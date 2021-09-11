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Formula 1 / İtalya GP Haberler

İtalya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, İtalya GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.

İtalya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Sıralama turlarının son bölümünde en büyük adımı Mercedes pilotu Valtteri Bottas attı ve derecesini 0.477 saniye geliştirdi.

Antonio Giovinazzi ise bir önceki turunun gerisinde kaldı.

Atılan turlar:

  Sürücü Takım Q1

 

 Q2 (vs Q1)

 

 Q3 (vs Q2)
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:20.685 1:20.032 (-0.653) 1:19.555 (-0.477)
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.543 1:19.936 (-0.607) 1:19.651 (-0.285)
3 Max Verstappen Red Bull 1:21.035 1:20.229 (-0.806) 1:19.966 (-0.263)
4 Lando Norris McLaren 1:20.916 1:20.059 (-0.857) 1:19.989 (-0.070)
5 Daniel Ricciardo McLaren 1:21.292 1:20.435 (-0.857) 1:19.995 (-0.440)
6 Pierre Gasly AlphaTauri 1:21.440 1:20.556 (-0.884) 1:20.260 (-0.296)
7 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:21.118 1:20.750 (-0.368) 1:20.462 (-0.288)
8 Charles Leclerc Ferrari 1:21.219 1:20.767 (-0.452) 1:20.510 (-0.257)
9 Sergio Perez Red Bull 1:21.308 1:20.882 (-0.426) 1:20.611 (-0.271)
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:21.197 1:20.726 (-0.471) 1:20.808 (+0.082)
11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.394 1:20.913 (-0.481)  
12 Lance Stroll Aston Martin 1:21.415 1:21.020 (-0.395)  
13 Fernando Alonso Alpine 1:21.487 1:21.069 (-0.418)  
14 Esteban Ocon Alpine 1:21.500 1:21.103 (-0.397)  
15 George Russell Williams 1:21.890 1:21.392 (-0.498)  
16 Nicholas Latifi Williams 1:21.925    
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.973    
18 Mick Schumacher Haas 1:22.248    
19 Robert Kubica Alfa Romeo 1:22.530    
20 Nikita Mazepin Haas 1:22.716    

 

Monza pistinde birinci ve ikinci sektörün en hızlı ismi Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.

Fin pilot ilke sektörde 26.680 yaparken, ikinci sektörde 26.522 yaptı. Üçüncü sektörde ise 26.300 yapan Daniel Ricciardo ilk sırada yer aldı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör
Valtteri Bottas 26.680 (1) 26.522 (1) 26.353 (3)
Lewis Hamilton 26.734 (3) 26.607 (2) 26.310 (2)
Max Verstappen 26.862 (6) 26.703 (4) 26.401 (4)
Lando Norris 26.716 (2) 26.803 (7) 26.407 (5)
Daniel Ricciardo 26.775 (4) 26.904 (8) 26.300 (1)
Pierre Gasly 26.991 (9) 26.614 (3) 26.601 (7)
Carlos Sainz Jnr 26.993 (10) 26.760 (5) 26.587 (6)
Charles Leclerc 27.026 (13) 26.802 (6) 26.662 (9)
Sergio Perez 26.942 (7) 26.923 (9) 26.647 (8)
Antonio Giovinazzi 26.822 (5) 27.029 (11) 26.804 (11)
Sebastian Vettel 27.105 (15) 27.011 (10) 26.797 (10)
Lance Stroll 27.010 (11) 27.029 (11) 26.897 (12)
Fernando Alonso 27.011 (12) 27.143 (13) 26.909 (13)
Esteban Ocon 26.953 (8) 27.236 (14) 26.914 (14)
George Russell 27.077 (14) 27.270 (15) 26.969 (15)
Nicholas Latifi 27.201 (16) 27.599 (18) 27.125 (17)
Yuki Tsunoda 27.295 (19) 27.313 (16) 27.036 (16)
Mick Schumacher 27.225 (17) 27.494 (17) 27.529 (20)
Robert Kubica 27.345 (20) 27.752 (20) 27.433 (18)
Nikita Mazepin 27.251 (18) 27.742 (19) 27.503 (19)

 

Hız ölçüm noktasında Mercedes ve Ferrari motorlu araçlar zirvede yer aldı.

