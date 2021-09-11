İtalya GP: Sprint yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

Formula 1'de yılın ikinci sprint sıralama yarışı için İtalya'nın Monza pisti seçilmişti ve dün gerçekleştirilen sıralama turuyla, bugünkü sprint sıralama yarışının gridi belirlenmiş oldu.

Tüm gözler starttaydı çünkü geçiş yapmak zor olacağı için ilk tur büyük önem taşıyordu.

Start için McLaren pilotlarının yanı sıra Alpine ve Aston Martin pilotları yumuşak lastiği tercih ettiler. Diğer sürücüler ise orta lastiği tercih etti.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, startla birlikte yerini korumayı başardı fakat Lewis Hamilton çok kötü bir start aldı ve ilk viraja gelirken hem Max Verstappen hem de iki McLaren sürücüsüne birden geçildi.

Yarışa altıncı sıradan başlayan Pierre Gasly, harika bir start almasına rağmen McLaren pilotu Daniel Ricciardo ile yaşadığı temasın ardından ön kanadını kırdı ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi. Ayrıca ilk turda Yuki Tsunoda da Robert Kubica'ya çarptı ve Polonyalı sürücünün spin atmasına neden oldu.

Güvenlik aracı çıkarken sıralama Bottas, Verstappen, Daniel Ricciardo, Lando Norris ve Hamilton şeklindeydi.

Hamilton, güvenlik aracı çıktıktan sonra sürekli olarak Norris'i zorlasa da rakibini bir türlü geçemedi.

Ön tarafta Bottas, Verstappen'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve farkı genel olarak iki saniye civarında tuttu.

Yarışın ilerleyen kısımlarında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve sprint sıralama yarışını Mercedes pilotu Bottas kazandı.

Fin pilot bu zaferle fazladan üç puan alsa da, motor değişikliği nedeniyle aldığı cezadan ötürü pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başlayamayacak.

Verstappen, Red Bull için son derece zor geçmesi beklenen yarışa üçüncü sıradan başladı ve harika startının ardından ikinciliğe çıktı. Sonrasında McLaren pilotlarıyla arasını yavaş yavaş açarak damalı bayrağı damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Verstappen böylelikle iki puan aldı ve pazar günkü yarışa da pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazanırken, bu yılki pole sayısını 8'e yükseltti.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve sprint sıralama yarışında verilen son puanın sahibi oldu. Avustralyalı pilot, startta hem Norris hem de Hamilton'ı geçmeyi başardı. Böylelikle pazar günkü yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Norris, Ricciardo'nun gerisine düşmesinin ardından genel olarak tüm yarışı Hamilton'a savunma yapmakla geçirdi ve dördüncü olarak pazar günkü yarışa üçüncü başlama hakkı elde etti.

Sprint sıralama yarışının kaybedenlerinin başında Hamilton geldi. Kötü startın ardından Verstappen'e ek olarak McLaren pilotlarına geçilen Hamilton, düzlüklerde hızlı olan McLaren pilotu Norris'i geçemedi ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü. Böylelikle pazar günkü yarışa beşinci sıradan başlayacak.

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