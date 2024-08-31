İtalya GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Piastri ikinci, Verstappen 7. oldu!

2024 İtalya Grand Prix'si sıralama turları güneşli ve sıcak hava koşulları altında başladı. Hava sıcaklığı 33 derece civarındayken pist sıcaklığı 50 dereceydi.

Q1

Q1'in başlamasıyla pilotlar yavaş yavaş piste çıkmaya başladılar. Hızlı turlarına ilk başlayan sürücülerden olan Carlos Sainz hızlı turunu atarken 7. virajda çakıllara çıkarak turunu iptal etmek zorunda kaldı. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise 1:20.074'lük zamanıyla geçici olarak liderliğe yerleşti.

Max Verstappen attığı turla Leclerc'in 0.15 gerisinde kalarak ikinciliği alırken, Lando Norris 1:20 barajının altına inen ilk sürücü oldu ve 1:19.911'lik derecesiyle liderliğe yerleşti.

Piastri, hızlı turunda takım arkadaşının 0.577 gerisinde kalarak 4. sıraya yerleşti. Russell ve Hamilton attıkları turlarla sırasıyla Norris'in 0.4 ve 0.55 arkasında yer alarak 4 ve 5. sırayı elde ettiler.

İlk bölümün bitimine 6 dakika kala; Colapinto, Tsunoda, Bottas, Perez ve Zhou sırasıyla elenme bölgesinde yer aldılar.

Bitime 2 dakikadan az bir zaman kala Perez derecesini geliştirerek kendini 9'unculuğa attı.

Bu esnada Parabolica virajında Magnussen dönemeyerek yolda kaldı ve sarı bayraklara neden oldu ve bu esnada hızlı turunda olan Bottas, Zhou, Stroll gibi pilotlar bu durumdan etkilendi.

Magnussen daha sonra aracını kaldırmaya başararak yoluna devam etti

Böylece; Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas ve Zhou Q1'de elenerek sıralama turlarına veda etmiş oldular.

Pist dışına çıkan pilotların piste taşıdıkları çakıllar nedeniyle Q2'nin başlangıcı pist temizlenene kadar ertelendi.

Q2

İkinci bölümdeki ilk hızlı turlar Sainz ve Leclerc'ten geldi. Leclerc 1:20.396'lık derecesiyle liderliğe yerleşti.

Arkadan gelen Verstappen, Piastri ve Norris sırasıyla liderliği ele geçirdiler. Norris'i seansın geçici liderliğine yerleştiren derecesi 1:19.727 idi.

Russell, yaptığı dereceyle Norris'in 0.150 arkasında 4. olabilirken, hemen arkasından gelen Hamilton 1:19.641'lik zamanıyla liderliği Norris'ten aldı.

Ferrari pilotları Sainz ve Leclerc yeni set yumuşak hamur lastiklerle attıkları turlarla sırasıyla 3. ve 7. sırayı aldılar. Bu esnada Leclerc, aracın olması gerektiği gibi dönmediğine dair telsizden şikayette bulundu.

Elenme bölgesinde yer alan pilotlar kendilerini kurtarmak için kıyasıya mücadele ederken, ikinci bölümün sonunda sırasıyla Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly ve Ocon elenen pilotlar oldular.

Q3

Üçüncü bölümün ilk hızlı turlar atılmaya başlandı. Albon kısa süreliğine zirveyi alsa da, kısa süre sonra Piastri ve Norris sırasıyla zirveye ulaştılar.

Sainz ve Leclerc 3 ve 4. sıraya yerleşirken, Perez ve Verstappen ilk turlarının ardından 5 ve 6. olabildiler. Arkadan gelen Mercedeslerden Russell ve Hamilton attıkları turlarla 3 ve 4. sırayı alarak Ferrari ve Red Bulları aşağı ittiler.

İlk turların ardından Hulkenberg 9. olurken Albon 10. sıradaydı.

Seansın bitimine yaklaşık 3 dakika kala bütün pilotlar son hızlı turlarını atmak üzere piste çıkmaya başladılar.

Son bölümde ilk hızlı tur zamanını kaydeden Verstappen, derecesini geliştirse de sıralamasını geliştiremeyerek 7. sırada kaldı.

Arkadan gelen Norris liderliğini geliştirerek 1:19.327'lik zamanı elde etti. Piastri ise onun 0.109 arkasında takım arkadaşının arkasına yerleşti. Leclerc attığı sırayla üçüncü sırayı alsa da Russell, üçüncü sırayı ondan aldı.

En son gelen Hamilton 6. sırayı elde ederek takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Böylece Norris pole'ü aldı, Piastri, Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton, Verstappen, Perez, Albon ve Hulkenberg sırasıyla ilk 10'u oluşturdular.

Yarış Gridi: