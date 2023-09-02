İtalya GP sıralama turları öncesi: Takım arkadaşları arasındaki durum ne?
İtalya GP'si ile birlikte Avrupa sezonunu kapatıyoruz, peki sıralama turlarında durum ne?
Red Bull
|
Max Verstappen
|
13-3
(Sprint olmadan 11-2)
|
Sergio Pérez
|1
|Bahreyn
|
3
(+0,138, Q3)
|
15
(+20,231, teknik arıza)
|Suudi Arabistan
|
1
|
1
|Avustralya
|
-
(tur zamanı yok, kaza)
|
2
|Azerbaycan
|
3
(+0,104, Q3)
|
3
(+0,143, SQ3)
|Azerbaycan (shootout)
|
2
|
9
(tur zamanı yok, kırmızı bayrak)
|Miami
|
1
|
1
|Monako
|
20
(+1,464, Q1, kaza)
|
1
|İspanya
|
11
(+0,574, Q2)
|
1
|Kanada
|
12
(+1,867, Q2)
|
1
|Avusturya
|
15
(+61,737 en Q2, dereceleri silindi)
|
1
|Avusturya (shootout)
|
2
(+0,493, SQ3)
|
1
|Britanya
|
16
(+0,540, Q1)
|
2
|Macaristan
|
9
(+0,433, Q3)
|
1
|Belçika
|
3
(+0,877, Q3)
|
1
|Belçika (shootout)
|
8
(+0,905, SQ3)
|
1
|Hollanda
|
7
(+1,313, Q3)
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
9-7
(Sprint olmadan 8-5)
|
Carlos Sainz
|3
|Bahreyn
|4
(+0,154, Q3)
|
2
|Suudi Arabistan
|
5
(+0,511, Q3)
|
7
(+0,099, Q3)
|Avustralya
|
5
|
1
|Azerbaycan
|
4
(+0,813, Q3)
|
1
|Azerbaycan (shootout)
|
5
(+0,590, SQ3)
|
7
(+0,512, Q3, kaza)
|Miami
|
3
|
3
|Monako
|
5
(+0,159 en Q3)
|
19
(+0,668, Q1, teknik arıza)
|İspanya
|
2
|
11
(+0,759, Q2)
|Kanada
|
8
|
2
|Avusturya
|
3
(+0,142, Q3)
|
6
(+0,109, SQ3)
|Avusturya (shootout)
|
5
|
4
|Britanya
|
5
(+0,012, Q3)
|
6
|Macaristan
|
11
(+0,123, Q2)
|
2
|Belçika
|
5
(+0,164, Q3)
|
4
(+0,170, SQ3)
|Belçika (shootout)
|
3
|
9
(+0,911, Q3, kaza)
|Hollanda
|
6
Mercedes
|
George Russell
|
8-8
(Sprint olmadan 6-7)
|
Lewis Hamilton
|6
|Bahreyn
|
7
(+0,044, Q3)
|
4
|Suudi Arabistan
|
8
(+0,366, Q3)
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,136, Q3)
|
11
(+0,004, Q2)
|Azerbaycan
|
5
|
4
|Azerbaycan (shootout)
|
6
(+0,250, SQ3)
|
6
|Miami
|
13
(+0,232, Q2)
|
8
(+0,239, Q3)
|Monako
|
6
|
12
(+0,448, Q2)
|İspanya
|
5
|
5
(+0,266, Q3)
|Kanada
|
4
|
11
(+0,240, Q2)
|Avusturya
|
5
|
15
|Avusturya (shootout)
|
18
(+0,621,SQ3)
|
6
|Britanya
|
7
(+0,056, Q3)
|
18
(+0,450, Q1)
|Macaristan
|
1
|
8
(+0,718, Q3)
|Belçika
|
4
|
10
(+5,842, SQ3)
|Belçika (shootout)
|
7
|
3
|Hollanda
|
13
(+0,531, Q2, yağmur)
Alpine
|
Esteban Ocon
|
8-8
(Sprint olmadan 6-7)
|
Pierre Gasly
|9
|Bahreyn
|
20
(+0,673 en Q1)
|7
|Suudi Arabistan
|
10
(+0,279 en Q3)
|
11
(+0,194 en Q2)
|Avustralya
|
9
|
12
|Azerbaycan
|
19
(+2,231 en Q1, kaza)
|
13
|Azerbaycan (shootout)
|
19
(+2,518 en SQ1, teknik arıza.)
|
8
(+1,094 en Q3, kırmızı bayrak)
|Miami
|
5
|
4
|Monako
|
7
(+0,380 en Q3)
|
7
(+0,267 en Q3)
|İspanya
|
4
|
6
|Kanada
|
17
(+0,772 en Q1)
|
12
(+0,369 en Q2)
|Avusturya
|
9
|
9
|Avusturya (shootout)
|
12
(+0,756 en SQ2)
|
13
(+0,205 en Q2)
|Britanya
|
10
|
12
|Macaristan
|
15
(+0,376 en Q2)
|
15
(+2,701 en Q2, yağmur)
|Belçika
|
12
|
9
(+0,794 en SQ3)
|Belçika (shootout)
|
6
|
17
(+0,375 en Q1, yağmur)
|Hollanda
|
12
McLaren
|
Lando Norris
|
13-3
(Sprint olmadan 11-2)
|
Oscar Piastri
|
11
|Bahreïn
|
18
(+0,349, Q1)
|
19
(+0,744, Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
9
|
13
|Avustralya
|
16
(+0,274, Q1)
|
7
|Azerbaycan
|
10
(+0,330, Q3)
|
10
|Azerbaycan (shootout)
|
11
(+0,032, SQ2)
|
16
|Miami
|
19
(+0,090, Q1)
|
10
|Monako
|
11
(+0,018, Q2)
|
3
|İspanya
|
10
(+0,880, Q3)
|
7
|Kanada
|
9
(+3,303, Q3, kaza)
|
4
|Avusturya
|
13
(+0,567, Q2)
|
3
|Avusturya (shootout)
|
17
(+0,383, SQ1)
|
2
|Britanya
|
3
(+0,131, Q3)
|
3
|Macaristan
|
4
(+0,211,Q3)
|
7
(+0,304,Q3)
|Belçika
|
6
|
5
(+0,322 en SQ3)
|Belçika (shootout)
|
2
|
2
|Hollanda
|
8
(+0,834 en Q3)
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
9-7
(Sprint olmadan 8-5)
|
Zhou Guanyu
|12
|Bahreïn
|13
(+0,030 en Q2)
|
14
(+0,207 en Q2)
|Suudi Arabistan
|
12
|
19
(+0,174 en Q1)
|Avustralya
|
17
|
14
|Azerbaycan
|
16
(+0,060 en Q1)
|
17
(+0,175 en SQ1)
|Azerbaycan (shootout)
|
16
|
10
|Miami
|
14
(+0,527 en Q2)
|
15
|Monako
|
19
(+0,485 en Q1)
|
16
(+0,300 en Q1)
|İspanya
|
13
|
15
|Kanada
|
20
(+1,010 en Q1)
|
14
|Avusturya
|
17
(+0,055 en Q1)
|
19
(+0,229 en SQ1)
|Avusturya (shootout)
|
16
|
15
|Britanya
|
18
(+0,385 en Q1)
|
7
(+0,063 en Q3)
|Macaristan
|
5
|
14
|Belçika
|
17
(+1,348 en Q1, yağmur)
|
17
|Belçika (shootout)
|
19
(+0,479 en SQ1, yağmur)
|
19
(+0,193 en Q1, pluie)
|Hollanda
|
16
Aston Martin
|
Fernando Alonso
|
14-2
(Sprint olmadan 11-2)
|
Lance Stroll
|5
|Bahreïn
|8
(+0,500 en Q3)
|
3
|Suudi Arabistan
|
6
(+0,215 en Q3)
|
4
|Avustralya
|
6
(+0,169 en Q3)
|
6
|Azerbaycan
|
9
(+0,358 en Q3)
|
8
|Azerbaycan (shootout)
|
9
(+0,054 en SQ3)
|
2
|Miami
|
18
(+0,297 en Q1)
|
2
|Monako
|
14
(+0,516 en Q2)
|
9
(+0,513 en Q3)
|İspanya
|
6
|
3
|Kanada
|
13
(+1,708 en Q2)
|
7
(+0,074 en Q3)
|Avusturya
|
6
|
7
|Avusturya (shootout)
|
8
(+0,089 en SQ3)
|9
|Britanya
|
12
(+0,567 en Q2)
|8
|Macaristan
|
14
(+0,443 en Q2)
|9
|Belçika
|
10
(+0,998 en Q3)
|
15
(zaman turu atamadı)
|Belçika (shootout)
|
14
(zaman turu atamadı)
|
5
|Hollanda
|
11
(+0,692 en Q2, yağmur)
Haas
|
Kevin Magnussen
|
3-12
(Sprint olmadan 3-10)
|
Nico Hülkenberg
|
17
(+0,788 en Q1)
|Bahreyn
|10
|
13
(+0,066 en Q2)
|Suudi Arabistan
|
11
|
14
(+0,717 en Q2)
|Avustralya
|
10
|
18
(+0,662 en Q1, teknik arıza)
|Azerbaycan
|
17
|
14
(+0,526 en SQ2)
|Azerbaycan (shootout)
|
12
|
4
|Miami
|
12
(+0,230 en Q2)
|
17
|Monako
|
18
(+0,009 en Q1)
|
17
(+0,622 en Q1)
|İspanya
|
8
|
14
(+1,373 en Q2)
|Kanada
|
2
|
19
(+0,251 en Q1)
|Avusturya
|
8
|
10
(+0,828 en SQ3)
|Avusturya (shootout)
|
4
|
20
(+1,179 en Q1, arıza)
|Britanya
|
11
|
19
(+0,511 en Q1)
|Macaristan
|
10
|
13
|Belçika
|
20
(+3,146 en Q1, yağmur)
|
18
|Belçika (shootout)
|
20
(zaman turu yok)
|
18
(+0,301 en Q1, yağmur)
|Hollanda
|
15
AlphaTauri
|
Yuki Tsunoda
|
10-2
(Sprint olmadan 8-2)
|
Nyck de Vries
|14
|Bahreyn
|19
(+0,721 en Q1)
|16
|Suudi Arabistan
|
18
(+0,305 en Q1)
|12
|Avustralya
|
15
(+0,236 en Q2)
|8
|Azerbaycan
|
-
(pas de temps, accident)
|18
|Azerbaycan (shootout)
|
20
(+2,744 en SQ1)
|
17
(+0,104 en Q1)
|Miami
|
15
|
9
|Monako
|
12
(+0,179 en Q2)
|
15
(+0,394 en Q2)
|İspanya
|
14
|
16
|Kanada
|
18
(+0,391 en Q1)
|
16
|Avusturya
|
20
(+0,190 en Q1)
|
13
|Avusturya (shootout)
|
14
(+0,224 en SQ2)
|
17
|Britanya
|
19
(+0,488 en Q1)
|
Yuki Tsunoda
|
1-2
(Sprint olmadan 1-1)
|
Daniel Ricciardo
|
17
(+0,013 en Q1)
|Macaristan
|13
|
11
|Belçika
|
19
(+3,115 en Q1, yağmur)
|
16
(+0,391 en Q1, yağmur)
|Belçika (shootout)
|
11
|
Yuki Tsunoda
|
1-0
(Sprint olmadan 1-0)
|
Liam Lawson
|
14
|Hollanda
|
20
(+1,639 en Q1, yağmur)
Williams
|
Alex Albon
|
16-0
|
Logan Sargeant
|
15
|Bahreyn
|
16
(+0,191 en Q1)
|
17
|Suudi Arabistan
|
20
(+38,516 en Q1)
|
8
|Avustralya
|
18
(+0,595 en Q1)
|
13
|Azerbaycan
|
15
(+0,577 en Q2)
|
7
|Azerbaycan (shootout)
|
15
(tur zamanı yok)
|
11
|Miami
|
20
(+0,343 en Q1)
|
13
|Monako
|
16
(+0,407 en Q1)
|
18
|İspanya
|
20
(+0,636 en Q1)
|
10
|Kanada
|
19
(+1,399 en Q1)
|
10
|Avusturya
|
18
(+0,275 en Q1)
|
11
|Avusturya (shootout)
|
20
(+0,534 en SQ1)
|
8
|Britanya
|
14
(+0,964 en Q2)
|
16
|Macaristan
|
20
(+0,331 en Q1)
|
16
|Belçika
|
18
(+1,221 en Q1, yağmur)
|
12
(tur zamanı yok)
|Belçika (shootout)
|
13
(tur zamanı yok)
|
4
|Hollanda
|
10
(+5,329 en Q3, kaza)
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