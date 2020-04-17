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Formula 1 / Son dakika

İtalya GP organizatörleri, Avustralya GP'nin kaderini yaşamak istemiyor

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İtalya GP organizatörleri, Avustralya GP'nin kaderini yaşamak istemiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Franco Nugnes
Çeviren: Efe Kahya, Editör
17 Nis 2020 06:01

İtalyan otomobil kulübü, Formula 1'in açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde olduğu gibi, yönetimin son dakikada yarışları iptal etme konusunda “hata yapmaması” gerektiğini söyledi.

Mart ayında, Melbourne'de yapılacak sezon açılışının Cuma günkü antrenman seansına saatler kala yarışın iptal edildiği söylenmişti. Bundan 24 saat öncesinde ise McLaren çalışanlarından birinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. 

Yarışın geç bir zamanda iptal edilmesi, Albert Park'taki gişelerde bekleyen ve ne olduğundan haberi olmayan pek çok taraftarın birikmesine neden oldu. Pek çok McLaren çalışanı, Melbourne'de kendilerini karantinaya almak zorunda kaldılar.

Bu durumdan beri 2020 Formula 1 sezonunun ilk dokuz yarışın ya iptal edildi ya da ertelendi. Buna ek olarak Fransa ve Belçika GP'lerinin de, her iki ülke hükumetinin de toplu etkinlikleri iptal etmeye devam etmesi ile beraber, iptal edilmesi planlanıyor.

6 Eylül'de yapılması planlanan Monza'daki İtalya Grand Prix'sini düzenleyen İtalya Otomobil Kulübü (ACI), Melbourne'de yaşanan olayın tekrarının spor için bir "felaket" olacağını söyledi.

ACI Başkanı Angelo Sticchi Damiani, La Gazetta dello Sport'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Avustralya'da yapılan hataları yapma lüksüne sahip değiliz. Yarış iptal edildiğinde seyirciler pistte bulunuyorlardı."

"Bu herkes için bir gerilemeydi; Liberty Media, takımlar, ulusal organizatör. Buna yeniden başlamak ve durdurulmaya zorlamak bir felaket olurdu."

Monza, İtalya'nın kuzey Lombardiya bölgesinde bulunuyor ve bu bölge, koronavirüs pandemisinden dolayı büyük sıkıntılar çekti ve an itibariyle sert bir karantina altında. Krizin yakın bir zamanda bitmesi beklenmezken Damiani, Formula 1'in dikkatli olması gerektiğini belirtiyor: 

"Büyük bir belirsizliğin olduğu bir durumdan geçiyoruz ve bu duruma dikkatli ve çekingen bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor."

"Önemli olan şey grand prix yapılan ülkelerdeki ve İtalya ile Birleşik Krallık gibi, padokun büyük çoğunluğunun seyahat ettiği ülkelerin durumunu anlamak."

Formula 1 yönetimi sezonu başlatma kararını aldığında ise Damiani, takımların iki ay içinde yarışmaya hazır olmalarını ümit ettiğini söyledi. Damiani, takımların 90 günlük bir uyarı zamanı istediğini belirtti, ki bu da Eylül başında yapılacak olan İtalya Grand Prix'si için kritik olabilir.

"Takımlar tekrardan yarışa başlamak için 90 günlük bir zaman istediler ve Temmuz'da yarışmaya karar verilirse, biz çoktan bu iş için gecikmiş oluruz." diyen Damiani ekledi: "Belki de bir karar daha verilip 60 günde karar kılınabilir."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Filip Cleeren

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