İtalya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Sıralama turlarının ardından genel olarak sürücüler benzer lastiklere sahipler.

Mercedes, Red Bull, McLaren ve Racing Point sürücülerine ek olarak Daniel Ricciardo ile Pierre Gasly'nin elinde bir set C2 ve bir set C3 lastik var.

Charles Leclerc, Esteban Ocon, Daniil Kvyat ve Kevin Magnussen'de ise her setten birer tane yeni lastik bulunuyor.

Yarışa 17. sıradan başlayacak Sebastian Vettel'in elinde üç set yeni C4 lastik olacak.

Kullanılan/kullanılmayan lastikler: