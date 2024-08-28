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Formula 1 İtalya GP

İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı bu hafta sonu (30 Ağustos-1 Eylül İtalya'nın Monza şehrinde koşulacak. Peki, İtalya GP ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
The Italian Air Force aerobatics team, Frecce Tricolri, perform for the crowds in their MB-339A trainers

The Italian Air Force aerobatics team, Frecce Tricolri, perform for the crowds in their MB-339A trainers

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 1. Dünya Şampiyonası yaz arasından sonra bütün hızıyla devam ediyor. Formula 1, bu hafta sonu ikonik hâle gelen Monza pistine konuk olacak. Bakalım İtalya GP yarışında bizleri neler bekliyor?

Formula 1'in geleneksel pistlerinden olan ve "Hız Tapınağı" olarak anılan Autodromo Nazionale Monza, 5,793 kilometre uzunluğunda. İtalya Grand Prix'si yarışı 53 tur sürecek.

İtalya GP startı

İtalya GP startı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hayranların Formula 1 yakından takip ettiği duraklardan biri olan İtalya Grand Prix'si, takımlar arasındaki rekabetin iyice yakınlaştığı şu dönemde, kritik önem taşıyabilir.

Peki 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan İtalya GP'si seansları saat kaçta ve hangi kanalda?

Hafta sonu programı

30 Ağustos Cuma

  • 1. Antrenman Seansı: 14:30 F1 TV /  beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
  • 2. Antrenman Seansı: 18:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

31 Ağustos Cumartesi

  • 3. Antrenman Seansı: 13:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
  • Sıralama Turları: 17:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

1 Eylül Pazar

  • Yarış: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

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Neva Ünsaldı
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