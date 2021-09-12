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Formula 1 / İtalya GP Sonuçlar

İtalya GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 İtalya Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında McLaren pilotu Daniel Ricciardo olacak.

İtalya GP öncesi: Yarış gridi

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

3

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

5

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

7

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

9

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

11

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

13

  Nicholas Latifi
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  George Russell
(Williams)

15

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
(Haas)

17

Poland Robert Kubica
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

19

  Valtteri Bottas (Ceza)
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  Pierre Gasly*
(AlphaTauri)

*Pierre Gasly yarışa pit yolundan başlayacak.

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