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Formula 1 / İtalya GP / Sıralama turları raporu

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

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İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı olan İtalya GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

İtalya'da oldukça sıcak koşullar altında sıralamalar gerçekleştirildi. Hava sıcaklığı 29, pist sıcaklığı ise 45 derece civarındaydı.

Bu hafta sonu itibariyle getirilen yeni kurallarla birlikte tüm pilotlar tek bir motor moduyla seansı tamamladılar, yani hızlı turlar için ekstra motor modu kullanılamadı.

Buna rağmen seans sonunda pole pozisyonunu kazanan isim 1:18.887'lik derecesiyle Lewis Hamilton'ın olurken Valtteri Bottas sadece 0.069 sn geride ikinci oldu. 

Mercedes pilotları, parti modu adı verilen sıralama modunu kullanmasa da en yakın rakiplerine 0.8 sn fark attılar.

Hamilton, bugünkü pole pozisyonu ile bu seneki 6., kariyerinin ise 94. pole pozisyonunu elde etmiş oldu.

McLaren pilotu Carlos Sainz, sıralamalar boyunca orta grubun en güçlü isimlerinden birisiydi ve 3. olmayı başardı.

Sezonun 8. yarışı olan İtalya GP pazar günü 16:10'da başlayacak.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 1'18.887   264.362
2 Finland Valtteri Bottas 1'18.956 0.069 264.131
3 Spain Carlos Sainz Jr. 1'19.695 0.808 261.682
4 Mexico Sergio Perez 1'19.720 0.833 261.600
5 Netherlands Max Verstappen 1'19.795 0.908 261.354
6 United Kingdom Lando Norris 1'19.820 0.933 261.272
7 Australia Daniel Ricciardo 1'19.864 0.977 261.128
8 Canada Lance Stroll 1'20.049 1.162 260.525
9 Thailand Alexander Albon 1'20.090 1.203 260.392
10 France Pierre Gasly 1'20.177 1.290 260.109
11 Russian Federation Daniil Kvyat 1'20.169 1.282 260.135
12 France Esteban Ocon 1'20.234 1.347 259.924
13 Monaco Charles Leclerc 1'20.273 1.386 259.798
14 Finland Kimi Raikkonen 1'20.926 2.039 257.702
15 Denmark Kevin Magnussen 1'21.573 2.686 255.658
16 France Romain Grosjean 1'21.139 2.252 257.025
17 Germany Sebastian Vettel 1'21.151 2.264 256.987
18 Italy Antonio Giovinazzi 1'21.206 2.319 256.813
19 United Kingdom George Russell 1'21.587 2.700 255.614
20 Canada Nicholas Latifi 1'21.717 2.830 255.207
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3. Seans - Hamilton, tur rekoruyla pole pozisyonunda!

Sıralamalar boyunca rakipsiz olan Mercedes pilotları, sıralama modu olmamasına rağmen 3. seansta da en hızlı isimlerdi.

Son seansın ilk haklarında Mercedes pilotları, Q2 derecesine göre daha yavaş kaldılar. Hamilton, 1:19.068 ile en hızlı isim olurken onun 0.053 sn gerisinde Bottas yer aldı ve böylece Hamilton geçici olarak pole pozisyonunu kazandı.

Mercedes pilotlarının 0.652 sn gerisinde Racing Point pilotu Perez 3. zamanı kaydederken onu Verstappen, Sainz, Norris, Ricciardo, Gasly ve Stroll takip ettiler. Albon'un ilk zaman turu Parabolica'da çizgiyi taştığı için silindi.

Son bölümde pilotlar, normalden çok daha erken bir şekilde, damalı bayrağa 5 dakika kala Mercedes önderliğinde son turları için piste çıktılar. Tura ilk Bottas başlarken onun arkasında Hamilton, Albon, Verstappen yer aldılar.

İkinci turları ilk tamamlayan Bottas kısa süreliğine en hızlı zamanı elde etse de, onun hemen arkasından Hamilton, 1:18.887'lik derecesiyle pist rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazandı. Bottas'ın derecesi ise 0.069 sn geride kaldı.

Sıralamalar boyunca Mercedes pilotlarına en yakın isim olan McLaren pilotu Carlos Sainz ve Racing Point pilotu Sergio Perez 3 ve 4. olmayı başardılar.

Red Bull'dan Max Verstappen, 0.9 sn geride 5. olmayı başarırken onu McLaren'dan Lando Norris ve Renault'dan Daniel Ricciardo yer aldılar. Bu isimler 1 sn içerisinde seansı tamamladılar.

Racing Point'ten Lando Norris 1.1 sn geride 8. olurken Alex Albon 9., Pierre Gasly 10. oldular.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'18.887     264.362
2 Finland Valtteri Bottas 6 1'18.956 0.069 0.069 264.131
3 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'19.695 0.808 0.739 261.682
4 Mexico Sergio Perez 6 1'19.720 0.833 0.025 261.600
5 Netherlands Max Verstappen 6 1'19.795 0.908 0.075 261.354
6 United Kingdom Lando Norris 6 1'19.820 0.933 0.025 261.272
7 Australia Daniel Ricciardo 6 1'19.864 0.977 0.044 261.128
8 Canada Lance Stroll 6 1'20.049 1.162 0.185 260.525
9 Thailand Alexander Albon 6 1'20.090 1.203 0.041 260.392
10 France Pierre Gasly 6 1'20.177 1.290 0.087 260.109
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2. Seans - Bottas lider, Leclerc elendi

Sıralamaların ikinci seansında normalde ön sıra takımlarının farklı lastiklerle piste çıktığını görürdük ancak bugünkü seansta tüm pilotlar yumuşak lastiklerle 2. seansa başladılar. 

