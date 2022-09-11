İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Haberi dinle

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Esteban Ocon'un elinde bir set sert, bir set orta ve iki set yumuşak lastik bulunuyor.

Lewis Hamilton, George Russell ve Sergio Perez'in elinde ise her setten bir tane var.

McLaren pilotları ve Fernando Alonso, yarışta sadece bir set yeni C2 ev bir set yeni C3 lastiğe sahip olacak.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Monza'da Pirelli'nin tahminlerine göre sadece tek pit stop olacak. Yarış için en iyi strateji, yarışa yumuşak lastikle başlayıp 18 ila 24. turlar arasında sert lastiğe geçerek finiş görmek olacak.

İkinci en iyi strateji yarışa orta hamurla başlayıp 23 ila 30. turlar arasında sert lastiğe geçerek finiş görmek olarak açıklandı.

Alternatif strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 22 ila 28. turlar arasında pite girip, orta hamurla yarışı tamamlamak olacak.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 1 - 1 3 63. G. Russell Mercedes 1 - 1 - 1 3 1. M. Verstappen Red Bull 1 - 1 - 2 2 11. S. Perez Red Bull 1 - 1 - 1 3 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 1 - 2 2 55. C. Sainz Ferrari 1 - 1 - 2 2 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - - 4 4. L. Norris McLaren 1 - 1 - - 4 14. F. Alonso Alpine 1 - 1 - - 4 31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - 2 3 10. P. Gasly AlphaTauri - 1 1 - - 4 22. Y. Tsunoda AlphaTauri - 1 2 - 2 2 18. L. Stroll Aston Martin - 1 1 1 1 3 5. S. Vettel Aston Martin - 1 1 1 2 2 45. N. de Vries Williams 1 - 1 - 1 4 6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 2 2 77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 2 - 1 3 24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 2 - 1 3 20. K. Magnussen Haas 1 - 2 - 2 2 47. M. Schumacher Haas 1 - 2 - 2 2