaya başladığını telsizden söyledi ancak takımdan kendisine temkinli olması gerektiği bilgisi verildi.

Verstappen 6. tura girerken Sainz'a çok yaklaştı ve ilk virajda Sainz'a dışarıdan atak yapmaya çalıştı ancak Sainz başarılı bir şekilde aracını konumlandırarak yerini korumayı başardı. Verstappen, Sainz'ın yolunu kapatması için "Bu biraz yaramazcaydı!" diye yorumladı. Sainz'a ise "İyi hamleydi" şeklinde destek mesajı verildi.

İlk 3'teki Ferrari pilotları ve Verstappen, 4. sıradaki Russell ile ilk turlarda fark açmaya başladılar. 7. tura gelindiğinde Russell, Leclerc'in 1.7 sn gerisinde DRS aralığının gerisine düşmüştü.

8. turda Perez, Russell ile farkı iyice kapatıp ilk atak denemesini yaptı ancak Mercedes pilotu yerini korumayı başardı.

Verstappen, 9. tura girerken Sainz'a yine yaklaşsa da ilk viraj öncesinde atak fırsatı bulamadı. Bu bölümde ilk 3 araç 1.2 sn içerisindeyken arkalarındaki Russell, Perez'e yaptığı savunmayla birlikte 2.5 sn gerilerine düşmüştü. Aynı dakikalarda Russell'a lastiklerini yönetmesi gerektiği söylendiğinde genç pilot, arkasında araç olduğunu söyledi.

10. turda Verstappen'e telsizden 8. moda geçmesi gerektiği söylenirken, Verstappen karşılık olarak Ferrari'nin düzlükteki maksimum hızının çok iyi olduğunu söyledi. Buna karşılık yarış mühendisi Lambiase, Ferrari'nin arka lastikte sorun yaşamaya başladığı yönünde cevap verdi.

İlk 10 turun sonunda ilk 10 sıra Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell, Perez, Albon, Piastri, Norris, Hamilton ve Alonso şeklinde tamamlandı. Ekranlara yansımasa da Alonso 8. turda Hulkenberg'i geçerek ilk 10'a dönmüş oldu.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

11. turda Alpine'den Pierre Gasly pite gelerek sert lastiklere geçiş yaptı. İlk 11 tur boyunca ilk üç sıra 1.2 sn içerisinde yer alsa da 11. turda Leclerc, Verstappen'in DRS aralığından düştü ve bir daha o aralığa giremedi.

İlk turlarda Perez'e karşı iyi savunma yapan Russell, 13. turda telsizden erken pit yapmanın çok faydalı olabileceği yönünde takımı bilgilendirdi.

14. turda Perez, Russell'ı geçmeye çalışırken ilk virajı kaçırdı ve öne geçti ancak beklendiği üzere Perez, "Russell'ın kendisini pist dışına ittiğini" söylese de yerini geri verdi.

15. turda, beklenen atak geldi. Yarışın başından itibaren liderliğini koruyan Sainz, 15. turun ilk virajında lastiklerini kilitleyerek ideal çizgiyi kaçırdı. Bunun sonucunda iyi bir momentum yakalayan Verstappen, şikana girerken Sainz'ı geride bıraktı ve liderliği ele geçirdi.

Verstappen, geçer geçmez Sainz'ın DRS aralığından kaçmaya çalışırken 16. turda Perez, Russell'ı geçerek 4. sıraya yükseldi. Red Bull pilotları birer tur arayla birer sıra yükselmiş oldular.

Orta grupta pite ilk gelen isim Albon oldu. 6. sırada olan Williams pilotu, 15. turun sonunda pite gelmesinin ardından 13. sıraya geriledi.

17. tura girilirken Verstappen, Sainz ile farkı 1.5 sn civarına çıkararak DRS aralığından kaçmış oldu. O bölümde Ferrari pilotları yarım saniye farkla birbirlerini takip ederken onların 3.5 sn gerisinde Perez vardı.

