İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C5, C4 ve C3 lastikleri getirdi, pistin hızlı yapısı ve havanın sıcak olması sebebiyle en yumuşak hamurlar tercih edildi.

Bu hafta sıralama turlarında alternatif lastik tahsisi formatı yeniden denendi, dolayısıyla pilotların elinde 13 yerine 11 set lastik yer almakta.

Yeni set sert hamura sahip sadece iki takım var: her iki pilotunda da bir set sıfır sert lastik bulunan Ferrari ve Red Bull.

Diğer isimlerin sahip oldukları lastiklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji tek pit stop, ancak çift pit görmemiz de mümkün.

En ideal strateji yarışa orta hamurla başlayıp yarışın ortasına kadar gitmek, sonrasında sert hamurla yarışı tamamlamak -ancak yumuşak hamurla başlayıp da sert hamurla yarışı tamamlamak mümkün. Bunun yanı sıra pist üstü pozisyonunu pek umursamayacak isimler için çift pit stratejisi de makul bir seçenek, fakat bunun için iki set orta hamura ihtiyaç olacak. Lastik durumları: Pilot Takım Sert (C1) Orta (C2) Yumuşak (C3) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 1. M. Verstappen Red Bull 1 1 1 2 - 2 11. S. Perez Red Bull 1 1 1 2 - 2 16. C. Leclerc Ferrari 1 1 1 2 - 1 55. C. Sainz Ferrari 1 1 1 2 - 2 63. G. Russell Mercedes - 2 1 2 - 2 44. L. Hamilton Mercedes - 2 1 2 - 2 31. E. Ocon Alpine - 3 3 - 1 - 10. P. Gasly Alpine - 3 3 - 1 - 4. L. Norris McLaren - 2 1 2 - 2 81. O. Piastri McLaren - 2 1 2 - 2 77. V. Bottas Alfa Romeo - 2 - 3 1 1 24. G. Zhou Alfa Romeo - 3 1 1 1 - 18. L. Stroll Aston Martin - 2 3 - 2 - 14. F. Alonso Aston Martin' - 2 1 2 - 2 20. K. Magnussen Haas - 2 2 1 1 - 27. N. Hulkenberg Haas - 2 - 2 1 2 40. L. Lawson AlphaTauri - 3 - 2 1 1 22. Y. Tsunoda AlphaTauri - 3 - 2 1 1 2. L. Sargeant Williams - 3 - 2 2 - 23. A. Albon Williams - 3 - 2 - 2