İtalya GP öncesi: Yarış gridi
İtalya GP'si öncesi gride hep birlikte bakıyoruz.
Avrupa sezonunun kapanış yarışı ve Ferrari'nin kendi evi olan Monza'da ilk sırada bir kırmızı otomobil yer almakta.
Yarış gridi:
|
1
|
Carlos Sainz
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
Charles Leclerc
|
4
|
George Russell
|
5
|
Sergio Pérez
|
6
|
Alexander Albon
|
7
|
Oscar Piastri
|
8
|
Lewis Hamilton
|
9
|
Lando Norris
|
10
|
Fernando Alonso
|
11
|
Yuki Tsunoda
|
12
|
Liam Lawson
|
13
|
Nico Hülkenberg
|
14
|
Valtteri Bottas
|
15
|
Logan Sargeant
|
16
|
Zhou Guanyu
|
17
|
Pierre Gasly
|
18
|
Esteban Ocon
|
19
|
Kevin Magnussen
|
20
|
Lance Stroll
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