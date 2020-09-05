Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP3:
01 Saat
:
02 Dakika
:
53 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler Shop Giorgio Piola Merchandise
Önceki Sonraki
Formula 1 / İtalya GP / Analiz

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

paylaşım
yorumlar
İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Sezonun 8. yarışı olan İtalya GP'ye, Formula 1 takımlarının getirmiş oldukları teknik güncellemeleri Motorsport Images ve Giorgio Piola arşivi fotoğraflarıyla inceleyeceğiz.

 

Slider
Liste

Red Bull Racing RB16 arka

Red Bull Racing RB16 arka
1/22

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull'un oldukça aşırı düşük yere basma gücü arka kanadı, geçen hafta sonu Spa'da kullanılana benziyor ancak bu arka kanadın ana planyası daha az açıya sahip. Bunun yanında üst planya da kesilmiş ve Gurney kanatçık parçaları kaldırılmış.

Red Bull Racing RB16 ön süspansiyon detay

Red Bull Racing RB16 ön süspansiyon detay
2/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un bu sene sahip olduğu sıra dışı ön süspansiyon tasarımına ve çok dar S-kanal çıkışına yukarıdan bakış.

 

Ferrari SF1000 ön kanat detay

Ferrari SF1000 ön kanat detay
3/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, ön kanadın üst flap parçalarının iç kısmını, aracın arka tarafında üretilen yere basma gücüne paralel bir şekilde dengelemek için oldukça dar tutmuş. Bu arada takımların bir çoğu burun altında daha geniş pelerin adı verilen yatay hava yönlendirici kullanmak için burun kısmını daraltırken, Ferrari hâlâ çıkıntılı, geniş burunu kullanmaya devam ediyor. Bunun sonucunda burun altında daha dar pelerin hava yönlendirici yer alıyor.

Ferrari SF1000 arka kanat

Ferrari SF1000 arka kanat
4/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, düzlükte hızlı olabilmek için çok az açılı, dümdüz bir arka kanat getirdi.

Red Bull Racing RB16 ön detay

Red Bull Racing RB16 ön detay
5/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull RB16'nın bu açıdan çekilen fotoğrafında da Ferrari'deki gibi ön kanadın en üst flapinin yere basma gücünü düşürmek için ne kadar ince tutulduğu görülüyor.

Red Bull Racing RB16 bargeboard

Red Bull Racing RB16 bargeboard
6/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

RB16'nın orta bölümünde yani bargeboard kısmında oldukça karmaşık bir tasarım yer alıyor. Bargeboard'un referans çizgisinin üst kısmında yer alan parçalarının yüzeyinde, kurallara uygun olması için kesikler yer alıyor.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
7/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo C39 aracının sidepod ve bargeboard bölgesini gösteren bir kare. Alfa Romeo, aracın altına giren havayı iyileştirmek için bargeboard kısmında güncelleme yaptı.

Red Bull Racing RB16 taban

Red Bull Racing RB16 taban
8/22

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu fotoğraf birçok detayı içerisinde barındırıyor. Arka tekerleğin önündeki çapraz yarıkları görmekle kalmıyor, aynı zamanda RB16'nın arka süspansiyonunu ve çok dar karoser yapısını görebiliyoruz. Tabanın arka bölümünde kırmızı kutu altında sensörler yer alıyor. Bu sensörler hasar görmemezi için kırmızı kutu ile kapatılmışlar.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 flo-viz boyası

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 flo-viz boyası
9/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo, Monza'ya getirdiği arka kanadın beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını görmek için flo-viz adı verilen aerodinami boyalarından kullandı.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
10/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo, Monza arka kanadında normalde kullandığından daha farklı bir destek bağlantı kolu kullandı. Normalde bağlantı kolunun arka kanada bağlanan kısmı oval bir tasarıma sahipken Monza'daki kanatta bu bölüm dümdüz.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
11/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu fotoğrafta Red Bull'un arka kanadının ne kadar dar olduğunu daha iyi görebilirsiniz.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
12/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Re nault RS20'nin bargeboard kısmında irili ufaklı çok sayıda kirpi şekline benzer kanatçıklar yer alıyor. Bunun yanında kokpitin yanında yer alan gizli kablolar, araçta sensörlerin olduğunu ve bazı ölçümler yapıldığını işaret ediyor.

