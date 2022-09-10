İtalya GP: Leclerc İtalya'da pole pozisyonunda, Russell ikinci sıradan start alacak!

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Turun neredeyse %80'inin tam gaz geçildiği, F1 tarihindeki en hızlı turun kaydedildiği, uzun düzlükleriyle, sürpriz sonuçlarıyla ve Tifosi ile meşhur olan Monza'da gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı tur Ferrari pilotu Charles Leclerc'den geldi.

Yarın yarışa Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Leclerc'in yanında ise George Russell yer alacak.

İtalya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da start alacak.

Yarış gridi:

Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Üçüncü bölüm-Q3: Leclerc, kariyerinin 17. pole'ünü aldı!

İlk iki bölümün tamamlanmasıyla birlikte Monza'da gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. İkinci bölümde yaşanan hava koridoru oyunları, bu bölümde de devam etti.

Ferrari ve Mercedes pilotları turlarına yine arka arkaya başladılar. İlk turların ardından Sainz 1:20.584'lük derecesiyle liderdi, Leclerc ise 0.186 saniye geride ikinci sıradaydı.

Verstappen 0.275 saniye geride üçüncüydü ve Perez 4. sıradaydı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın hava koridorunu alan Russell, neredeyse 1 saniye geride 5. olurken; hava koridorsuz bir tur atan Hamilton takım arkadaşının 1 saniye gerisinde 7. sıraya yerleşti.

Norris ise Mercedes pilotlarının arasındaydı. Ricciardo, Gasly ve Alonso da ilk 10'u tamamladılar.

Seans bitimine 3 dakika kala pilotlar son denemeleri için piste çıktılar. Son denemeler sonucunda pole pozisyonu Charles Leclerc'e gitti.

Son denemesinde özellikle orta sektörde zaman bulan Leclerc, 1:20.161'lik derecesiyle en hızlı isim oldu ve cezalara gerek kalmadan pole pozisyonunun sahibi oldu.

Verstappen, Leclerc'in 0.145 saniye arkasında ikinci sırayı alırken; ilk denemelerin ardından lider olan Sainz seansı 3. sırada tamamladı.

Sergio Perez, Leclerc'in 1 saniye gerisinde dördüncü sırayı alırken; Lewis Hamilton 1.3 saniye geride beşinci oldu.

George Russell, takım arkadaşının 0.018 saniye gerisinde altıncı sırayı aldı. Russell'ın önündeki isimler ceza alacağından, İngiliz pilot yarın 2. sıradan start alacak.

McLaren pilotları 7 ve 8. sırayı paylaşırken; Pierre Gasly ile tur kaydetmeyen Fernando Alonso ilk 10'u tamamladı.

Seans sonucu:

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Alessio Morgese

İkinci bölüm-Q2: Sainz lider, Ferrari 1-2

İkinci bölümün başlamasıyla birlikte hava koridoru oyunlarının da başladığını gördük. Mercedes ve Ferrari pilotları turlarına arka arkaya başladılar. Verstappen ve Perez ise tek başlarına ilerlediler.

Leclerc, ilk virajda frenlemeyi kaçırarak turunu bırakmak zorunda kaldı. Bu esnada diğer pilotlar ilk turlarını tamamladılar ve Sainz, Verstappen, Perez, Hamilton, Russell ilk 5'i oluştu. Leclerc turunu tamamladığında ise ikinci sıraya yükseldi.

Bu noktada Bottas, De Vries, Zhou, Ricciardo ve Tsunoda elenme bölgesindeydi.

Bitime 2 dakika kala pilotlar son denemeleri için piste çıktılar. Red Bull ve Ferrari pilotları pitte kalmayı tercih ettiler.

Böylelikle Sainz 1:20.878'lik derecesiyle en hızlı isim oldu, Leclerc ise onun 0.330 saniye gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Verstappen ve Perez ilk dördü tamamladı.

Mercedes ve McLaren pilotları son bölüme kalırken; Alonso ile Gasly de takımlarını son bölüme taşıdılar.

Esteban Ocon, çok ufak bir farkla 11. olarak son bölüme kalamadı. Pazar günkü yarış için grid cezası olan Bottas ise 12. en hızlı dereceyi kaydetti.

De Vries, son denemesinde 4. virajda arka lastiklerini kilitleyerek dışarı uçtu ve 13. sırada kaldı. Hollandalı pilot, önündeki pilotların cezalarıyla birlikte yarınki yarışa ilk 10'dan başlayacak.

Guanyu Zhou 14. olurken, grid cezası olan ve ikinci bölümde piste çıkmayan Yuki Tsunoda 15. sırayı aldı.

Seans sonucu:

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alessio Morgese

Birinci bölüm- Q1: Verstappen lider, de Vries ikinci bölüme kalmayı başardı

Monza'da sıralama turlarının ilk bölümü oldukça olaysız geçti ve seansın en hızlı ismi 1:20.922'lik bir tur zamanı yakalayan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi 0.358 saniye geride ikinci olan Charles Leclerc oldu. Carlos Sainz 0.426 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, ilk dördü Sergio Perez tamamladı.

George Russell 0.8 saniye geride beşinci sırayı alırken, Guanyu Zhou altıncı olarak rahat bir şekilde ikinci bölüme kalmayı başardı.

AlphaTauri pilotları 7 ve 8. sıraları paylaşırken, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso ilk 10'u tamamladı.

McLaren pilotları ikinci bölüme kalmayı başarırken, Nyck de Vries 15. olarak takım arkadaşını geçti ve F1'deki ilk sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı.

Elenme bölgesine bakacak olursak, son turunda blokaj yaparak ilk şikanı kaçıran Nicholas Latifi 16. sırayı alabildi ve elenen ilk isim oldu.

Kariyerinin ilk galibiyetini aldığı Monza'da son kez yarışan Sebastian Vettel 17., Lance Stroll ise 19. olarak elendi ve Aston Martin pilotları sıralama turlarında yine erken havlu atmış oldular.

Monza'da zorlanmayı bekleyen Haas pilotları da ikinci bölüme kalamadılar. Kevin Magnussen 18. sırayı alırken, ilk antrenmanda koltuğunu Antonio Giovinazzi'ye bırakan ve sonrasında mekanik arızalar nedeniyle çok az antrenman yapabilen Mick Schumacher sonuncu oldu.

Seans sonucu:

Nyck de Vries, Williams FW44 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images