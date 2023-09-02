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Formula 1 / İtalya GP Haberler

İtalya GP sıralama turları öncesi: Takım arkadaşları arasındaki durum ne?

İtalya GP'si ile birlikte Avrupa sezonunu kapatıyoruz, peki sıralama turlarında durum ne?

Altay Gök
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19,George Russell, Mercedes W14

Red Bull

Max Verstappen

13-3

(Sprint olmadan 11-2)

Sergio Pérez
1 Bahrain Bahreyn

3

(+0,138, Q3)

15

(+20,231, teknik arıza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

1

1

 Australia Avustralya

-

(tur zamanı yok, kaza)

2

 Azerbaijan Azerbaycan

3

(+0,104, Q3)

3

(+0,143, SQ3)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

2

9

(tur zamanı yok, kırmızı bayrak)

 United States Miami

1

1

 Monaco Monako

20

(+1,464, Q1, kaza)

1

  İspanya

11

(+0,574, Q2)

1

 Canada Kanada

12

(+1,867, Q2)

1

 Austria Avusturya

15

(+61,737 en Q2, dereceleri silindi)

1

 Austria Avusturya (shootout)

2

(+0,493, SQ3)

1

 United Kingdom Britanya

16

(+0,540, Q1)

2

 Hungary Macaristan

9

(+0,433, Q3)

1

 Belgium Belçika

3

(+0,877, Q3)

1

 Belgium Belçika (shootout)

8

(+0,905, SQ3)

1

 Netherlands Hollanda

7

(+1,313, Q3)

 

Ferrari

Charles Leclerc

9-7

(Sprint olmadan 8-5)

Carlos Sainz
3 Bahrain Bahreyn 4
(+0,154, Q3)

2

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

(+0,511, Q3)

7

(+0,099, Q3)

 Australia Avustralya

5

1

 Azerbaijan Azerbaycan

4

(+0,813, Q3)

1

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

5

(+0,590, SQ3)

7

(+0,512, Q3, kaza)

 United States Miami

3

3

 Monaco Monako

5

(+0,159 en Q3)

19

(+0,668, Q1, teknik arıza)

 İspanya

2

11

(+0,759, Q2)

 Canada Kanada

8

2

 Austria Avusturya

3

(+0,142, Q3)

6

(+0,109, SQ3)

 Austria Avusturya (shootout)

5

4

 United Kingdom Britanya

5

(+0,012, Q3)

6

 Hungary Macaristan

11

(+0,123, Q2)

2

 Belgium Belçika

5

(+0,164, Q3)

4

(+0,170, SQ3)

 Belgium Belçika (shootout)

3

9

(+0,911, Q3, kaza)

 Netherlands Hollanda

6

 

Mercedes

United Kingdom George Russell

8-8

(Sprint olmadan 6-7)

Lewis Hamilton
6 Bahrain Bahreyn

7

(+0,044, Q3)

4

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

8

(+0,366, Q3)

2

 Australia Avustralya

3

(+0,136, Q3)

11

(+0,004, Q2)

 Azerbaijan Azerbaycan

5

4

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

6

(+0,250, SQ3)

6

 United States Miami

13

(+0,232, Q2)

8

(+0,239, Q3)

 Monaco Monako

6

12

(+0,448, Q2)

 İspanya

5

5

(+0,266, Q3)

 Canada Kanada

4

11

(+0,240, Q2)

 Austria Avusturya

5

15

 Austria Avusturya (shootout)

18

(+0,621,SQ3)

6

 United Kingdom Britanya

7

(+0,056, Q3)

18

(+0,450, Q1)

 Hungary Macaristan

1

8

(+0,718, Q3)

 Belgium Belçika

4

10

(+5,842, SQ3)

 Belgium Belçika (shootout)

7

3

 Netherlands Hollanda

13

(+0,531, Q2, yağmur)

 

Alpine

Esteban Ocon

8-8

(Sprint olmadan 6-7)

Pierre Gasly
9 Bahrain Bahreyn

20

(+0,673 en Q1)
7 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

(+0,279 en Q3)

11

(+0,194 en Q2)

 Australia Avustralya

9

12

 Azerbaijan Azerbaycan

19

(+2,231 en Q1, kaza)

13

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

19

(+2,518 en SQ1, teknik arıza.)

