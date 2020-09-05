İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

İtalya'da oldukça sıcak koşullar altında sıralamalar gerçekleştirildi. Hava sıcaklığı 29, pist sıcaklığı ise 45 derece civarındaydı.

Bu hafta sonu itibariyle getirilen yeni kurallarla birlikte tüm pilotlar tek bir motor moduyla seansı tamamladılar, yani hızlı turlar için ekstra motor modu kullanılamadı.

Buna rağmen seans sonunda pole pozisyonunu kazanan isim 1:18.887'lik derecesiyle Lewis Hamilton'ın olurken Valtteri Bottas sadece 0.069 sn geride ikinci oldu.

Mercedes pilotları, parti modu adı verilen sıralama modunu kullanmasa da en yakın rakiplerine 0.8 sn fark attılar.

Hamilton, bugünkü pole pozisyonu ile bu seneki 6., kariyerinin ise 94. pole pozisyonunu elde etmiş oldu.

McLaren pilotu Carlos Sainz, sıralamalar boyunca orta grubun en güçlü isimlerinden birisiydi ve 3. olmayı başardı.

Sezonun 8. yarışı olan İtalya GP pazar günü 16:10'da başlayacak.

3. Seans - Hamilton, tur rekoruyla pole pozisyonunda!

Sıralamalar boyunca rakipsiz olan Mercedes pilotları, sıralama modu olmamasına rağmen 3. seansta da en hızlı isimlerdi.

Son seansın ilk haklarında Mercedes pilotları, Q2 derecesine göre daha yavaş kaldılar. Hamilton, 1:19.068 ile en hızlı isim olurken onun 0.053 sn gerisinde Bottas yer aldı ve böylece Hamilton geçici olarak pole pozisyonunu kazandı.

Mercedes pilotlarının 0.652 sn gerisinde Racing Point pilotu Perez 3. zamanı kaydederken onu Verstappen, Sainz, Norris, Ricciardo, Gasly ve Stroll takip ettiler. Albon'un ilk zaman turu Parabolica'da çizgiyi taştığı için silindi.

Son bölümde pilotlar, normalden çok daha erken bir şekilde, damalı bayrağa 5 dakika kala Mercedes önderliğinde son turları için piste çıktılar. Tura ilk Bottas başlarken onun arkasında Hamilton, Albon, Verstappen yer aldılar.

İkinci turları ilk tamamlayan Bottas kısa süreliğine en hızlı zamanı elde etse de, onun hemen arkasından Hamilton, 1:18.887'lik derecesiyle pist rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazandı. Bottas'ın derecesi ise 0.069 sn geride kaldı.

Sıralamalar boyunca Mercedes pilotlarına en yakın isim olan McLaren pilotu Carlos Sainz ve Racing Point pilotu Sergio Perez 3 ve 4. olmayı başardılar.

Red Bull'dan Max Verstappen, 0.9 sn geride 5. olmayı başarırken onu McLaren'dan Lando Norris ve Renault'dan Daniel Ricciardo yer aldılar. Bu isimler 1 sn içerisinde seansı tamamladılar.

Racing Point'ten Lando Norris 1.1 sn geride 8. olurken Alex Albon 9., Pierre Gasly 10. oldular.

2. Seans - Bottas lider, Leclerc elendi

Sıralamaların ikinci seansında normalde ön sıra takımlarının farklı lastiklerle piste çıktığını görürdük ancak bugünkü seansta tüm pilotlar yumuşak lastiklerle 2. seansa başladılar.

Seansın ilk hızlı turlarında Hamilton en hızlı isim olsa da, ikinci hızlı turlarda Bottas 1:18.952 ile hem seansın, hem de pistin en hızlı tur zamanını elde etti. Hamilton, Bottas'ın 0.140 sn gerisinde kaldı. Bottas bu derecesiyle, sıralama modu olmamasına rağmen geçen seneki en hızlı turu yarım saniye geliştirmiş oldu.

Mercedes pilotlarını 0.7 sn geride yine Sainz ve Perez takip ettiler ancak bu sefer önde Sainz yer aldı.

İkinci seansta elenen isimler Daniil Kvyat, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Kimi Raikkonen ve Kevin Magnussen oldular. Böylece son seansa iki Mercedes, iki Red Bull, iki McLaren, iki Racing Point pilotuyla Ricciardo ve Gasly geçtiler. Ferrari takımı 1984'ten sonra ilk defa kendi evinde sıralamalarda ilk 10 içerisinde yer alamamış oldu.

1. Seans - Mercedes lider, Vettel elendi

Monza'da gerçekleştirilen sıralamaların ilk seansında Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, orta lastiklere rağmen ilk iki sırada yer almayı başardılar.

Hamilton, 1:19.514 ile en hızlı isim olurken onun 0.2 sn arkasında takım arkadaşı Bottas yer aldı. Onları yarım saniye geriden Racing Point pilotu Sergio Perez ve McLaren pilotu Carlos Sainz takip ettiler.

İlk seansta birçok pilotun derecesi Parabolica'da pist sınırlarını aştıkları için silindi.

Sıralamaların henüz ilk seansında son turlarda hava koridoru mücadelesinde geçen senekine benzer anlar yaşandı. Son hızlı turları öncesinde içerisinde Vettel, Raikkonen, Ocon, Russell ve Albon'un bulunduğu grup birbirlerine çok yakın ilerlediler ve hızlı tura yan yana, adeta yarıştaymış gibi başladılar. Bunun sonucunda bu bölümdeki pilotların çoğu elendiler.

Elenen en önemli isim Ferrari'den Vettel oldu. Romain Grosjean 16. olurken onu Vettel, Giovinazzi ile Williams pilotları Russell ve Latifi takip ettiler.