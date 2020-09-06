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Formula 1 / İtalya GP / Sonuçlar

İtalya GP öncesi: Yarış gridi

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

İtalya Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas olacak.

1

Lewis Hamilton

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Valtteri Bottas

 

 

3

 

Carlos Sainz

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Mexico Sergio Pérez

 

 

5

Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Lando Norris

 

 

7

 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Lance Stroll

 

 

9

 

Pierre Gasly


 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon


 

11

 

Daniil Kvyat


 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Esteban Ocon

 

 

13

 

Monaco Charles Leclerc

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Kimi Räikkönen

 

 

15

Kevin Magnussen

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Romain Grosjean

 

 

17

 

Sebastian Vettel


 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

19

 

George Russell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Nicholas Latifi


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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Autodromo Nazionale Monza
Editör Basile Davoine

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