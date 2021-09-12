İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

Monza'da gerçekleştirilen yarışta hava, önceki günlere oranla biraz daha sıcaktı ve pist sıcaklığı yarış içerisinde 45 dereceyi aştı.

Yarışa Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın yanı sıra Robert Kubica ve Pierre Gasly sert lastikle başlarken, diğer isimler orta lastikle başladılar.

Yuki Tsunoda, aracındaki problem nedeniyle yarışa başlayamazken, Gasly de başladıktan birkaç tur sonra yarışa veda etti.

Gözler büyük oranda starta çevrilmişti çünkü herkes düşük yere basma gücüyle yarıştığı için Monza'nın uzun düzlüklerinde geçiş yapmak hiç de kolay değildi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo harika bir start almasının ardından ilk virajda Verstappen'i geçmeyi başardı. Hamilton da yine iyi bir startla Norris'i ardında bıraktı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and the rest of the field at the start Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton daha sonra Verstappen'in yanına geldi ve ikili arasında yaşanan ufak temasın ardından Hamilton pist dışına taştı ve Norris'in de gerisine düştü.

O noktadan sonra Verstappen, Ricciardo'yu geçmeye çalışırken, Hamilton da Norris'i geçmeye çalıştı. Ancak fark hep 1 saniye altında olsa da bir türlü geçiş şansı yakalayamadılar.

Yarışın ilk bölümü, bu şekilde devam ederken, ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Yarışın 23. turunda McLaren, Daniel Ricciardo'yu pite aldı ve Avustralyalı pilot sert lastiğe geçiş yaptı.

Red Bull bir tur sonra Verstappen'i pite aldı ve Red Bull epey yavaş bir pit stop yaptı. Fakat pit stop çok yavaştı ve Verstappen, pit stopta çok değerli zamanlar kaybetti.

Hamilton tam bu noktada uzun süredir kovaladığı Norris'i ikinci virajın ardından geride bırakmayı başardı. McLaren, bunun üzerine Norris'i pite aldı ve İngiliz pilot yarışa Verstappen'in ardında döndü.

Hamilton, sert lastikle yarışa başlamasına rağmen, Norris'in arkasında lastiklerini epey tüketmişti ve Mercedes, İngiliz pilotu önde tutmak adına 25. turda pite girmeyi seçti.

Pit stopun ardından ise ortalık karıştı. Hamilton ilk viraja gelirken, Norris kendisini geçmeyi başardı, fakat Verstappen de ilk virajda İngiliz pilotun yanına geldi. İkili ikinci virajda temas yaşadılar ve sağ taraftaki çakıl havuzuna gömüldüler.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, collide at the first chicane and retire from the race Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen'in aracı, Hamilton'ın aracının üstüne çıkmıştı ve ikili deneseler de araçlarını yarışa döndüremediler. İkili yarışa veda ederken, yarışa güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı sonrası Ricciardo lider, Leclerc ikinci ve Norris üçüncü sıradaydı. Bu üçlünün ardında ise Perez vardı. Yarışa en geriden başlayan Bottas ise bu noktada altıncı sıradaydı.

Güvenlik aracı sonrası yarış 31. turda tekrar başladı ve Norris, yarış daha başlar başlamaz Charles Leclerc'i geçerek ikinci sırayı aldı. Bir tur sonra Red Bull pilotu Sergio Perez'e de geçildi ve Sainz'ı geride bırakan Valtteri Bottas'ın baskısı altına girmeye başladı.

Yarışın 34. turunda Bottas, Leclerc'i DRS ile geçmeyi başardı ve dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Böylelikle yeni sıralama Ricciardo, Norris, Perez, Bottas, Leclerc ve Carlos Sainz şeklinde oldu.

Yarışın 37. turunda Perez'e Leclerc'i geçerken pist dışına taşıp avantaj kazandığı gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası verildi. Sonrasında Bottas, Perez'e pistin her bölümünde baskı yaptı ve 43. turda atak yapsa da, Perez yerini geri almayı başardı.

Ön tarafta Ricciardo, Norris ve arkasındaki isimlerin baskısına rağmen yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek 2018 Monako'dan sonra galibiyete ulaştı.

Bu, McLaren'ın 2012 Brezilya Grand Prix'sinde elde ettiği zaferden bu yana ilk galibiyetiydi. Ricciardo ise 2018 Monako'dan sonra ilk galibiyetini aldı ve kendisi için çok önemli bir adım atmış oldu.

Norris, Verstappen ve Hamilton'ın yarış dışı kalmasıyla beraber ikinci sıraya çıktı ve güvenlik aracı sonrası Ricciardo'ya baskı yaptı. Ancak Ricciardo hata yapmadı ve Norris arkasından gelen baskıya rağmen yerini koruyarak ikinci oldu.

McLaren böylelikle 2010 Kanada Grand Prix'sinden sonra ilk dublesini yapmış oldu. Norris ise bu yılki podyum sayısını dörde yükseltti.

Perez yarışı üçüncü sırada noktalasa da, Leclerc'i geçerken pist dışına taştığı ve avantaj kazandığı gerekçesiyle beş saniye zaman cezası aldı. Bunun üzerine üçüncülük Mercedes pilotu Bottas'a gitti.

Fin pilot motor cezası nedeniyle yarışa son sıradan başlamıştı ve rakiplerini birer birer geçerek ön tarafa yükseldi. Son bölümde Perez'i geçemeyince damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve Perez'in cezasıyla da podyuma çıktı. Fin pilot ayrıca en hızlı turu atarak fazladan bir puan da aldı.

Ferrari pilotu Leclerc, bir ara ikinciliğe çıksa da, Norris, Perez ve Bottas'a geçilmesinin ardından damalı bayrağı beşinci sırada gördü. Perez'in beş saniyelik ceza almasıyla beraber bir sıra kazandı ve sonuç olarak Ferrari adına zor geçen hafta sonunu dördüncü bitirmiş oldu.

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