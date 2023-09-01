İtalya GP güncellemeleri açıklandı: McLaren'de yeni arka kanat var
McLaren, bu hafta sonu İtalya Grand Prix'sinde Spa'daki düzlük hızı sorunlarının tekrarlanmasını önlemek amacıyla geniş kapsamlı kanat değişiklikleri yaptı.
McLaren yaz tatilinden önce aracına yere basma kuvveti eklemek için genel güncellemelere öncelik verdi, bu da ayrı bir düşük sürtünme paketi geliştirecek zamanı olmadığı anlamına geliyordu.
Bu durum MCL60'ı Spa-Francorchamps'taki uzun düzlüklerde son derece savunmasız hale getirdi, bunun sonucunda Lando Norris ve Oscar Piastri rakipleriyle yarışamadı.
McLaren, aerodinamik verimliliğin rekabetçi olmak için daha da önemli olduğu Monza'da aynı durumun tekrarlanmasını önlemek için harekete geçti.
Bu kapsamda McLaren, tamamen yeni bir Monza paketi oluşturmak yerine, sürücülerine düzlüklerde daha yarışabilir bir araç sağlamak amacıyla düşük yere basma kuvveti paketinde bazı önemli değişiklikler yaptı.
Başlıca değişiklik, sürtünmeyi azaltmak için önemli ölçüde kırpılan ve kaşık şeklindeki alt kısmı çıkarılan revize edilmiş bir arka kanat düzeni oldu.
McLaren, FIA'ya yaptığı açıklamada da belirttiği gibi, "yükü azaltılmış bir ana planya ve üst kanat ile daha düşük sürtünmeli bir arka kanat" hazırladı.
Bu, takıma iki farklı kırpma seçeneği sunan revize edilmiş bir üst kanat tertibatının yanı sıra modifiye edilmiş bir arka kanat kenar plakası ile birleştirildi. Ayrıca arka köşe kanatçıkları da kırpıldı.
Aracın ön tarafında, kırpılmış arka kanatla aerodinamik denge sağlamak için ön kanat planya sayısı azaltıldı.
Mclaren MCL60 teknik detayları
Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren
Yapılan değişiklikler arasında, soğutmadan ödün vermeden aerodinamik yükü artırması beklenen modifiye edilmiş bir ön fren kanalı da yer alıyor.
Dünya Şampiyonu Red Bull da, Monza için tamamen yeni bir tasarım üretmek yerine, sürtünmeyi azaltmak için hem ön hem de arka kanadındaki üst parçayı kırptı.
Red Bull'un yaklaşımı, kendi evi Monza'ya özel düşük sürtünmeli kanat paketi hazırlayan ve zorlu bir Hollanda GP hafta sonunu geride bırakmayı hedefleyen Ferrari tarafından da benimsendi.
Mercedes, hava direncini azaltmak için her ikisi de daha kısa bir akor içeren yeni bir arka kanat ve kiriş kanadı getirirken, Alpine benzer amaçlarla kiriş kanadında değişiklik yaptı.
Aston Martin'in değişiklikleri, düşük sürtünmeli arka kanadında azaltılmış bir akora sahip üst kanat ile sınırlı kaldı.
Alfa Romeo biraz daha ileri giderek hem arka kanadın ana planyasını hem de kenar plakalarını revize etti. Hinwil ekibi ayrıca otomobilin arkasına doğru hava akışını daha verimli hale getirmek için ön süspansiyon geometrisini de revize etti.
AlphaTauri AT04 teknik detayları
Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren
AlphaTauri Monza yarışı için bir dizi güncelleme yaptı. Faenza ekibi, hem ön kanat hem de kiriş kanadındaki tipik yere basma kuvveti azaltmalarına ek olarak, sürtünmeyi daha da azaltmak için dikiz aynalarındaki kanatçıkları çıkardı.
Williams kırpılmış bir ön kanat planyası getirdi, ancak bunu yalnızca arka kanat ayarlarıyla aero dengeyi sağlamak için gerekli olduğunda kullanacak.
Haas, Monza için yeni parçalar sunmayan, bunun yerine önceki konfigürasyonları yeniden kullanmayı tercih eden tek takım.
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