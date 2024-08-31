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Sıralama turları raporu
Formula 1 İtalya GP

İtalya GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Piastri ikinci, Verstappen 7. oldu!

2024 İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında Lando Norris pole pozisyonuna ulaşırken, yarışa Oscar Piastri ikinci, George Russell üçüncü sıradan başlayacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Mayor of Monza Paolo Pilotto presents pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, with a Guido Guzzi ring after Qualifying

Mayor of Monza Paolo Pilotto presents pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, with a Guido Guzzi ring after Qualifying

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

2024 İtalya Grand Prix'si sıralama turları güneşli ve sıcak hava koşulları altında başladı. Hava sıcaklığı 33 derece civarındayken pist sıcaklığı 50 dereceydi.

Q1

Q1'in başlamasıyla pilotlar yavaş yavaş piste çıkmaya başladılar. Hızlı turlarına ilk başlayan sürücülerden olan Carlos Sainz hızlı turunu atarken 7. virajda çakıllara çıkarak turunu iptal etmek zorunda kaldı. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise 1:20.074'lük zamanıyla geçici olarak liderliğe yerleşti.

Max Verstappen attığı turla Leclerc'in 0.15 gerisinde kalarak ikinciliği alırken, Lando Norris 1:20 barajının altına inen ilk sürücü oldu ve 1:19.911'lik derecesiyle liderliğe yerleşti.

Piastri, hızlı turunda takım arkadaşının 0.577 gerisinde kalarak 4. sıraya yerleşti. Russell ve Hamilton attıkları turlarla sırasıyla Norris'in 0.4 ve 0.55 arkasında yer alarak 4 ve 5. sırayı elde ettiler.

İlk bölümün bitimine 6 dakika kala; Colapinto, Tsunoda, Bottas, Perez ve Zhou sırasıyla elenme bölgesinde yer aldılar.

Bitime 2 dakikadan az bir zaman kala Perez derecesini geliştirerek kendini 9'unculuğa attı.

Bu esnada Parabolica virajında Magnussen dönemeyerek yolda kaldı ve sarı bayraklara neden oldu ve bu esnada hızlı turunda olan Bottas, Zhou, Stroll gibi pilotlar bu durumdan etkilendi.

Magnussen daha sonra aracını kaldırmaya başararak yoluna devam etti

Böylece; Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas ve Zhou Q1'de elenerek sıralama turlarına veda etmiş oldular.

Pist dışına çıkan pilotların piste taşıdıkları çakıllar nedeniyle Q2'nin başlangıcı pist temizlenene kadar ertelendi.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

1'19.911

   260.975
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.163

1'20.074

 0.163 260.444
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.165

1'20.076

 0.002 260.437
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.238

1'20.149

 0.073 260.200
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.258

1'20.169

 0.020 260.135
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.315

1'20.226

 0.057 259.950
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.566

1'20.477

 0.251 259.139
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.631

1'20.542

 0.065 258.930
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.687

1'20.598

 0.056 258.750
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 5

+0.706

1'20.617

 0.019 258.689
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+0.837

1'20.748

 0.131 258.270
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 8

+0.853

1'20.764

 0.016 258.219
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.870

1'20.781

 0.017 258.164
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 5

+0.945

1'20.856

 0.075 257.925
15 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 6

+0.990

1'20.901

 0.045 257.781
16 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+1.034

1'20.945

 0.044 257.641
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+1.102

1'21.013

 0.068 257.425
18 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 6

+1.150

1'21.061

 0.048 257.272
19 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+1.190

1'21.101

 0.040 257.146
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+1.534

1'21.445

 0.344 256.059
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Q2

İkinci bölümdeki ilk hızlı turlar Sainz ve Leclerc'ten geldi. Leclerc 1:20.396'lık derecesiyle liderliğe yerleşti.

Arkadan gelen Verstappen, Piastri ve Norris sırasıyla liderliği ele geçirdiler. Norris'i seansın geçici liderliğine yerleştiren derecesi 1:19.727 idi.

Russell, yaptığı dereceyle Norris'in 0.150 arkasında 4. olabilirken, hemen arkasından gelen Hamilton 1:19.641'lik zamanıyla liderliği Norris'ten aldı.

