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Formula 1 / İtalya GP Sıralama turları raporu

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan İtalya Grand Prix'sinde sıralama turlarını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

Bu hafta sonu sezonun ikinci sprint yarışı yapılacak ve bugün, sprint sıralama yarışının gridini belirleyecek sıralama turları vardı.

Mercedes pilotları, seansın başından itibaren baskındı ve Valtteri Bottas harika bir son tur çıkararak sıralama turlarını ilk sırada tamamladı. Lewis Hamilton ikinci olurken, Max Verstappen üçüncü oldu.

Sprint sıralama yarışı cumartesi günü TSi 17:30'da yapılacak

Sprint sıralama yarışı gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 0 1'19.555  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 0 1'19.651 0.096
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 0 1'19.966 0.411
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 0 1'19.989 0.434
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 0 1'19.995 0.440
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 0 1'20.260 0.705
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 0 1'20.462 0.907
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 0 1'20.510 0.955
9 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 0 1'20.611 1.056
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 0 1'20.808 1.253
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 0 1'20.913 1.358
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 0 1'21.020 1.465
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 0 1'21.069 1.514
14 France Esteban Ocon Alpine Renault 0 1'21.103 1.548
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 0 1'21.392 1.837
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 0 1'21.925 2.370
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 0 1'21.973 2.418
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 0 1'22.248 2.693
19 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 0 1'22.530 2.975
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 0 1'22.716 3.161
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Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Bottas son turuyla ilk sırada, Hamilton ikinci!

Sıralama turlarının son bölümüne Mercedes, McLaren, Red Bull ve Ferrari pilotlarının yanı sıra, AlphaTauri'den Pierre Gasly ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi kaldı.

Son bölümde pist sıcaklığı, güneşin de batmaya başlamasıyla ilk seansta göre 8 derece düştü.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, son bölümdeki ilk denemesinde 1:19.949 yaptı ve zaman tablosunda yine ilk sıraya yükseldi. Fakat Max Verstappen 1:19.966 yaparak, Hamilton'ın sadece 0.017 saniye gerisine  yerleşirken, Lando Norris de 0.065 saniye geride üçüncü sıraya yerleşti.

Seans çok yakın geçtiği için son anlar daha da keyifliydi. Son denemelerde Valtteri Bottas 1:19.555 yaptı ve sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan isim oldu. Fin pilot cumartesi günü yapılacak sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak.

Hamilton son turunda derecesini geliştirip, 1:19.651 yapmasına rağmen 0.096 saniye geride ikinci oldu.

Verstappen son turunda derecesini geliştiremese de 0.411 saniye geride üçüncü oldu ve Red Bull adına son derece zor geçen günde hasarı en aza indirdi.

McLarne'dan Lando Norris, Verstappen'in 0.023 saniye gerisinde dördüncü olurken, Daniel Ricciardo da Norris'in 0.006 saniye gerisinde beşinci oldu.

AlphaTauri'de Pierre Gasly  0.705 saniye geride altıncı olurken, Carlos Sainz 0.907 saniye geride yedinci ve Charles Leclerc 0.955 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu Sergio Perez ve Antonio Giovinazzi tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 18 1'19.555  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'19.651 0.096
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 19 1'19.966 0.411
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 21 1'19.989 0.434
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 17 1'19.995 0.440
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 16 1'20.260 0.705
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 18 1'20.462 0.907
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 18 1'20.510 0.955
9 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 20 1'20.611 1.056
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 16 1'20.808 1.253
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Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Hamilton yine lider, Aston Martin ve Alpine pilotları elendi

Mercedes pilotlarının üstünlüğü ikinci bölümde devam etti ve Hamilton, 1:20'nin de altına indi

İngiliz pilot, ilk denemelerin ardından 1:19.936 yaparken, son anlarda sürücüler birbirlerinin hava koridorlarını almaya çalıştıkları için ortaya çok tuhaf görüntüler çıktı.

Son bölümde Mercedes pilotlarının yeri değişmedi ve Hamilton en hızlı isim oldu. Bottas ikinci olurken, Lando Norris son turuyla beraber üçüncü ve Max Verstappen dördüncü oldu.

Orta grupta mücadele çok yakındı ve temiz bir tur atmanın önemi büyüktü.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, son bölüme kalmayı  sadece 0.031 saniye ile 11. olurken, Lance Stroll 12. ve Fernando Alonso 13. oldu. İspanyol sürücü ilk denemesinde ilk virajda hata yaptı ve bu yüzden de dezavantajlı duruma düştü. Son turunda ise 13. oldu.

Esteban Ocon, Alonso'nun 0.034 saniye gerisinde 14. olurken, George Russell önceki yarışlardan bariz şekilde daha yavaştı ve 15. oldu.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 12 1'19.936  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 12 1'20.032 0.096
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 15 1'20.059 0.123
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 13 1'20.229 0.293
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 11 1'20.435 0.499
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 10 1'20.556 0.620
7 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 13 1'20.726 0.790
8 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 12 1'20.750 0.814
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 12 1'20.767 0.831
10 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 14 1'20.882 0.946
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 14 1'20.913 0.977
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 13 1'21.020 1.084
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 11 1'21.069 1.133
14 France Esteban Ocon Alpine Renault 12 1'21.103 1.167
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 16 1'21.392 1.456
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Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Hamilton lider, Mercedes 1-2

Cumartesi günü yapılacak sprint sıralama yarışının gridini belirleyecek sıralama turlarında, sadece kırmızı logolu yumuşak lastiklerin kullanılmasına izin verildi.

İlk bölümde 20 sürücünün tamamı piste çıktı ve ilk 15'e girerek sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmaya çalıştı.

Hava sıcaklığı 27 dereceyken, pist sıcaklığı 38 derece civarındaydı.

Sürücüler, birbirlerinin hava koridorunu kullanabilmek adına sıralama turlarında birbirlerine çok yakın gittiler ve seansın sonunda yine Monza'da görmeye alışık olduğumuz tablo ve trafik vardı.

Mercedes tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi, sıralama turlarında da çok iyiydi ve Lewis Hamilton ilk antrenman seansını 1:20.543'lük turuyla ilk sırada tamamladı.

Valtteri Bottas 0.142 saniye geride ikinci olurken, Lando Norris 0.373 saniye geride üçüncü ve Max Verstappen 0.492 saniye geride beşinci oldu.

Williams pilotu Nicholas Latifi, ilk bölümü 16. sırada tamamladı ve yarınki sprint sıralama yarışına bu pozisyondan başlayacak.

Yuki Tsunoda sıralama turlarının ikinci bölümüne kalacak turu çıkarsa da, 11. virajda pist limitlerini aştığı için zamanı silindi ve 17. oldu.

Mick Schumacher, sıralama turlarını 18. sırada tamamlarken, trafik yüzünden temiz bir tur atamayan Robert Kubica 19. ve Nikita Mazepin 20. oldu.

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'20.543  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'20.685 0.142
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 9 1'20.916 0.373
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 7 1'21.035 0.492
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'21.118 0.575
6 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 7 1'21.197 0.654
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'21.219 0.676
8 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 5 1'21.292 0.749
9 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 8 1'21.308 0.765
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 8 1'21.394 0.851
11 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 7 1'21.415 0.872
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 4 1'21.440 0.897
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'21.487 0.944
14 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'21.500 0.957
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 10 1'21.890 1.347
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 10 1'21.925 1.382
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 9 1'21.973 1.430
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 8 1'22.248 1.705
19 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 7 1'22.530 1.987
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 9 1'22.716 2.173
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Bottas 4. motora geçti, İtalya GP'de en geriye düşecek!

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