İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

Monza'da gerçekleştirilen yarışta hava, önceki günlere oranla biraz daha sıcaktı ve pist sıcaklığı yarış içerisinde 45 dereceyi aştı.

Yarışa Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın yanı sıra Robert Kubica ve Pierre Gasly sert lastikle başlarken, diğer isimler orta lastikle başladılar.

Yuki Tsunoda, aracındaki problem nedeniyle yarışa başlayamazken, Gasly de başladıktan birkaç tur sonra yarışa veda etti.

Gözler büyük oranda starta çevrilmişti çünkü herkes düşük yere basma gücüyle yarıştığı için Monza'nın uzun düzlüklerinde geçiş yapmak hiç de kolay değildi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo harika bir start almasının ardından ilk virajda Verstappen'i geçmeyi başardı. Hamilton da yine iyi bir startla Norris'i ardında bıraktı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and the rest of the field at the start

Hamilton daha sonra Verstappen'in yanına geldi ve ikili arasında yaşanan ufak temasın ardından Hamilton pist dışına taştı ve Norris'in de gerisine düştü.

O noktadan sonra Verstappen, Ricciardo'yu geçmeye çalışırken, Hamilton da Norris'i geçmeye çalıştı. Ancak fark hep 1 saniye altında olsa da bir türlü geçiş şansı yakalayamadılar.

Yarışın ilk bölümü, bu şekilde devam ederken, ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Yarışın 23. turunda McLaren, Daniel Ricciardo'yu pite aldı ve Avustralyalı pilot sert lastiğe geçiş yaptı.

Red Bull bir tur sonra Verstappen'i pite aldı ve Red Bull epey yavaş bir pit stop yaptı. Fakat pit stop çok yavaştı ve Verstappen, pit stopta çok değerli zamanlar kaybetti.

Hamilton tam bu noktada uzun süredir kovaladığı Norris'i ikinci virajın ardından geride bırakmayı başardı. McLaren, bunun üzerine Norris'i pite aldı ve İngiliz pilot yarışa Verstappen'in ardında döndü.

Hamilton, sert lastikle yarışa başlamasına rağmen, Norris'in arkasında lastiklerini epey tüketmişti ve Mercedes, İngiliz pilotu önde tutmak adına 25. turda pite girmeyi seçti.

Pit stopun ardından ise ortalık karıştı. Hamilton ilk viraja gelirken, Norris kendisini geçmeyi başardı, fakat Verstappen de ilk virajda İngiliz pilotun yanına geldi. İkili ikinci virajda temas yaşadılar ve sağ taraftaki çakıl havuzuna gömüldüler.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, collide at the first chicane and retire from the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images