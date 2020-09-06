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Formula 1 / Son dakika

İtalya GP kırmızı bayrakla durduruldu!

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İtalya GP kırmızı bayrakla durduruldu!
Ekleyen:
, Editör

İtalya GP, Charles Leclerc'in büyük kazası sonrası kırmızı bayrakla durduruldu.

İtalya GP olaylı başladı. Sebastian Vettel, fren sorunu yaşamasının ardından yarışa erkenden veda etti.

Ancak asıl olay Kevin Magnussen'in yolda kalması ve ardından piste güvenlik aracı girmesiyle başladı.

Lewis Hamilton, pit yolu kapalıyken pite girdiği için inceleme altında alındı.

Birkaç dakika sonra da Charles Leclerc, son virajda arkadan kayma yaşayarak büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Leclerc araçtan kendi başına indi ve durumu iyiydi. Ancak bariyerler o kadar da iyi durumda değildi ve onarım için yarış durduruldu.

Ayrıca Hamilton, pit yolu kapalıyken pite girdiği için 10 saniye dur kalk cezası aldı. Antonio Giovinazzi de aynı olaydan ötürü 10 saniye dur kalk cezası aldı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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