8

(+1,094 en Q3, kırmızı bayrak)

 United States Miami

5

4

 Monaco Monako

7

(+0,380 en Q3)

7

(+0,267 en Q3)

 İspanya

4

6

 Canada Kanada

17

(+0,772 en Q1)

12

(+0,369 en Q2)

 Austria Avusturya

9

9

 Austria Avusturya (shootout)

12

(+0,756 en SQ2)

13

(+0,205 en Q2)

 United Kingdom Britanya

10

12

 Hungary Macaristan

15

(+0,376 en Q2)

15

(+2,701 en Q2, yağmur)

 Belgium Belçika

12

9

(+0,794 en SQ3)

 Belgium Belçika (shootout)

6

17

(+0,375 en Q1, yağmur)

 Netherlands Hollanda

12

 

McLaren

Lando Norris

13-3

(Sprint olmadan 11-2)

Australia Oscar Piastri

11

 Bahrain Bahreïn

18

(+0,349, Q1)

19

(+0,744, Q1, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

9

 

13

 Australia Avustralya

16

(+0,274, Q1)

7

 Azerbaijan Azerbaycan

10

(+0,330, Q3)

10

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

11

(+0,032, SQ2)

16

 United States Miami

19

(+0,090, Q1)

10

 Monaco Monako

11

(+0,018, Q2)

3

 İspanya

10

(+0,880, Q3)

7

 Canada Kanada

9

(+3,303, Q3, kaza)

4

 Austria Avusturya

13

(+0,567, Q2)

3

 Austria Avusturya (shootout)

17

(+0,383, SQ1)

2

 United Kingdom Britanya

3

(+0,131, Q3)

3

 Hungary Macaristan

4

(+0,211,Q3)

7

(+0,304,Q3)

 Belgium Belçika

6

5

(+0,322 en SQ3)

 Belgium Belçika (shootout)

2

2

 Netherlands Hollanda

8

(+0,834 en Q3)

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

9-7

(Sprint olmadan 8-5)

China Zhou Guanyu
12 Bahrain Bahreïn 13
(+0,030 en Q2)

14

(+0,207 en Q2)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

19

(+0,174 en Q1)

 Australia Avustralya

17

14

 Azerbaijan Azerbaycan

16

(+0,060 en Q1)

17

(+0,175 en SQ1)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

16

10

 United States Miami

14

(+0,527 en Q2)

15

 Monaco Monako

19

(+0,485 en Q1)

16

(+0,300 en Q1)

 İspanya

13

15

 Canada Kanada

20

(+1,010 en Q1)

14

 Austria Avusturya

17

(+0,055 en Q1)

19

(+0,229 en SQ1)

 Austria Avusturya (shootout)

16

15

 United Kingdom Britanya

18

(+0,385 en Q1)

7

(+0,063 en Q3)

 Hungary Macaristan

5

14

 Belgium Belçika

17

(+1,348 en Q1, yağmur)

17

 Belgium Belçika (shootout)

19

(+0,479 en SQ1, yağmur)

19

(+0,193 en Q1, pluie)

 Netherlands Hollanda

16

 

Aston Martin 

Fernando Alonso

14-2

(Sprint olmadan 11-2)

Lance Stroll
5 Bahrain Bahreïn 8
(+0,500 en Q3)

3

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

(+0,215 en Q3)

4

 Australia Avustralya

6

(+0,169 en Q3)

6

 Azerbaijan Azerbaycan

9

(+0,358 en Q3)

8

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

9

(+0,054 en SQ3)

2

 United States Miami

18

(+0,297 en Q1)

2

 Monaco Monako

14

(+0,516 en Q2)

9

(+0,513 en Q3)

 İspanya

6

3

 Canada Kanada

13

(+1,708 en Q2)

7

(+0,074 en Q3)

 Austria Avusturya

6

7

 Austria Avusturya (shootout)

8

(+0,089 en SQ3)
9 United Kingdom Britanya

12

(+0,567 en Q2)
8 Hungary Macaristan

14

(+0,443 en Q2)
9 Belgium Belçika

10

(+0,998 en Q3)

