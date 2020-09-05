Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri
Sezonun 8. yarışı olan İtalya GP'ye, Formula 1 takımlarının getirmiş oldukları teknik güncellemeleri Motorsport Images ve Giorgio Piola arşivi fotoğraflarıyla inceleyeceğiz.
Red Bull Racing RB16 arka
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull'un oldukça aşırı düşük yere basma gücü arka kanadı, geçen hafta sonu Spa'da kullanılana benziyor ancak bu arka kanadın ana planyası daha az açıya sahip. Bunun yanında üst planya da kesilmiş ve Gurney kanatçık parçaları kaldırılmış.
Red Bull Racing RB16 ön süspansiyon detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull'un bu sene sahip olduğu sıra dışı ön süspansiyon tasarımına ve çok dar S-kanal çıkışına yukarıdan bakış.
Ferrari SF1000 ön kanat detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari, ön kanadın üst flap parçalarının iç kısmını, aracın arka tarafında üretilen yere basma gücüne paralel bir şekilde dengelemek için oldukça dar tutmuş. Bu arada takımların bir çoğu burun altında daha geniş pelerin adı verilen yatay hava yönlendirici kullanmak için burun kısmını daraltırken, Ferrari hâlâ çıkıntılı, geniş burunu kullanmaya devam ediyor. Bunun sonucunda burun altında daha dar pelerin hava yönlendirici yer alıyor.
Ferrari SF1000 arka kanat
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull Racing RB16 ön detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull RB16'nın bu açıdan çekilen fotoğrafında da Ferrari'deki gibi ön kanadın en üst flapinin yere basma gücünü düşürmek için ne kadar ince tutulduğu görülüyor.
Red Bull Racing RB16 bargeboard
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull Racing RB16 taban
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu fotoğraf birçok detayı içerisinde barındırıyor. Arka tekerleğin önündeki çapraz yarıkları görmekle kalmıyor, aynı zamanda RB16'nın arka süspansiyonunu ve çok dar karoser yapısını görebiliyoruz. Tabanın arka bölümünde kırmızı kutu altında sensörler yer alıyor. Bu sensörler hasar görmemezi için kırmızı kutu ile kapatılmışlar.
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 flo-viz boyası
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Nicholas Latifi, Williams FW43 flo-viz boyası
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Nicholas Latifi, Williams FW43
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Roy Nissany, Williams FW43
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 spin
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
McLaren MCL35 kamera detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren, antrenmanlarda kısa süreliğine ön tarafta kamera yerleşim alanında ekstre parçalarla (beyaz ok) sürüş yaptı. Muhtemelen titreşimi görüntülemek için yüksek hızlı kameralarla kayıt yapıldı. Bu parçanın kabloları kırmızı ok ile gösterilen bölümde saklandı.
Romain Grosjean, Haas VF-20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Haas takımı da oldukça düşük yere basma gücü üreten arka kanatla piste çıktı. Takım, normalde sahip olduğu 3 parçalı tasarımı düşük yere basma gücü kanadında da korudu. Bunun dışında ön kanadın üst parçasının dış kısmında planyanın yere basma gücünü azaltmak için ne kadar yontulduğunu görebilirsiniz.
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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|Formula 1
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|İtalya GP
|Editör
|Giorgi Piola