İtalya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, İtalya GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük adımı Mercedes pilotu Valtteri Bottas attı ve derecesini 0.477 saniye geliştirdi.
Antonio Giovinazzi ise bir önceki turunun gerisinde kaldı.
Atılan turlar:
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:20.685
|1:20.032 (-0.653)
|1:19.555 (-0.477)
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:20.543
|1:19.936 (-0.607)
|1:19.651 (-0.285)
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:21.035
|1:20.229 (-0.806)
|1:19.966 (-0.263)
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:20.916
|1:20.059 (-0.857)
|1:19.989 (-0.070)
|5
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1:21.292
|1:20.435 (-0.857)
|1:19.995 (-0.440)
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1:21.440
|1:20.556 (-0.884)
|1:20.260 (-0.296)
|7
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1:21.118
|1:20.750 (-0.368)
|1:20.462 (-0.288)
|8
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:21.219
|1:20.767 (-0.452)
|1:20.510 (-0.257)
|9
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:21.308
|1:20.882 (-0.426)
|1:20.611 (-0.271)
|10
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1:21.197
|1:20.726 (-0.471)
|1:20.808 (+0.082)
|11
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1:21.394
|1:20.913 (-0.481)
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:21.415
|1:21.020 (-0.395)
|13
|Fernando Alonso
|Alpine
|1:21.487
|1:21.069 (-0.418)
|14
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:21.500
|1:21.103 (-0.397)
|15
|George Russell
|Williams
|1:21.890
|1:21.392 (-0.498)
|16
|Nicholas Latifi
|Williams
|1:21.925
|17
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:21.973
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|1:22.248
|19
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|1:22.530
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|1:22.716
Monza pistinde birinci ve ikinci sektörün en hızlı ismi Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.
Fin pilot ilke sektörde 26.680 yaparken, ikinci sektörde 26.522 yaptı. Üçüncü sektörde ise 26.300 yapan Daniel Ricciardo ilk sırada yer aldı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Valtteri Bottas
|26.680 (1)
|26.522 (1)
|26.353 (3)
|Lewis Hamilton
|26.734 (3)
|26.607 (2)
|26.310 (2)
|Max Verstappen
|26.862 (6)
|26.703 (4)
|26.401 (4)
|Lando Norris
|26.716 (2)
|26.803 (7)
|26.407 (5)
|Daniel Ricciardo
|26.775 (4)
|26.904 (8)
|26.300 (1)
|Pierre Gasly
|26.991 (9)
|26.614 (3)
|26.601 (7)
|Carlos Sainz Jnr
|26.993 (10)
|26.760 (5)
|26.587 (6)
|Charles Leclerc
|27.026 (13)
|26.802 (6)
|26.662 (9)
|Sergio Perez
|26.942 (7)
|26.923 (9)
|26.647 (8)
|Antonio Giovinazzi
|26.822 (5)
|27.029 (11)
|26.804 (11)
|Sebastian Vettel
|27.105 (15)
|27.011 (10)
|26.797 (10)
|Lance Stroll
|27.010 (11)
|27.029 (11)
|26.897 (12)
|Fernando Alonso
|27.011 (12)
|27.143 (13)
|26.909 (13)
|Esteban Ocon
|26.953 (8)
|27.236 (14)
|26.914 (14)
|George Russell
|27.077 (14)
|27.270 (15)
|26.969 (15)
|Nicholas Latifi
|27.201 (16)
|27.599 (18)
|27.125 (17)
|Yuki Tsunoda
|27.295 (19)
|27.313 (16)
|27.036 (16)
|Mick Schumacher
|27.225 (17)
|27.494 (17)
|27.529 (20)
|Robert Kubica
|27.345 (20)
|27.752 (20)
|27.433 (18)
|Nikita Mazepin
|27.251 (18)
|27.742 (19)
|27.503 (19)
Hız ölçüm noktasında Mercedes ve Ferrari motorlu araçlar zirvede yer aldı.
