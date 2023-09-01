İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Ferrari SF-23 ön kanat Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, İtalya Grand Prix'si için aerodinamik yapıyı daha düşük yere basma kuvveti sağlayan arka kanatla dengelemek üzere ön kanadın üst planyasını kırpmış. Burada alt kanada henüz monte edilmemiş başka bir çözümün de kullanılabileceğini unutmayın.

Ferrari SF-23 arka kanat Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin düşük yere basma kuvvetine sahip Monza spesifik arka kanadı, normalde kullandığı kaşık şeklindeki tasarımlardan ziyade neredeyse düz bir ana planyaya sahipken, kanat konfigürasyonlarında son zamanlarda kullanılan tek sütun yerine çift sütun düzenlemesi de kullanılıyor.

Alpine A523 teknik detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Alpine A523'ün motor kapağının altına bakıldığında sadece güç ünitesi ve yardımcılarının ayrıntıları değil, aynı zamanda arka taraftaki zemini sabitlemeye yardımcı olmak için kullanılan çubuk da görülüyor.

Aston Martin AMR23 ön kanat Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin AMR23'ün planyaları takılmamış ön kanadı. Bu haliyle kanadın iç ve dış statik bölümlerle nasıl ayrıldığına dair bir fikir oluşurken, hareketli kanatlar muhtemelen pistin taleplerine uyacak ve düşük yere basma kuvveti arka kanat göz önüne alındığında önden arkaya yere basma kuvvetini dengelemeye yardımcı olacak şekilde özelleştirilecektir.

Ferrari SF-23 teknik detayları Fotoğraf: Uncredited

Ferrari'nin ön kanadının bu yandan görünümü, kanadın dış bölümündeki elemanların dış yıkama (hava akımını dışarı yönlendirmeye) oluşturmaya yardımcı olmak için nasıl dışa doğru çevrildiği hakkında net bir fikir veriyor.

Red Bull Racing RB19 teknik detayları Fotoğraf: Uncredited

Red Bull, Monza için doğru dengeyi bulmak amacıyla arka kanat tasarımının çeşitli varyasyonlarını test edecek. 1. antrenman için Sergio Perez'in aracına takılan bu tasarım, kesilmiş bir üst kanatçığa sahip ve arka kenar Gurney ile donatılmış. Ayrıca, tamburun içindeki hava akışını yönlendirmeye yardımcı olmak için fren kanalının iç yüzeyine monte edilen payandalara da dikkat.

McLaren MCL60 teknik detayları Fotoğraf: Uncredited

McLaren'in ön fren tertibatının iç yapısını, fren diskini ve kaliper kaplamalarını besleyen kanal tesisatını gösteren bir fotoğraf.

Alpine A523 teknik detaylar Fotoğraf: Uncredited

Alpine'in ön fren düzeneğinde, kaliper ileri pozisyonda monte edilmiş ve kaporta, disk tarafından üretilen ısının düzenek boyunca bir yol açmasını sağlamak için gözyaşı damlası şeklinde çıkışlara sahip.

Mercedes W14 teknik detayları Fotoğraf: Uncredited

Mercedes'in kanallar ve kaportalar takılmadan önceki ön fren düzenlemesi, kaliperlerinin konumlandırılması ve diskleri için kullanılan matkap deseni hakkında bize fikir veriyor.

Alpine A523 teknik detayları Fotoğraf: Uncredited

Alpine için daha düşük yere basma kuvveti sağlayan ön kanat seçeneğinde, üst kanadın iç ucunda büyük bir çentik açılmış.

Red Bull Racing RB19 teknik detayları Fotoğraf: Uncredited

Red Bull için bir başka arka kanat seçeneği. Bu, kırpılmış üst kanat olmayan daha yüksek yere basma kuvveti üreten versiyon.

Mercedes W14 teknik detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes'in düşük yere basma kuvveti kanadı, Gurney'siz kırpılmış bir üst kanat içeriyor ve kenar plakası kesikleri için dolgu panelleri geri dönmüş.

Alpine A523 teknik detaylar Fotoğraf: Giorgio Piola

Alpine, aracın davranışını inceleyebilmek için 1. antrenman seansında ön kanada bir sürüş yüksekliği sensörü yerleştirdi.

AlphaTauri AT04 teknik detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

AlphaTauri'nin düşük yere basma kuvvetine sahip arka kanadı, takımlardan görmeye alışık olduğumuz kaşık şeklindeki etkiden ziyade nispeten düz bir ana kanada sahipken, üst kanat arka kenar boyunca kemerli bir yapıya sahip.

Red Bull Racing RB19 teknik detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull'un daha yüksek yere basma kuvveti konfigürasyonuna başka bir açıdan baktığımızda, üst kanadın arka kenarında Gurney olmadığını ve ortada V-oluklu bir kesik olduğunu görüyoruz.