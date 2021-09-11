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Formula 1 / İtalya GP Sonuçlar

İtalya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 İtalya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilecek sprint sıralama yarışına Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve yanında Lewis Hamilton olacak.

İtalya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi

1

  Valtteri Bottas
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

5

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

7

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

9

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

11

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

13

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

15

  George Russell
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

17

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

19

Poland Robert Kubica
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
(Haas)
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