Williams Mercedes pilotu Nicholas Latifi, hız ölçüm noktasında 344.6  km/s hıza çıktı. Onu 2.3 km/s geriden Alfa Romeo Ferrari pilotu Antonio Giovinazzi  ve 3.2 km/s geriden Williams Mercedes pilotu George Russell takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Takım Motor Hız (kmh/mph) Fark
1 Nicholas Latifi Williams Mercedes 344.6 (214.1)  
2 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 342.3 (212.7) -2.3
3 George Russell Williams Mercedes 341.9 (212.4) -2.7
4 Lando Norris McLaren Mercedes 341.4 (212.1) -3.2
5 Nikita Mazepin Haas Ferrari 341.1 (211.9) -3.5
6 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 340.9 (211.8) -3.7
7 Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 340.8 (211.8) -3.8
8 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 340.2 (211.4) -4.4
9 Fernando Alonso Alpine Renault 339.9 (211.2) -4.7
10 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 338.5 (210.3) -6.1
11 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 338.4 (210.3) -6.2
12 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 338.3 (210.2) -6.3
13 Mick Schumacher Haas Ferrari 337.8 (209.9) -6.8
14 Sergio Perez Red Bull Honda 336.4 (209.0) -8.2
15 Esteban Ocon Alpine Renault 335.8 (208.7) -8.8
16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 335.8 (208.7) -8.8
17 Max Verstappen Red Bull Honda 334.6 (207.9) -10.0
18 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 334.4 (207.8) -10.2
19 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 334.3 (207.7) -10.3
20 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 332.1 (206.4) -12.5

 

İlk bölümün en hızlı ismi 327. 2km/s ile Nicholas Latifi olurken, ikinci bölümde Antonio Giovinazzi 338.7 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 318.6 km/s hızla Fernando Alonso ve Latifi zirvede yer aldı.

En yüksek süratler:

             1. Bölüm                       2. Bölüm                        Start/Finiş    
Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S  
1 N. Latifi 327.2 A. Giovinazzi 338.7 F. Alonso 318.6  
2 A. Giovinazzi 326.5 L. Norris 337.6 N. Latifi 318.6  
3 D. Ricciardo 324.9 M. Verstappen 337.3 D. Ricciardo 318.2  
4 S. Perez 324.7 P. Gasly 337.3 L. Norris 318.2  
5 F. Alonso 324.6 N. Mazepin 336.4 S. Perez 318.0  
6 L. Norris 324.1 R. Kubica 336.3 M. Verstappen 315.8  
7 R. Kubica 323.6 M. Schumacher 335.7 L. Hamilton 315.6  
8 L. Hamilton 323.3 F. Alonso 335.6 A. Giovinazzi 315.4  
9 M. Verstappen 322.5 C. Sainz 335.6 V. Bottas 314.5  
10 V. Bottas 322.2 D. Ricciardo 335.4 G. Russell 314.0  
11 E. Ocon 322.0 E. Ocon 333.7 R. Kubica 313.7  
12 G. Russell 321.8 L. Stroll 332.9 E. Ocon 312.8  
13 M. Schumacher 321.1 S. Perez 332.5 C. Sainz 312.2  
14 L. Stroll 321.0 G. Russell 331.7 L. Stroll 311.9  
15 N. Mazepin 320.8 C. Leclerc 331.6 P. Gasly 311.3  
16 C. Sainz 319.0 V. Bottas 331.1 N. Mazepin 310.8  
17 S. Vettel 317.6 Y. Tsunoda 330.9 S. Vettel 310.5  
18 C. Leclerc 317.5 N. Latifi 330.9 M. Schumacher 308.3  
19 P. Gasly 316.7 L. Hamilton 329.7 C. Leclerc 308.2  
20 Y. Tsunoda 315.5 S. Vettel 327.5 Y. Tsunoda 307.6  
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