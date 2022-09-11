İtalya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

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Sıralama turlarının son bölümünde en büyük gelişimi 1.047 saniye daha iyi bir tur çıkaran Charles Leclerc kaydetti.

Fernando Alonso son turu silindiği için derece kaydedemezken, Pierre Gasly ve Daniel Ricciardo derecesini geliştiremedi.

Atılan turlar:​

Poz. No Sürücü Takım Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2) 1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:21.280 1:21.208 (-0.072s) 1:20.161 (-1.047s) 2 1 Max Verstappen Red Bull 1:20.922 1:21.265 (+0.343s) 1:20.306 (-0.959s) 3 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:21.348 1:20.878 (-0.470s) 1:20.429 (-0.449s) 4 11 Sergio Perez Red Bull 1:21.495 1:21.358 (-0.137s) 1:21.206 (-0.152s) 5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:22.048 1:21.708 (-0.340s) 1:21.524 (-0.184s) 6 63 George Russell Mercedes 1:21.785 1:21.747 (-0.038s) 1:21.542 (-0.205s) 7 4 Lando Norris McLaren 1:22.130 1:21.831 (-0.299s) 1:21.584 (-0.247s) 8 3 Daniel Ricciardo McLaren 1:22.139 1:21.855 (-0.284s) 1:21.925 (+0.070s) 9 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:22.010 1:22.062 (+0.052s) 1:22.648 (+0.586s) 10 14 Fernando Alonso Alpine 1:22.089 1:21.861 (-0.228s) 11 31 Esteban Ocon Alpine 1:22.166 1:22.130 (-0.036s) 12 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.254 1:22.235 (-0.019s) 13 45 Nyck de Vries Williams 1:22.567 1:22.471 (-0.096s) 14 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:22.003 1:22.577 (+0.574s) 15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:22.020 16 6 Nicholas Latifi Williams 1:22.587 17 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:22.636 18 18 Lance Stroll Aston Martin 1:22.748 19 20 Kevin Magnussen Haas 1:22.908 20 47 Mick Schumacher Haas 1:23.005

Monza'da cumartesi günü ilk sektörün en hızlı ismi 16.111'lik zamanıyla Ferrari Charles Leclerc olurken, ikinci sektörde Red Bull pilotu Max Verstappen 26.813 ile zirvede yer aldı. Son sektörde ise 26.524 yapan Carlos Sainz yer aldı. Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör Charles Leclerc 26.733 (1) 26.875 (2) 26.553 (2) George Russell 27.063 (8) 27.527 (9) 26.852 (5) Lando Norris 27.060 (7) 27.583 (13) 26.941 (6) Daniel Ricciardo 27.095 (13) 27.669 (17) 27.030 (7) Pierre Gasly 27.075 (11) 27.588 (13) 27.131 (10) Fernando Alonso 27.134 (14) 27.506 (7) 27.071 (8) Max Verstappen 26.918 (2) 26.813 (1) 26.575 (3) Nyck de Vries 27.068 (9) 27.661 (16) 27.264 (11) Zhou Guanyu 27.068 (9) 27.652 (15) 27.283 (13) Nicholas Latifi 27.045 (5) 27.982 (20) 27.560 (18) Sebastian Vettel 27.233 (17) 27.765 (17) 27.638 (20) Lance Stroll 27.251 (18) 27.950 (19) 27.538 (17) Sergio Perez 27.208 (16) 27.179 (5) 26.771 (4) Esteban Ocon 27.093 (12) 27.517 (8) 27.283 (12) Valtteri Bottas 27.027 (4) 27.765 (18) 27.311 (14) Kevin Magnussen 27.443 (19) 27.582 (12) 27.346 (16) Mick Schumacher 27.797 (20) 27.568 (11) 27.602 (19) Carlos Sainz Jnr 27.055 (6) 27.055 (3) 26.524 (1) Lewis Hamilton 27.022 (3) 27.419 (6) 27.083 (9) Yuki Tsunoda 27.156 (15) 27.549 (10) 27.315 (15) Hız ölçüm noktasında zirvede Williams yer aldı. Williams pilotu Nicholas Latifi, hız ölçüm noktasında 347.8 km/s hıza çıktı. Onu 0.9 km/s geriden Nyck de Vries takip etti. Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kph/mph) Fark 1 Nicholas Latifi Williams Mercedes 347.8 (216.1) 2 Nyck de Vries Williams Mercedes 346.9 (215.6) -0.9 3 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 346.0 (215.0) -1.8 4 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 344.2 (213.9) -3.6 5 Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 344.0 (213.8) -3.8 6 Sergio Perez Red Bull Red Bull 343.8 (213.6) -4.0 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 343.6 (213.5) -4.2 8 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 343.2 (213.3) -4.6 9 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 342.5 (212.8) -5.3 10 Max Verstappen Red Bull Red Bull 342.5 (212.8) -5.3 11 Lando Norris McLaren Mercedes 341.8 (212.4) -6.0 12 Fernando Alonso Alpine Renault 341.6 (212.3) -6.2 13 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 341.5 (212.2) -6.3 14 Esteban Ocon Alpine Renault 341.3 (212.1) -6.5 15 Mick Schumacher Haas Ferrari 340.4 (211.5) -7.4 16 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 340.3 (211.5) -7.5 17 George Russell Mercedes Mercedes 340.3 (211.5) -7.5 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 339.6 (211.0) -8.2 19 Kevin Magnussen Haas Ferrari 338.4 (210.3) -9.4 20 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 334.4 (207.8) -13.4

