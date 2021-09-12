İtalya GP: Şampiyonluk mücadelesinde Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

Hamilton ve Verstappen, ilk pitlerin tamamlanmasının ardından ilk virajda yan yana geldiler. Verstappen pit stopta yaşadığı sorunun ardından pist üstünde Hamilton'ın gerisine düşmüştü.

Hamilton 26. turda pitten çıkmasının ardından bu iki isim düzlüğün sonunda yan yana geldiler ve Verstappen, ilk virajı Hamilton'un solundan dönmeye çalıştı.

O esnada Verstappen'in aracı bordüre vurdu ve ardından arka tekerlekler temas edince Verstappen'in aracı havalandı. Bu havalanmanın ardından Verstappen'in aracı, Hamilton'ın aracının üzerine düştü.

Verstappen doğrudan aracından inse de Hamilton bir süre aracını geri çekmeye çalıştı ancak bunu yapamadı ve iki sürücü birden orada yarış dışı kaldılar.

Yaşananların ardından güvenlik aracı piste girdi. Yaşananların yarışın ardından inceleneceği duyuruldu.

Yarışın ilk turunda liderliğe yükselen McLaren pilotu Daniel Ricciardo, güvenlik aracı arkasında lider durumda. Onu Ferrari'den Charles Leclerc ve McLaren'ın diğer pilotu Lando Norris takip ediyorlar.