Nicholas Latifi, Williams FW43 flo-viz boyası

Nicholas Latifi, Williams FW43 flo-viz boyası
13/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams takımı da arka kanadın nasıl çalıştığını görmek için flo-viz boyasını kullandı.

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43
14/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Latifi'nin önden çekilen bu fotoğrafında, birinci antrenmanda George Russell'ın yerine piste çıkan Roy Nissany'nin aracına göre daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat kullandığı görülüyor. Ancak bu kanat tabii ki diğer birçok takımın arka kanadına göre daha fazla yere basma gücü üreten bir kanat.

Roy Nissany, Williams FW43

Roy Nissany, Williams FW43
15/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Nissany'nin aracında ise kaşık şeklindeki daha yüksek yere basma gücü üreten arka kanat olduğunu bu açıdan görebilirsiniz. Motor kapağının arka kısmında T-kanat olduğunu da vurgulamamız lazım.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 spin

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 spin
16/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

AlphaTauri'nin arka kanadında da flo-viz boyası vardı

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20
17/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Racing Point takımı da minimum yere basma gücü üreten arka kanadı kullandı. Bu kanatta Gurney kanatçıkları yer almıyor.

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20
18/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lance Stroll'ün aracında da Sergio Perez'in aracındaki gibi düşük yere basma gücü üreten arka kanat varken, motor kapağının arkasında T-kanat bulunuyordu. Flo-viz boyası dikkatlerden kaçmadı.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
19/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren, bazı rakipleri gibi arka kanatta farklı şeyler denemedi ve oldukça basit bir düşük downforce kanadı kullandı.

McLaren MCL35 kamera detay

McLaren MCL35 kamera detay
20/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren, antrenmanlarda kısa süreliğine ön tarafta kamera yerleşim alanında ekstre parçalarla (beyaz ok) sürüş yaptı. Muhtemelen titreşimi görüntülemek için yüksek hızlı kameralarla kayıt yapıldı. Bu parçanın kabloları kırmızı ok ile gösterilen bölümde saklandı.

Romain Grosjean, Haas VF-20

Romain Grosjean, Haas VF-20
21/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas takımı da oldukça düşük yere basma gücü üreten arka kanatla piste çıktı. Takım, normalde sahip olduğu 3 parçalı tasarımı düşük yere basma gücü kanadında da korudu. Bunun dışında ön kanadın üst parçasının dış kısmında planyanın yere basma gücünü azaltmak için ne kadar yontulduğunu görebilirsiniz.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
22/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren da arka kanadın beklentileri doğrultusunda çalışıp çalışmadığını görüntülemek için flo-biz boyasını kullandı.
 

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"

Önceki haber

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"

Sonraki haber

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Editör Giorgi Piola

Çok Okunanlar Bugün

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri
Formula 1 Formula 1 / Analiz

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Leclerc: "Son bölüme kalacağımızı düşünmüyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Son bölüme kalacağımızı düşünmüyorum"

"Red Bull, motor üreticisinden bağımsız olmanın bedelini ödüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Red Bull, motor üreticisinden bağımsız olmanın bedelini ödüyor"

Gasly: "Bu hızın nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Bu hızın nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok"

Son Haberler

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri
F1 Formula 1 / Analiz

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

1s
2
Formula 1

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

1s
3
Formula 1

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti

47dk
4
Formula 1

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

5
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Son Haberler

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti
F1

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor
F1

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri
F1

İtalya GP: Monza teknik güncellemeleri

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"
F1

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"

Dorilton, Claire Williams'ın F1 takımında kalmasını istemiş
F1

Dorilton, Claire Williams'ın F1 takımında kalmasını istemiş

Son Videolar

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar 08:37
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi 08:09
Formula 1

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:59
Formula 1

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.