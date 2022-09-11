İtalya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, İtalya GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük gelişimi 1.047 saniye daha iyi bir tur çıkaran Charles Leclerc kaydetti.
Fernando Alonso son turu silindiği için derece kaydedemezken, Pierre Gasly ve Daniel Ricciardo derecesini geliştiremedi.
Atılan turlar:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:21.280
|1:21.208 (-0.072s)
|1:20.161 (-1.047s)
|2
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:20.922
|1:21.265 (+0.343s)
|1:20.306 (-0.959s)
|3
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1:21.348
|1:20.878 (-0.470s)
|1:20.429 (-0.449s)
|4
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:21.495
|1:21.358 (-0.137s)
|1:21.206 (-0.152s)
|5
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:22.048
|1:21.708 (-0.340s)
|1:21.524 (-0.184s)
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:21.785
|1:21.747 (-0.038s)
|1:21.542 (-0.205s)
|7
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:22.130
|1:21.831 (-0.299s)
|1:21.584 (-0.247s)
|8
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1:22.139
|1:21.855 (-0.284s)
|1:21.925 (+0.070s)
|9
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1:22.010
|1:22.062 (+0.052s)
|1:22.648 (+0.586s)
|10
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|1:22.089
|1:21.861 (-0.228s)
|11
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:22.166
|1:22.130 (-0.036s)
|12
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:22.254
|1:22.235 (-0.019s)
|13
|45
|Nyck de Vries
|Williams
|1:22.567
|1:22.471 (-0.096s)
|14
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|1:22.003
|1:22.577 (+0.574s)
|15
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:22.020
|16
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|1:22.587
|17
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1:22.636
|18
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:22.748
|19
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|1:22.908
|20
|47
|Mick Schumacher
|Haas
|1:23.005
Monza'da cumartesi günü ilk sektörün en hızlı ismi 16.111'lik zamanıyla Ferrari Charles Leclerc olurken, ikinci sektörde Red Bull pilotu Max Verstappen 26.813 ile zirvede yer aldı.
Son sektörde ise 26.524 yapan Carlos Sainz yer aldı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Charles Leclerc
|26.733 (1)
|26.875 (2)
|26.553 (2)
|George Russell
|27.063 (8)
|27.527 (9)
|26.852 (5)
|Lando Norris
|27.060 (7)
|27.583 (13)
|26.941 (6)
|Daniel Ricciardo
|27.095 (13)
|27.669 (17)
|27.030 (7)
|Pierre Gasly
|27.075 (11)
|27.588 (13)
|27.131 (10)
|Fernando Alonso
|27.134 (14)
|27.506 (7)
|27.071 (8)
|Max Verstappen
|26.918 (2)
|26.813 (1)
|26.575 (3)
|Nyck de Vries
|27.068 (9)
|27.661 (16)
|27.264 (11)
|Zhou Guanyu
|27.068 (9)
|27.652 (15)
|27.283 (13)
|Nicholas Latifi
|27.045 (5)
|27.982 (20)
|27.560 (18)
|Sebastian Vettel
|27.233 (17)
|27.765 (17)
|27.638 (20)
|Lance Stroll
|27.251 (18)
|27.950 (19)
|27.538 (17)
|Sergio Perez
|27.208 (16)
|27.179 (5)
|26.771 (4)
|Esteban Ocon
|27.093 (12)
|27.517 (8)
|27.283 (12)
|Valtteri Bottas
|27.027 (4)
|27.765 (18)
|27.311 (14)
|Kevin Magnussen
|27.443 (19)
|27.582 (12)
|27.346 (16)
|Mick Schumacher
|27.797 (20)
|27.568 (11)
|27.602 (19)
|Carlos Sainz Jnr
|27.055 (6)
|27.055 (3)
|26.524 (1)
|Lewis Hamilton
|27.022 (3)
|27.419 (6)
|27.083 (9)
|Yuki Tsunoda
|27.156 (15)
|27.549 (10)
|27.315 (15)
Hız ölçüm noktasında zirvede Williams yer aldı.