Williams Mercedes pilotu Nicholas Latifi, hız ölçüm noktasında 344.6 km/s hıza çıktı. Onu 2.3 km/s geriden Alfa Romeo Ferrari pilotu Antonio Giovinazzi ve 3.2 km/s geriden Williams Mercedes pilotu George Russell takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Motor
|Hız (kmh/mph)
|Fark
|1
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|344.6 (214.1)
|2
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|342.3 (212.7)
|-2.3
|3
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|341.9 (212.4)
|-2.7
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|341.4 (212.1)
|-3.2
|5
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|341.1 (211.9)
|-3.5
|6
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|340.9 (211.8)
|-3.7
|7
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|Ferrari
|340.8 (211.8)
|-3.8
|8
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|340.2 (211.4)
|-4.4
|9
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|339.9 (211.2)
|-4.7
|10
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|338.5 (210.3)
|-6.1
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|338.4 (210.3)
|-6.2
|12
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|338.3 (210.2)
|-6.3
|13
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|337.8 (209.9)
|-6.8
|14
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|336.4 (209.0)
|-8.2
|15
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|335.8 (208.7)
|-8.8
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|335.8 (208.7)
|-8.8
|17
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|334.6 (207.9)
|-10.0
|18
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|334.4 (207.8)
|-10.2
|19
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|334.3 (207.7)
|-10.3
|20
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|332.1 (206.4)
|-12.5
İlk bölümün en hızlı ismi 327. 2km/s ile Nicholas Latifi olurken, ikinci bölümde Antonio Giovinazzi 338.7 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 318.6 km/s hızla Fernando Alonso ve Latifi zirvede yer aldı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|N. Latifi
|327.2
|A. Giovinazzi
|338.7
|F. Alonso
|318.6
|2
|A. Giovinazzi
|326.5
|L. Norris
|337.6
|N. Latifi
|318.6
|3
|D. Ricciardo
|324.9
|M. Verstappen
|337.3
|D. Ricciardo
|318.2
|4
|S. Perez
|324.7
|P. Gasly
|337.3
|L. Norris
|318.2
|5
|F. Alonso
|324.6
|N. Mazepin
|336.4
|S. Perez
|318.0
|6
|L. Norris
|324.1
|R. Kubica
|336.3
|M. Verstappen
|315.8
|7
|R. Kubica
|323.6
|M. Schumacher
|335.7
|L. Hamilton
|315.6
|8
|L. Hamilton
|323.3
|F. Alonso
|335.6
|A. Giovinazzi
|315.4
|9
|M. Verstappen
|322.5
|C. Sainz
|335.6
|V. Bottas
|314.5
|10
|V. Bottas
|322.2
|D. Ricciardo
|335.4
|G. Russell
|314.0
|11
|E. Ocon
|322.0
|E. Ocon
|333.7
|R. Kubica
|313.7
|12
|G. Russell
|321.8
|L. Stroll
|332.9
|E. Ocon
|312.8
|13
|M. Schumacher
|321.1
|S. Perez
|332.5
|C. Sainz
|312.2
|14
|L. Stroll
|321.0
|G. Russell
|331.7
|L. Stroll
|311.9
|15
|N. Mazepin
|320.8
|C. Leclerc
|331.6
|P. Gasly
|311.3
|16
|C. Sainz
|319.0
|V. Bottas
|331.1
|N. Mazepin
|310.8
|17
|S. Vettel
|317.6
|Y. Tsunoda
|330.9
|S. Vettel
|310.5
|18
|C. Leclerc
|317.5
|N. Latifi
|330.9
|M. Schumacher
|308.3
|19
|P. Gasly
|316.7
|L. Hamilton
|329.7
|C. Leclerc
|308.2
|20
|Y. Tsunoda
|315.5
|S. Vettel
|327.5
|Y. Tsunoda
|307.6
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