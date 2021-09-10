İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

Bu hafta sonu sezonun ikinci sprint yarışı yapılacak ve bugün, sprint sıralama yarışının gridini belirleyecek sıralama turları vardı.

Mercedes pilotları, seansın başından itibaren baskındı ve Valtteri Bottas harika bir son tur çıkararak sıralama turlarını ilk sırada tamamladı. Lewis Hamilton ikinci olurken, Max Verstappen üçüncü oldu.

Sprint sıralama yarışı cumartesi günü TSi 17:30'da yapılacak

Sprint sıralama yarışı gridi:

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Bottas son turuyla ilk sırada, Hamilton ikinci!

Sıralama turlarının son bölümüne Mercedes, McLaren, Red Bull ve Ferrari pilotlarının yanı sıra, AlphaTauri'den Pierre Gasly ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi kaldı.

Son bölümde pist sıcaklığı, güneşin de batmaya başlamasıyla ilk seansta göre 8 derece düştü.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, son bölümdeki ilk denemesinde 1:19.949 yaptı ve zaman tablosunda yine ilk sıraya yükseldi. Fakat Max Verstappen 1:19.966 yaparak, Hamilton'ın sadece 0.017 saniye gerisine yerleşirken, Lando Norris de 0.065 saniye geride üçüncü sıraya yerleşti.

Seans çok yakın geçtiği için son anlar daha da keyifliydi. Son denemelerde Valtteri Bottas 1:19.555 yaptı ve sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan isim oldu. Fin pilot cumartesi günü yapılacak sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak.

Hamilton son turunda derecesini geliştirip, 1:19.651 yapmasına rağmen 0.096 saniye geride ikinci oldu.

Verstappen son turunda derecesini geliştiremese de 0.411 saniye geride üçüncü oldu ve Red Bull adına son derece zor geçen günde hasarı en aza indirdi.

McLarne'dan Lando Norris, Verstappen'in 0.023 saniye gerisinde dördüncü olurken, Daniel Ricciardo da Norris'in 0.006 saniye gerisinde beşinci oldu.

AlphaTauri'de Pierre Gasly 0.705 saniye geride altıncı olurken, Carlos Sainz 0.907 saniye geride yedinci ve Charles Leclerc 0.955 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu Sergio Perez ve Antonio Giovinazzi tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Hamilton yine lider, Aston Martin ve Alpine pilotları elendi

Mercedes pilotlarının üstünlüğü ikinci bölümde devam etti ve Hamilton, 1:20'nin de altına indi

İngiliz pilot, ilk denemelerin ardından 1:19.936 yaparken, son anlarda sürücüler birbirlerinin hava koridorlarını almaya çalıştıkları için ortaya çok tuhaf görüntüler çıktı.

Son bölümde Mercedes pilotlarının yeri değişmedi ve Hamilton en hızlı isim oldu. Bottas ikinci olurken, Lando Norris son turuyla beraber üçüncü ve Max Verstappen dördüncü oldu.

Orta grupta mücadele çok yakındı ve temiz bir tur atmanın önemi büyüktü.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, son bölüme kalmayı sadece 0.031 saniye ile 11. olurken, Lance Stroll 12. ve Fernando Alonso 13. oldu. İspanyol sürücü ilk denemesinde ilk virajda hata yaptı ve bu yüzden de dezavantajlı duruma düştü. Son turunda ise 13. oldu.

Esteban Ocon, Alonso'nun 0.034 saniye gerisinde 14. olurken, George Russell önceki yarışlardan bariz şekilde daha yavaştı ve 15. oldu.

İkinci bölüm sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Hamilton lider, Mercedes 1-2

Cumartesi günü yapılacak sprint sıralama yarışının gridini belirleyecek sıralama turlarında, sadece kırmızı logolu yumuşak lastiklerin kullanılmasına izin verildi.

İlk bölümde 20 sürücünün tamamı piste çıktı ve ilk 15'e girerek sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmaya çalıştı.

Hava sıcaklığı 27 dereceyken, pist sıcaklığı 38 derece civarındaydı.

Sürücüler, birbirlerinin hava koridorunu kullanabilmek adına sıralama turlarında birbirlerine çok yakın gittiler ve seansın sonunda yine Monza'da görmeye alışık olduğumuz tablo ve trafik vardı.

Mercedes tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi, sıralama turlarında da çok iyiydi ve Lewis Hamilton ilk antrenman seansını 1:20.543'lük turuyla ilk sırada tamamladı.

Valtteri Bottas 0.142 saniye geride ikinci olurken, Lando Norris 0.373 saniye geride üçüncü ve Max Verstappen 0.492 saniye geride beşinci oldu.

Williams pilotu Nicholas Latifi, ilk bölümü 16. sırada tamamladı ve yarınki sprint sıralama yarışına bu pozisyondan başlayacak.

Yuki Tsunoda sıralama turlarının ikinci bölümüne kalacak turu çıkarsa da, 11. virajda pist limitlerini aştığı için zamanı silindi ve 17. oldu.

Mick Schumacher, sıralama turlarını 18. sırada tamamlarken, trafik yüzünden temiz bir tur atamayan Robert Kubica 19. ve Nikita Mazepin 20. oldu.

Birinci bölüm sonucu: