İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı bu hafta sonu (30 Ağustos-1 Eylül İtalya'nın Monza şehrinde koşulacak. Peki, İtalya GP ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
The Italian Air Force aerobatics team, Frecce Tricolri, perform for the crowds in their MB-339A trainers
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Formula 1. Dünya Şampiyonası yaz arasından sonra bütün hızıyla devam ediyor. Formula 1, bu hafta sonu ikonik hâle gelen Monza pistine konuk olacak. Bakalım İtalya GP yarışında bizleri neler bekliyor?
Formula 1'in geleneksel pistlerinden olan ve "Hız Tapınağı" olarak anılan Autodromo Nazionale Monza, 5,793 kilometre uzunluğunda. İtalya Grand Prix'si yarışı 53 tur sürecek.
İtalya GP startı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Hayranların Formula 1 yakından takip ettiği duraklardan biri olan İtalya Grand Prix'si, takımlar arasındaki rekabetin iyice yakınlaştığı şu dönemde, kritik önem taşıyabilir.
Peki 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan İtalya GP'si seansları saat kaçta ve hangi kanalda?
Hafta sonu programı
30 Ağustos Cuma
- 1. Antrenman Seansı: 14:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
- 2. Antrenman Seansı: 18:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
31 Ağustos Cumartesi
- 3. Antrenman Seansı: 13:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
- Sıralama Turları: 17:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
1 Eylül Pazar
- Yarış: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Verstappen: "Red Bull'un temel sorunu denge"
Stella: "Tüm pistlerde en iyi olamayacağız"
Alonso umutlu değil: "Monza, Aston Martin için zor geçecek"
Sainz: "Monza'da hep güçlü olduk fakat Monako'dan beri gerideyiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar