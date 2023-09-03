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Formula 1 / İtalya GP Haberler

İtalya GP öncesi: Yarış gridi

İtalya GP'si öncesi gride hep birlikte bakıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:
Top three qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Avrupa sezonunun kapanış yarışı ve Ferrari'nin kendi evi olan Monza'da ilk sırada bir kırmızı otomobil yer almakta.

 

Yarış gridi:

1

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

5

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

7

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

9

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

11

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Liam Lawson
(AlphaTauri)

13

  Nico Hülkenberg
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

15

  Logan Sargeant
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)

17

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

19

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)
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Alonso: "Aston, muhteşem Williams'tan ders çıkarmalı"

2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı?

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