Carlos Sainz, ilk bölümde 325.6 km/s ile en hızlı sürate çıkan isim olurken, ikinci bölümde 341.6 km/s ile yine en hızlı zamana imza attı.

Son bölümde ise Charles Leclerc'in 314.2 km/s ile üstünlüğü bulunuyordu.

En yüksek süratler: 1. Bölüm 2. Bölüm Start/Finiş Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S 1 C. Sainz 325.6 C. Sainz 341.6 C. Leclerc 314.2 2 C. Leclerc 325.4 C. Leclerc 340.2 C. Sainz 314.1 3 G. Zhou 324.3 M. Verstappen 338.9 N. De Vries 312.3 4 N. De Vries 323.7 N. De Vries 338.4 N. Latifi 312.0 5 V. Bottas 323.6 S. Perez 338.3 G. Zhou 311.3 6 N. Latifi 321.5 N. Latifi 337.6 L. Hamilton 311.2 7 G. Russell 321.4 G. Zhou 337.5 M. Verstappen 311.1 8 F. Alonso 321.3 V. Bottas 336.8 L. Norris 310.9 9 L. Hamilton 320.8 F. Alonso 335.6 L. Stroll 310.7 10 E. Ocon 320.0 Y. Tsunoda 335.0 G. Russell 310.6 11 P. Gasly 319.7 L. Norris 334.9 V. Bottas 310.6 12 L. Norris 319.5 P. Gasly 334.9 D. Ricciardo 310.2 13 L. Stroll 318.7 E. Ocon 334.7 P. Gasly 309.5 14 D. Ricciardo 318.6 G. Russell 333.6 Y. Tsunoda 309.3 15 S. Perez 318.2 L. Hamilton 333.6 S. Perez 309.1 16 M. Verstappen 317.8 D. Ricciardo 333.1 E. Ocon 309.1 17 S. Vettel 317.4 K. Magnussen 330.8 F. Alonso 308.9 18 Y. Tsunoda 316.5 L. Stroll 330.7 S. Vettel 308.6 19 K. Magnussen 315.2 S. Vettel 329.0 K. Magnussen 305.1 20 M. Schumacher 313.5 M. Schumacher 328.4 M. Schumacher 303.7