15

(zaman turu atamadı)

 Belgium Belçika (shootout)

14

(zaman turu atamadı)

5

 Netherlands Hollanda

11

(+0,692 en Q2, yağmur)

Haas

Denmark Kevin Magnussen

3-12

(Sprint olmadan 3-10)

Nico Hülkenberg

17

(+0,788 en Q1)

 Bahrain Bahreyn 10

13

(+0,066 en Q2)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

11

14

(+0,717 en Q2)

 Australia Avustralya

10

18

(+0,662 en Q1, teknik arıza)

 Azerbaijan Azerbaycan

17

14

(+0,526 en SQ2)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

12

4

 United States Miami

12

(+0,230 en Q2)

17

 Monaco Monako

18

(+0,009 en Q1)

17

(+0,622 en Q1)

 İspanya

8

14

(+1,373 en Q2)

 Canada Kanada

2

19

(+0,251 en Q1)

 Austria Avusturya

8

10

(+0,828 en SQ3)

 Austria Avusturya (shootout)

4

20

(+1,179 en Q1, arıza)

 United Kingdom Britanya

11

19

(+0,511 en Q1)

 Hungary Macaristan

10

13

 Belgium Belçika

20

(+3,146 en Q1, yağmur)

18

 Belgium Belçika (shootout)

20

(zaman turu yok)

18

(+0,301 en Q1, yağmur)

 Netherlands Hollanda

15

AlphaTauri

Japan Yuki Tsunoda

10-2

(Sprint olmadan 8-2)

Netherlands Nyck de Vries
14 Bahrain Bahreyn 19
(+0,721 en Q1)
16 Saudi Arabia Suudi Arabistan

18

(+0,305 en Q1)
12 Australia Avustralya

15

(+0,236 en Q2)
8 Azerbaijan Azerbaycan

-

(pas de temps, accident)
18 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

20

(+2,744 en SQ1)

17

(+0,104 en Q1)

 United States Miami

15

9

 Monaco Monako

12

(+0,179 en Q2)

15

(+0,394 en Q2)

 İspanya

14

16

 Canada Kanada

18

(+0,391 en Q1)

16

 Austria Avusturya

20

(+0,190 en Q1)

13

 Austria Avusturya (shootout)

14

(+0,224 en SQ2)

17

 United Kingdom Britanya

19

(+0,488 en Q1)

Japan Yuki Tsunoda

1-2

(Sprint olmadan 1-1)

Australia Daniel Ricciardo

17

(+0,013 en Q1)

 Hungary Macaristan 13

11

 Belgium Belçika

19

(+3,115 en Q1, yağmur)

16

(+0,391 en Q1, yağmur)

 Belgium Belçika (shootout)

11

Japan Yuki Tsunoda

1-0

(Sprint olmadan 1-0)

New Zealand Liam Lawson

14

 Netherlands Hollanda

20

(+1,639 en Q1, yağmur)

Williams

Thailand Alex Albon

16-0

United States Logan Sargeant

15

 Bahrain Bahreyn

16

(+0,191 en Q1)

17

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

(+38,516 en Q1)

8

 Australia Avustralya

18

(+0,595 en Q1)

13

 Azerbaijan Azerbaycan

15

(+0,577 en Q2)

7

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

15

(tur zamanı yok)

11

 United States Miami

20

(+0,343 en Q1)

13

 Monaco Monako

16

(+0,407 en Q1)

18

 İspanya

20

(+0,636 en Q1)

10

 Canada Kanada

19

(+1,399 en Q1)

10

 Austria Avusturya

18

(+0,275 en Q1)

11

 Austria Avusturya (shootout)

20

(+0,534 en SQ1)

8

 United Kingdom Britanya

14

(+0,964 en Q2)

16

 Hungary Macaristan

20

(+0,331 en Q1)

16

 Belgium Belçika

18

(+1,221 en Q1, yağmur)

12

(tur zamanı yok)

 Belgium Belçika (shootout)

13

(tur zamanı yok)

4

 Netherlands Hollanda

10

(+5,329 en Q3, kaza)
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