Ferrari pilotları Sainz ve Leclerc yeni set yumuşak hamur lastiklerle attıkları turlarla sırasıyla 3. ve 7. sırayı aldılar. Bu esnada Leclerc, aracın olması gerektiği gibi dönmediğine dair telsizden şikayette bulundu.

Elenme bölgesinde yer alan pilotlar kendilerini kurtarmak için kıyasıya mücadele ederken, ikinci bölümün sonunda sırasıyla Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly ve Ocon elenen pilotlar oldular.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

1'19.641

   261.860
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.021

1'19.662

 0.021 261.791
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+0.086

1'19.727

 0.065 261.577
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.158

1'19.799

 0.072 261.341
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.167

1'19.808

 0.009 261.312
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.236

1'19.877

 0.069 261.086
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.366

1'20.007

 0.130 260.662
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.575

1'20.216

 0.209 259.983
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.673

1'20.314

 0.098 259.665
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.770

1'20.411

 0.097 259.352
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.780

1'20.421

 0.010 259.320
12 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 6

+0.838

1'20.479

 0.058 259.133
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+1.057

1'20.698

 0.219 258.430
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+1.097

1'20.738

 0.040 258.302
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 8

+1.125

1'20.766

 0.028 258.212
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Q3

Üçüncü bölümün ilk hızlı turlar atılmaya başlandı. Albon kısa süreliğine zirveyi alsa da, kısa süre sonra Piastri ve Norris sırasıyla zirveye ulaştılar.

Sainz ve Leclerc 3 ve 4. sıraya yerleşirken, Perez ve Verstappen ilk turlarının ardından 5 ve 6. olabildiler. Arkadan gelen Mercedeslerden Russell ve Hamilton attıkları turlarla 3 ve 4. sırayı alarak Ferrari ve Red Bulları aşağı ittiler.

İlk turların ardından Hulkenberg 9. olurken Albon 10. sıradaydı.

Seansın bitimine yaklaşık 3 dakika kala bütün pilotlar son hızlı turlarını atmak üzere piste çıkmaya başladılar.

Son bölümde ilk hızlı tur zamanını kaydeden Verstappen, derecesini geliştirse de sıralamasını geliştiremeyerek 7. sırada kaldı. 

Arkadan gelen Norris liderliğini geliştirerek 1:19.327'lik zamanı elde etti. Piastri ise onun 0.109 arkasında takım arkadaşının arkasına yerleşti. Leclerc attığı sırayla üçüncü sırayı alsa da Russell, üçüncü sırayı ondan aldı.

En son gelen Hamilton 6. sırayı elde ederek takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Böylece Norris pole'ü aldı, Piastri, Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton, Verstappen, Perez, Albon ve Hulkenberg sırasıyla ilk 10'u oluşturdular.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

1'19.327

   262.896
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.109

1'19.436

 0.109 262.535
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.113

1'19.440

 0.004 262.522
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.134

1'19.461

 0.021 262.453
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.140

1'19.467

 0.006 262.433
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.186

1'19.513

 0.046 262.281
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.695

1'20.022

 0.509 260.613
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5

+0.735

1'20.062

 0.040 260.483
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.972

1'20.299

 0.237 259.714
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+1.012

1'20.339

 0.040 259.585
Tüm sonuçları görüntüle  

Yarış Gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

1'19.327

 262.896
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.109

1'19.436

 262.535
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.113

1'19.440

 262.522
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.134

1'19.461

 262.453
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.140

1'19.467

 262.433
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.186

1'19.513

 262.281
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.695

1'20.022

 260.613
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.735

1'20.062

 260.483
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+0.972

1'20.299

 259.714
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.012

1'20.339

 259.585
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.094

1'20.421

 259.320
12 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+1.152

1'20.479

 259.133
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.371

1'20.698

 258.430
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.411

1'20.738

 258.302
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.439

1'20.766

 258.212
16 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+1.618

1'20.945

 257.641
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.686

1'21.013

 257.425
18 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes

+1.734

1'21.061

 257.272
19 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.774

1'21.101

 257.146
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+2.118

1'21.445

 256.059
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