Önü açılan Verstappen art arda hızlı turlarla 18. turda farkı 2.5 sn'ye çıkarırken aynı turda Leclerc, Sainz'ın arka lastiklerinde sorun yaşadığını söyleyerek takımdan kendisine izin vermesi gerektiğini ima etti. Aynı turlarda Ferrari pilotlarını takip eden Perez de farkı kapatıyordu ve 19. turun başında fark 2.3 sn'ye düştü. Ferrari pilotları bu bölümde en çok performans kaybeden taraftı. Verstappen önde farkı açarken, Ferrari pilotlarının arkasındaki isimler de farkı kapatıyordu.

20. tura girilirken Ferrari Sainz'ı, Mercedes ise Russell'ı pite aldılar. Sert lastiklere giren bu isimlerden Sainz 9, Russell ise 11. sıraya gerilemiş oldu.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

21. turda Red Bull, Leclerc ile yaklaşık 6 sn fark açan Verstappen'i pite çağırdı. Verstappen pite gelirken, Ferrari hemen arkasında Leclerc'i de pite çağırdı. Böylece pite gelmeyen Perez liderliğe yükseldi. Verstappen pitten Alons'nun gerisinde 6. sırada dönerken Leclerc, Sainz'ın hemen arkasında yarışa geri döndü.

Pite gelen isimler hızlandığı için Red Bull, Perez'i de bekletmedi ve 21. turun sonunda pite aldı. Perez, yarışa Ferrari pilotlarının hemen arkasında 7. sırada dönüş yaptı. Aynı tur içerisinde Ocon ve Russell'ın pist dışına çıkarak avantaj kazandıkları ihtimalinin not edildiği ekranlara yansıdı. Bu not edilme daha sonra incelemeye dönüştü. Ekranlara yansıyan görüntüde, Russell'ın pitten çıkışta ilk virajda dışarı çıktığı, beraberinde Ocon'u da pist dışına ittiği ve sonrasında yerini koruduğu görüldü.

Lider pilotların pite gelmesinin ardından McLaren pilotları ilk iki sıraya yükselirken 23. tura girişte McLaren Norris'i pite aldı ve önde sadece Piastri ile Hamilton kaldılar. Norris yarışa 11. sırada geri döndü.

24. turda Piastri pitten çıkarken Norris'le karşılaştı ve McLaren'deki takım içi savaşta Norris öne geçen isim oldu ancak aralarında ufak bir temas yaşandı. Diğer taraftan Russell, bu tür içerisinde pist dışına çıkarak avantaj kazandığı için 5 sn zaman cezası aldı.

25. tura girilirken Verstappen, henüz pite gelmeyen ve yarışa sert lastiklerle başlayarak farklı bir strateji uygulayan Hamilton'ı geçerek yeniden liderliği ele geçirdi. Bu bölümde Verstappen ile Sainz arasında 4.5 sn civarında fark vardı.

27. tur itibariyle pite girmeyen tek isim Hamilton'dı ve 2. sıradaydı ancak arkasındaki Ferrari pilotları hızlı bir şekilde onu yakalıyordu. Hamilton gibi sert lastikle yarışa başlayan Magnussen ve Bottas, daha erken pite gelmiş oldular.

27. tur içerisinde önce Sainz, ardından Leclerc Hamilton'ı geçerek 2 ve 3. sıralara yükselirken Hamilton orta lastikler için pite geldi. Hamilton yarışa Alonso'nun arkasında 10. sırada döndü. Hamilton, 29. turda Alonso'yu geçerek 9. sıraya yükselirken orta lastiklerle kat etmeleri gereken uzun bir mesafe olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

30. tura girildiğinde lider Verstappen, Sainz ile farkı yaklaşık 6 sn'ye çıkarmıştı. Leclerc ve Perez Sainz'ın DRS aralığında yarışı sürdürürken onların arkasında puan potasında 5 sn zaman cezası olan Russell, iyi bir yarış götüren Albon, McLaren pilotları Norris ve Piastri, Hamilton ve Alonso vardı.

31. turda Perez, Leclerc'le farkı iyice kapattı ve ilk virajdan sonra neredeyse vites kutusuna girdi. Perez daha iyi bir momentumla şikanda Leclerc'in yanına gelmeye çalıştı ancak aradığı boşluğu bulamadı.

