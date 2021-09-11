İtalya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi
2021 İtalya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilecek sprint sıralama yarışına Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve yanında Lewis Hamilton olacak.
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1
|
Valtteri Bottas
|
2
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Lewis Hamilton
|
3
|
Max Verstappen
|
4
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Lando Norris
|
5
|
Daniel Ricciardo
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6
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Pierre Gasly
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7
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Carlos Sainz
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8
|
Charles Leclerc
|
9
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Sergio Pérez
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10
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Antonio Giovinazzi
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11
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Sebastian Vettel
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12
|
Lance Stroll
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13
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Fernando Alonso
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14
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Esteban Ocon
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15
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George Russell
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16
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Nicholas Latifi
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17
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Yuki Tsunoda
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18
|
Mick Schumacher
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19
|
Robert Kubica
|
20
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Nikita Mazepin
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