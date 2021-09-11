Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 / İtalya GP Yarış raporu

İtalya GP: Sprint yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan İtalya Grand Prix'si öncesinde sprint yarışını Valtteri Bottas kazanırken, pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

İtalya GP: Sprint yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

Formula 1'de yılın ikinci sprint sıralama yarışı için İtalya'nın Monza pisti seçilmişti ve dün gerçekleştirilen sıralama turuyla, bugünkü sprint sıralama yarışının gridi belirlenmiş oldu.

Tüm gözler starttaydı çünkü geçiş yapmak zor olacağı için ilk tur büyük önem taşıyordu.

Start için McLaren pilotlarının yanı sıra Alpine ve Aston Martin pilotları yumuşak lastiği tercih ettiler. Diğer sürücüler ise orta lastiği tercih etti.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, startla birlikte yerini korumayı başardı fakat Lewis Hamilton çok kötü bir start aldı ve ilk viraja gelirken hem Max Verstappen hem de iki McLaren sürücüsüne birden geçildi.

Yarışa altıncı sıradan başlayan Pierre Gasly, harika bir start almasına rağmen McLaren pilotu Daniel Ricciardo ile yaşadığı temasın ardından ön kanadını kırdı ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi. Ayrıca ilk turda Yuki Tsunoda da Robert Kubica'ya çarptı ve Polonyalı sürücünün spin atmasına neden oldu.

Güvenlik aracı çıkarken sıralama Bottas, Verstappen, Daniel Ricciardo, Lando Norris ve Hamilton şeklindeydi.

Hamilton, güvenlik aracı çıktıktan sonra sürekli olarak Norris'i zorlasa da rakibini bir türlü geçemedi.

Ön tarafta Bottas, Verstappen'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve farkı genel olarak iki saniye civarında tuttu.

Yarışın ilerleyen kısımlarında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve sprint sıralama yarışını Mercedes pilotu Bottas kazandı.

Fin pilot bu zaferle fazladan üç puan alsa da, motor değişikliği nedeniyle aldığı cezadan ötürü pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başlayamayacak.

Verstappen, Red Bull için son derece zor geçmesi beklenen yarışa üçüncü sıradan başladı ve harika startının ardından ikinciliğe çıktı. Sonrasında McLaren pilotlarıyla arasını yavaş yavaş açarak damalı bayrağı damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Verstappen böylelikle iki puan aldı ve pazar günkü yarışa da pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazanırken, bu yılki pole sayısını 8'e yükseltti.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve sprint sıralama yarışında verilen son puanın sahibi oldu. Avustralyalı pilot, startta hem Norris hem de Hamilton'ı geçmeyi başardı. Böylelikle pazar günkü yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Norris, Ricciardo'nun gerisine düşmesinin ardından genel olarak tüm yarışı Hamilton'a savunma yapmakla geçirdi ve dördüncü olarak pazar günkü yarışa üçüncü başlama hakkı elde etti.

Sprint sıralama yarışının kaybedenlerinin başında Hamilton geldi. Kötü startın ardından Verstappen'e ek olarak McLaren pilotlarına geçilen Hamilton, düzlüklerde hızlı olan McLaren pilotu Norris'i geçemedi ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü. Böylelikle pazar günkü yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Detaylar geliyor...

paylaşım
yorumlar
Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor

Önceki haber

Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

1 ay
2
Formula 1

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

21 s
3
Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

4 s
4
Formula 1

Bottas 4. motora geçti, İtalya GP'de en geriye düşecek!

22 s
5
Formula 1

İtalya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi

1 s
Son Haberler
İtalya GP: Sprint yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!
F1

İtalya GP: Sprint yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

0dk
Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor
F1

Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor

14dk
Canlı anlatım: İtalya GP Sprint Sıralama Yarışı
F1

Canlı anlatım: İtalya GP Sprint Sıralama Yarışı

47dk
Takım patronları, FIA'yı Monza sıralama turlarındaki karmaşa için harekete geçmeye çağırdı
F1

Takım patronları, FIA'yı Monza sıralama turlarındaki karmaşa için harekete geçmeye çağırdı

1 s
Sainz'ın yarışmasına izin verildi
F1

Sainz'ın yarışmasına izin verildi

1 s
Son Videolar
AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
3 Eyl 2021

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Mercedes, Bottas'ın güç ünitesinde bir değişiklik daha yaptı İtalya GP
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın güç ünitesinde bir değişiklik daha yaptı

Aragon MotoGP: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda, Miller ikinci! Aragon GP
MotoGP

Aragon MotoGP: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda, Miller ikinci!

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı! İtalya GP
Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

Çok Okunanlar Bugün

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

Bottas 4. motora geçti, İtalya GP'de en geriye düşecek!
Formula 1 Formula 1

Bottas 4. motora geçti, İtalya GP'de en geriye düşecek!

İtalya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi
Formula 1 Formula 1

İtalya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi

Sprint yarışının formatı nasıl olacak?
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışının formatı nasıl olacak?

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”

Verstappen: "Üçüncü olduğum için mutluyum"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

Son Haberler

İtalya GP: Sprint yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Sprint yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor

Canlı anlatım: İtalya GP Sprint Sıralama Yarışı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: İtalya GP Sprint Sıralama Yarışı

Takım patronları, FIA'yı Monza sıralama turlarındaki karmaşa için harekete geçmeye çağırdı
Formula 1 Formula 1

Takım patronları, FIA'yı Monza sıralama turlarındaki karmaşa için harekete geçmeye çağırdı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.