Williams pilotu Nicholas Latifi, hız ölçüm noktasında 347.8 km/s hıza çıktı. Onu 0.9 km/s geriden Nyck de Vries takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|347.8 (216.1)
|2
|Nyck de Vries
|Williams
|Mercedes
|346.9 (215.6)
|-0.9
|3
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|346.0 (215.0)
|-1.8
|4
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|344.2 (213.9)
|-3.6
|5
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|344.0 (213.8)
|-3.8
|6
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|343.8 (213.6)
|-4.0
|7
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|343.6 (213.5)
|-4.2
|8
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|343.2 (213.3)
|-4.6
|9
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|342.5 (212.8)
|-5.3
|10
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|342.5 (212.8)
|-5.3
|11
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|341.8 (212.4)
|-6.0
|12
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|341.6 (212.3)
|-6.2
|13
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|341.5 (212.2)
|-6.3
|14
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|341.3 (212.1)
|-6.5
|15
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|340.4 (211.5)
|-7.4
|16
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|340.3 (211.5)
|-7.5
|17
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|340.3 (211.5)
|-7.5
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|339.6 (211.0)
|-8.2
|19
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|338.4 (210.3)
|-9.4
|20
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|334.4 (207.8)
|-13.4
Carlos Sainz, ilk bölümde 325.6 km/s ile en hızlı sürate çıkan isim olurken, ikinci bölümde 341.6 km/s ile yine en hızlı zamana imza attı.
Son bölümde ise Charles Leclerc'in 314.2 km/s ile üstünlüğü bulunuyordu.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|C. Sainz
|325.6
|C. Sainz
|341.6
|C. Leclerc
|314.2
|2
|C. Leclerc
|325.4
|C. Leclerc
|340.2
|C. Sainz
|314.1
|3
|G. Zhou
|324.3
|M. Verstappen
|338.9
|N. De Vries
|312.3
|4
|N. De Vries
|323.7
|N. De Vries
|338.4
|N. Latifi
|312.0
|5
|V. Bottas
|323.6
|S. Perez
|338.3
|G. Zhou
|311.3
|6
|N. Latifi
|321.5
|N. Latifi
|337.6
|L. Hamilton
|311.2
|7
|G. Russell
|321.4
|G. Zhou
|337.5
|M. Verstappen
|311.1
|8
|F. Alonso
|321.3
|V. Bottas
|336.8
|L. Norris
|310.9
|9
|L. Hamilton
|320.8
|F. Alonso
|335.6
|L. Stroll
|310.7
|10
|E. Ocon
|320.0
|Y. Tsunoda
|335.0
|G. Russell
|310.6
|11
|P. Gasly
|319.7
|L. Norris
|334.9
|V. Bottas
|310.6
|12
|L. Norris
|319.5
|P. Gasly
|334.9
|D. Ricciardo
|310.2
|13
|L. Stroll
|318.7
|E. Ocon
|334.7
|P. Gasly
|309.5
|14
|D. Ricciardo
|318.6
|G. Russell
|333.6
|Y. Tsunoda
|309.3
|15
|S. Perez
|318.2
|L. Hamilton
|333.6
|S. Perez
|309.1
|16
|M. Verstappen
|317.8
|D. Ricciardo
|333.1
|E. Ocon
|309.1
|17
|S. Vettel
|317.4
|K. Magnussen
|330.8
|F. Alonso
|308.9
|18
|Y. Tsunoda
|316.5
|L. Stroll
|330.7
|S. Vettel
|308.6
|19
|K. Magnussen
|315.2
|S. Vettel
|329.0
|K. Magnussen
|305.1
|20
|M. Schumacher
|313.5
|M. Schumacher
|328.4
|M. Schumacher
|303.7
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