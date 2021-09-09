İtalya GP basın toplantısı programı açıklandı

İtalya Grand Prix'si öncesi basın toplantısı programı bugün gerçekleştirilecek ve 20 sürücünün tamamı basından gelen soruları yanıtlayacak.

FIA, basın toplantısı için yapılan eşleşmeleri perşembe günü açıkladı ve yine güzel eşleşmeler var. Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, İtalya'da basın karşısına çıkacak ilk isimler olacaklar..

Fernando Alonso ile Haas'ın genç yeteneği Mick Schumacher, Valtteri Bottas ile Daniel Ricciardo ve George Russell'la da Carlos Sainz eşleşti.

Basın toplantısı programı:

Sebastian Vettel (Aston Martin) ve Charles Leclerc (Ferrari),

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ve Nikita Mazepin (Haas),

Lance Stroll (Aston Martin) ve Sergio Perez (Red Bull),

Fernando Alonso (Alpine) ve Mick Schumacher (Haas),

Robert Kubica (Alfa Romeo) ve Max Verstappen (Red Bull),

Daniel Ricciardo (McLaren) ve Valtteri Bottas (Mercedes),

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ve Lando Norris (McLaren),

Esteban Ocon (Alpine) ve Nicholas Latifi (Williams),

George Russell (Williams) ve Carlos Sainz (Ferrari),

Pierre Gasly (AlphaTauri) ve Lewis Hamilton (Mercedes).

Cuma günü de takım patronları soruları yanıtlayacak. İlk olarak Mattia Binotto (Ferrari) ve Mario Isola (Pirelli) basın karşısına geçecek. Daha sonra ise Frederic Vasseur (Alfa Romeo) ve Franz Tost (AlphaTauri) konuk olacak.