Seansın ilk hızlı turlarında Hamilton en hızlı isim olsa da, ikinci hızlı turlarda Bottas 1:18.952 ile hem seansın, hem de pistin en hızlı tur zamanını elde etti. Hamilton, Bottas'ın 0.140 sn gerisinde kaldı. Bottas bu derecesiyle, sıralama modu olmamasına rağmen geçen seneki en hızlı turu yarım saniye geliştirmiş oldu.

Mercedes pilotlarını 0.7 sn geride yine Sainz ve Perez takip ettiler ancak bu sefer önde Sainz yer aldı.

İkinci seansta elenen isimler Daniil Kvyat, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Kimi Raikkonen ve Kevin Magnussen oldular. Böylece son seansa iki Mercedes, iki Red Bull, iki McLaren, iki Racing Point pilotuyla Ricciardo ve Gasly geçtiler. Ferrari takımı 1984'ten sonra ilk defa kendi evinde sıralamalarda ilk 10 içerisinde yer alamamış oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 12 1'18.952     264.145
2 United Kingdom Lewis Hamilton 12 1'19.092 0.140 0.140 263.677
3 Spain Carlos Sainz Jr. 10 1'19.705 0.753 0.613 261.649
4 Mexico Sergio Perez 11 1'19.718 0.766 0.013 261.607
5 Netherlands Max Verstappen 11 1'19.780 0.828 0.062 261.403
6 France Pierre Gasly 14 1'19.909 0.957 0.129 260.981
7 Canada Lance Stroll 13 1'19.924 0.972 0.015 260.932
8 United Kingdom Lando Norris 12 1'19.962 1.010 0.038 260.808
9 Australia Daniel Ricciardo 10 1'20.031 1.079 0.069 260.584
10 Thailand Alexander Albon 13 1'20.064 1.112 0.033 260.476
11 Russian Federation Daniil Kvyat 14 1'20.169 1.217 0.105 260.135
12 France Esteban Ocon 12 1'20.234 1.282 0.065 259.924
13 Monaco Charles Leclerc 15 1'20.273 1.321 0.039 259.798
14 Finland Kimi Raikkonen 14 1'20.926 1.974 0.653 257.702
15 Denmark Kevin Magnussen 14 1'21.573 2.621 0.647 255.658
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1. Seans - Mercedes lider, Vettel elendi

Monza'da gerçekleştirilen sıralamaların ilk seansında Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, orta lastiklere rağmen ilk iki sırada yer almayı başardılar.

Hamilton, 1:19.514 ile en hızlı isim olurken onun 0.2 sn arkasında takım arkadaşı Bottas yer aldı. Onları yarım saniye geriden Racing Point pilotu Sergio Perez ve McLaren pilotu Carlos Sainz takip ettiler.

İlk seansta birçok pilotun derecesi Parabolica'da pist sınırlarını aştıkları için silindi.

Sıralamaların henüz ilk seansında son turlarda hava koridoru mücadelesinde geçen senekine benzer anlar yaşandı. Son hızlı turları öncesinde içerisinde Vettel, Raikkonen, Ocon, Russell ve Albon'un bulunduğu grup birbirlerine çok yakın ilerlediler ve hızlı tura yan yana, adeta yarıştaymış gibi başladılar. Bunun sonucunda bu bölümdeki pilotların çoğu elendiler.

Elenen en önemli isim Ferrari'den Vettel oldu. Romain Grosjean 16. olurken onu Vettel, Giovinazzi ile Williams pilotları Russell ve Latifi takip ettiler.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'19.514     262.278
2 Finland Valtteri Bottas 6 1'19.786 0.272 0.272 261.384
3 Mexico Sergio Perez 5 1'20.048 0.534 0.262 260.528
4 Spain Carlos Sainz Jr. 4 1'20.099 0.585 0.051 260.362
5 France Pierre Gasly 8 1'20.145 0.631 0.046 260.213
6 Netherlands Max Verstappen 5 1'20.193 0.679 0.048 260.057
7 Russian Federation Daniil Kvyat 8 1'20.307 0.793 0.114 259.688
8 United Kingdom Lando Norris 6 1'20.344 0.830 0.037 259.568
9 Canada Lance Stroll 7 1'20.400 0.886 0.056 259.388
10 Monaco Charles Leclerc 9 1'20.443 0.929 0.043 259.249
11 Australia Daniel Ricciardo 5 1'20.548 1.034 0.105 258.911
12 France Esteban Ocon 6 1'20.747 1.233 0.199 258.273
13 Denmark Kevin Magnussen 9 1'20.869 1.355 0.122 257.883
14 Finland Kimi Raikkonen 8 1'21.010 1.496 0.141 257.434
15 Thailand Alexander Albon 7 1'21.104 1.590 0.094 257.136
16 France Romain Grosjean 8 1'21.139 1.625 0.035 257.025
17 Germany Sebastian Vettel 5 1'21.151 1.637 0.012 256.987
18 Italy Antonio Giovinazzi 9 1'21.206 1.692 0.055 256.813
19 United Kingdom George Russell 7 1'21.587 2.073 0.381 255.614
20 Canada Nicholas Latifi 8 1'21.717 2.203 0.130 255.207
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik QU
Editör Abdullah Çelik

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