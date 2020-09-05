İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

Red Bull Racing RB16 arka 1 / 22 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull'un oldukça aşırı düşük yere basma gücü arka kanadı, geçen hafta sonu Spa'da kullanılana benziyor ancak bu arka kanadın ana planyası daha az açıya sahip. Bunun yanında üst planya da kesilmiş ve Gurney kanatçık parçaları kaldırılmış.

Red Bull Racing RB16 ön süspansiyon detay 2 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull'un bu sene sahip olduğu sıra dışı ön süspansiyon tasarımına ve çok dar S-kanal çıkışına yukarıdan bakış.

Ferrari SF1000 ön kanat detay 3 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari, ön kanadın üst flap parçalarının iç kısmını, aracın arka tarafında üretilen yere basma gücüne paralel bir şekilde dengelemek için oldukça dar tutmuş. Bu arada takımların bir çoğu burun altında daha geniş pelerin adı verilen yatay hava yönlendirici kullanmak için burun kısmını daraltırken, Ferrari hâlâ çıkıntılı, geniş burunu kullanmaya devam ediyor. Bunun sonucunda burun altında daha dar pelerin hava yönlendirici yer alıyor.

Ferrari SF1000 arka kanat 4 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari, düzlükte hızlı olabilmek için çok az açılı, dümdüz bir arka kanat getirdi.

Red Bull Racing RB16 ön detay 5 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull RB16'nın bu açıdan çekilen fotoğrafında da Ferrari'deki gibi ön kanadın en üst flapinin yere basma gücünü düşürmek için ne kadar ince tutulduğu görülüyor.

Red Bull Racing RB16 bargeboard 6 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images RB16'nın orta bölümünde yani bargeboard kısmında oldukça karmaşık bir tasarım yer alıyor. Bargeboard'un referans çizgisinin üst kısmında yer alan parçalarının yüzeyinde, kurallara uygun olması için kesikler yer alıyor.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 7 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo C39 aracının sidepod ve bargeboard bölgesini gösteren bir kare. Alfa Romeo, aracın altına giren havayı iyileştirmek için bargeboard kısmında güncelleme yaptı.

Red Bull Racing RB16 taban 8 / 22 Fotoğraf: Giorgi Piola Bu fotoğraf birçok detayı içerisinde barındırıyor. Arka tekerleğin önündeki çapraz yarıkları görmekle kalmıyor, aynı zamanda RB16'nın arka süspansiyonunu ve çok dar karoser yapısını görebiliyoruz. Tabanın arka bölümünde kırmızı kutu altında sensörler yer alıyor. Bu sensörler hasar görmemezi için kırmızı kutu ile kapatılmışlar.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 flo-viz boyası 9 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo, Monza'ya getirdiği arka kanadın beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını görmek için flo-viz adı verilen aerodinami boyalarından kullandı.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 10 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo, Monza arka kanadında normalde kullandığından daha farklı bir destek bağlantı kolu kullandı. Normalde bağlantı kolunun arka kanada bağlanan kısmı oval bir tasarıma sahipken Monza'daki kanatta bu bölüm dümdüz.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 11 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Bu fotoğrafta Red Bull'un arka kanadının ne kadar dar olduğunu daha iyi görebilirsiniz.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 12 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Re nault RS20'nin bargeboard kısmında irili ufaklı çok sayıda kirpi şekline benzer kanatçıklar yer alıyor. Bunun yanında kokpitin yanında yer alan gizli kablolar, araçta sensörlerin olduğunu ve bazı ölçümler yapıldığını işaret ediyor.

Nicholas Latifi, Williams FW43 flo-viz boyası 13 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Williams takımı da arka kanadın nasıl çalıştığını görmek için flo-viz boyasını kullandı.

Nicholas Latifi, Williams FW43 14 / 22 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Latifi'nin önden çekilen bu fotoğrafında, birinci antrenmanda George Russell'ın yerine piste çıkan Roy Nissany'nin aracına göre daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat kullandığı görülüyor. Ancak bu kanat tabii ki diğer birçok takımın arka kanadına göre daha fazla yere basma gücü üreten bir kanat.

Roy Nissany, Williams FW43 15 / 22 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Nissany'nin aracında ise kaşık şeklindeki daha yüksek yere basma gücü üreten arka kanat olduğunu bu açıdan görebilirsiniz. Motor kapağının arka kısmında T-kanat olduğunu da vurgulamamız lazım.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 spin 16 / 22 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images AlphaTauri'nin arka kanadında da flo-viz boyası vardı

Sergio Perez, Racing Point RP20 17 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Racing Point takımı da minimum yere basma gücü üreten arka kanadı kullandı. Bu kanatta Gurney kanatçıkları yer almıyor.

Lance Stroll, Racing Point RP20 18 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll'ün aracında da Sergio Perez'in aracındaki gibi düşük yere basma gücü üreten arka kanat varken, motor kapağının arkasında T-kanat bulunuyordu. Flo-viz boyası dikkatlerden kaçmadı.

Lando Norris, McLaren MCL35 19 / 22 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images McLaren, bazı rakipleri gibi arka kanatta farklı şeyler denemedi ve oldukça basit bir düşük downforce kanadı kullandı.

McLaren MCL35 kamera detay 20 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren, antrenmanlarda kısa süreliğine ön tarafta kamera yerleşim alanında ekstre parçalarla (beyaz ok) sürüş yaptı. Muhtemelen titreşimi görüntülemek için yüksek hızlı kameralarla kayıt yapıldı. Bu parçanın kabloları kırmızı ok ile gösterilen bölümde saklandı.

Romain Grosjean, Haas VF-20 21 / 22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Haas takımı da oldukça düşük yere basma gücü üreten arka kanatla piste çıktı. Takım, normalde sahip olduğu 3 parçalı tasarımı düşük yere basma gücü kanadında da korudu. Bunun dışında ön kanadın üst parçasının dış kısmında planyanın yere basma gücünü azaltmak için ne kadar yontulduğunu görebilirsiniz.