Perez 32. tura Leclerc'e daha yakın başladı ve ilk viraja girerken geçerek 3. sıraya yükseldi. Leclerc, karşı atak fırsatı bulamadı. Leclerc ve Perez arasındaki mücadele, önlerindeki Sainz'a yaradı. İspanyol pilot, Perez'le farkı 2 saniyenin üzerine çıkardı.

Yarış içerisinde açık bir şey vardı. Red Bull aracı turun tamamında süre olarak daha hızlı olsa da, Ferrari'ler düzlükte daha hızlı olduğu için DRS'ye rağmen geçilmeleri çok zordu.

Perez, Leclerc'i geçse de Sainz ile farkı kapatamazken Leclerc onun DRS aralığında kalmayı başardı.

Normalde yarışın tek turla tamamlanması bekleniyordu ama arka tarafta Lawson, Zhou, Gasly ve Magnussen 2. kez pite geldiler.

35. turda lider Verstappen, Sainz ile farkı 7.5 sn'nin üzerine taşırken Perez farkı 1.8 sn'ye düşürd. Leclerc ise DRS aralığında devam ediyordu. Leclerc'in 6 sn gerisinde Russell vardı. Bu bölümde pistte en yakın isimlerden birisi Albon ve Norris'ti. Norris, pite kendilerinden önce gelen Albon'u yakaladı ve geçiş için zorlamaya başladı.

Bir süre yakın takip eden Norris, 38. turda ilk virajda Albon'la yan yana geldi ve dışarıdan atak yapmaya çalıştı. Virajı kesen Norris, Albon'a yerini geri verdi. McLaren pilotları açık bir şekile daha hızlı olsa da düzlük hızıyla meşhur Williams'ıyla Albon direnmeyi sürdürdü.

Alex Albon, Williams FW45, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

40. tura girildiğinde Verstappen, Sainz ile farkı 9 sn'ye taşırken arkasında Perez Sainz'ın DRS aralığına gelmişti. Benzer şekilde Leclerc de Perez'i DRS aralığında takibi sürdürüyordu.

Williams pilotlarını geçemeyen McLaren pilotları, arkadan gelen Hamilton'a karşı savunma yapmak zorunda kaldı. Hamilton 40. turda Piastri'ye karşı ilk hamlesini yapsa da başarılı olamadı.

41. turda Perez, Sainz'ı zorlamaya başladı. Önce ilk virajda, ardından şikanda gelen hamleye rağmen Sainz yerini korumayı başardı. Onların biraz arkasında ise Hamilton Piastri'yi zorluyordu. Şikana girerken Hamilton içeriden Piastri'yi geçecek gibiydi ancak iki pilot arasında temas yaşandı. Tekrar görüntülerinde Hamilton'ın frenlemede Piastri'nin üstüne doğru gittiği görüldü. Buna karşı iki pilot yola devam etmeyi başardılar ancak olay hakemler tarafından not edildi. Bu olayda Piastri'nin ön kanadı hasar aldı ve McLaren pilotu turun sonunda pite geldi. Piastri yarışa 14. sırada döndü.

43. turda Perez, bir kez daha atak denemesinde bulundu ancak bir kez daha ilk virajı kesmek zorunda kaldı. Perez telsizden, Sainz'ın frenlemede çok geç yön değiştirdiğinden şikayet etti.

44. turda Hamilton'a, Piastri ile yaşanan olaydaki sorumluluğundan dolayı 5 sn zaman cezası verildi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

45. tura girildiğinde Verstappen ile Sainz arasındaki fark 12 saniyeye ulaşırken Perez bir kez daha Sainz'ı ilk viraja gelirken zorladı ve bir kez daha virajı keserek öne geçti ancak sonunda bir kez daha Sainz'a yerini geri verdi. Aynı tur içerisinde Hamilton, Norris'i geçerek 7. sıraya yükseldi.

Perez, 46. turda sonunda Sainz'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi ve devamında yerini korumayı başardı. Bir sonraki tur Leclerc, Sainz'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Ancak mücadele orada bitmedi ve Sainz karşı atakla Leclerc'i geçmeyi başardı.

Aynı tur içerisinde Hamilton da Albon'u geçerek 6. sıraya yükseldi. Hamilton'ın yerini koruması için arkasındaki isimle 5 sn fark açması gerekiyordu.

Ferrari pilotları arasındaki mücadele, takip eden turlarda devam ederken Sainz telsizden "araçları bitişe getirmeleri gerektiğini" söyleyerek takımdan yerlerinin korunması talebinde bulundu. Bir süre sonra Leclerc'e "risk almamaları" yönünde mesaj verildi.

Son tura girildiğinde Leclerc, bir kez daha atak denemesinde bulundu ancak ilk virajda lastiklerini kilitleyerek yaktı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

51 turluk yarışın sonunda damalı bayrağı ilk sırada gören isim Max Verstappen oldu!

Ferrari pilotlarını geçmeyi başaran Sergio Perez 2. olurken yarışı 3. sırada tamamlayan isim Carlos Sainz oldu.

Yarış boyunca podyum mücadelesinde yer alan Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc, son bölümde takım arkadaşını çok zorladı. Takımdan gelen "risk almayın" uyarısına rağmen Leclerc, zorlamayı sürdürdü ve son turun ilk virajında lastikleri kilitleyerek pist dışına çıktı. Leclerc istediği geçişi yapamadı ve 4. olarak podyumu kaçırdı.

İlk 4'ü Red Bull ve Ferrari pilotları tamamlarken onların arkasında Mercedes pilotları yer aldılar. George Russell ve Lewis Hamilton yarışı 5. ve 6. sıralarda tamamladılar. Her iki pilotun da 5 sn zaman cezası bulunuyordu ancak arkalarındaki pilotlarla yeteri kadar fark açtıkları için pozisyonlarını korumayı başardılar.

Düzlük hızıyla dikkat çeken Williams'ta Alex Albon, erken pit stopa rağmen düzlük hızı avantajıyla arkasındaki McLaren pilotu Lando Norris'e geçilmedi ve 7. sırada damalı bayrağı görerek takımına önemli puanlar kazandırdı. Albon'u geçemeyen Norris, McLaren'in düzlükte zorlandığı Monza'da sekizincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Aston Martin, İtalya'da orta grup mücadelesinde zayıf kalan taraftı. Fernando Alonso, bir önceki yarışta podyuma çıksa da Monza'da ancak 9. olabildi.

Monza'da puan alan son takım, İtalya renklerine sahip Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas oldu. Bottas böylece son puanını kazandığı Kanada'dan 6 yarış sonra yeniden puanla tanıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri'de Daniel Ricciardo'nun yerine yarışan ve ilk tam hafta sonunu geçiren Liam Lawson 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken Hamilton'ın temasıyla pite gelmek zorunda kalan Oscar Piastri 12. olarak hafta sonunu puansız kapattı. Piastri yarışı 11. sırada tamamlamıştı ancak son turda Lawson ile mücadelesinde şikanı kestiği için 5 sn zaman cezası aldı ve 12. sıraya geriledi.

Bir başka 5 sn zaman cezası olan isim Logan Sargeant yarışı 13. sırada noktalarken yarışı tamamlayabilen son isimler Lance Stroll, Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen oldular.

Yarışa erken veda eden tek isim Esteban Ocon olurken Yuki Tsunoda için yarış daha başlamadan sona erdi.

Sezonun Avrupa bölümü, 14. yarış olan İtalya GP ile geride kalmış oldu. 14. yarış itibariyle şampiyonada açık ara farkla lider durumda bulunan Verstappen puanını 364'e çıkarırken, onun arkasındaki Perez 219 puana yükseldi ve ikincilik mücadelesinde önemli fark açmış oldu. 3. sıradaki Alonso, Perez'in 49 puan gerisinde, 4. sıradaki Hamilton'ın ise 6 puan önünde yer alıyor.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 583 puana yükseldi. Mercedes 273 puan ile 2. sırada bulunurken Ferrari, Monza'dan aldığı puanlarla 228 puana yükseldi ve Aston Martin'i geçerek 3. sıraya yükseldi.

Sezonun 15. yarışı olan Singapur GP, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek.