İtalya GP 3. antrenman: Sıralama öncesinde Verstappen lider, Leclerc ikinci

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F1'de sezonun 16. yarışı Ferrari'nin evinde, "hız tapınağı" olarak da bilinen Monza Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Dün gerçekleştirilen ve Ferrari'nin zirvede tamamladığı ilk iki antrenman seansının ardından, pist üstü aksiyonu bugünkü 3. antrenman seansı ile devam etti.

Seans öncesinde, Williams'tan yapılan açıklamada, Albon'un sabah saatlerinden itibaren kendisini iyi hissetmediği, apandisit tedavisi için hastaneye kaldırıldığı, bu yüzden onun yerine yedek pilot de Vries'in yarışacağı bildirildi.

Seansın ilk dakikaları oldukça sakin geçti ve sadece Sergio Perez ile Valtteri Bottas'ın piste çıktığını gördük. İlk 10 dakikayı geride bıraktığımızda Max Verstappen de orta hamurla piste çıktı. Ardından Mercedes pilotları da piste çıktı.

Verstappen, zaman turunda George Russell tarafından engellendi ve temsili bir tur atamadı. İlk 15 dakikayı devirirken Ferrari pilotları da piste çıktılar. İtalyan ekibin pilotlarında da orta hamur vardı.

Verstappen, orta hamurla ikinci denemesinde 1:21.872 ile ilk sıraya yükseldi. Perez takım arkadaşının 0.276sn gerisinde ikinci sıradaydı. Leclerc liderin 0.598 sn gerisinde üçüncü, Sainz ise 0.781sn geride dördüncü sıradaydı.

Sainz, ilk virajda Bottas'ı engellediği bir an yaşamasının ardından yakıt sistemindeki bir sorun nedeniyle pite çağırıldı. Bu esnada Leclerc derecesini geliştirerek Verstappen'le arasındaki 0.072 saniyeye indirdi ve ikinci sıraya çıktı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Son 35 dakikaya girdiğimizde De Vries piste çıktı. Pedalların ve koltuğun De Vries'e göre ayarlanmasının ardından Hollandalı pilot piste çıktı ve sıralama turları öncesinde araca alışmaya çalıştı.

Bu noktada takımlar orta hamurla uzun sürüşlere odaklanıyordu. Ferrariler ise garajdaydı. Aracında çalışmalar olan Sainz yeniden piste çıkarken, Leclerc'in aracında da çalışmalar başladı ve Monakolu pilot son 20 dakikada piste geri dönebildi.

Bitime 20 dakika kala takımlar uzun sürüşlere devam ediyordu ve Verstappen, Leclerc, Perez, Carlos Sainz, Alonso, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lando Norris, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda ilk 10'u vardı.

Seansın son 20 dakikasına girdiğimizde herkes yumuşak lastikle turlamak için piste çıktı ve sıralama turları öncesindeki son tek tur denemeleri geldi.

Yumuşak lastikle denemelerin ardından Verstappen 1:21.252 ile liderdi. Onun 0.347 saniye arkasında ise Leclerc yer alıyordu.

Bu denemelerin ardından seans sonuna kadar derecelerin değiştiğini görmedik ve Verstappen, sıralama turları öncesindeki son seansı rahat bir şekilde ilk sırada tamamladı. Leclerc ise onun 0.347sn arkasında ikinci oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, düne kıyasla daha pozitif bir görüntü çizdiği seansta takım arkadaşının 0.596 saniye arkasında 3. sırayı aldı. Carlos Sainz ise dördüncü en hızlı zamanı kaydetti.

Fernando Alonso, Alpine ile tempo bulmuş gibi duruyor. İspanyol pilot liderin 1 saniye arkasında 5. sırada yer aldı. McLaren pilotu Lando Norris ise Alonso'nun 0.013 saniye gerisinde 6. sırada yer aldı.

Mercedesler bu seansta düne kıyasla biraz gerilemiş gibi durdular. Russell 7. sırayı alırken, Hamilton 10. olabildi. Tsunoda ile Ocon ise Mercedes pilotlarının arasına girdi.

Alfa Romeo'da Guanyu Zhou 11. sırayı alırken; Pierre Gasly onu takip etti. Williams pilotları ise seansı arka arkaya tamamladılar. Nicholas Latifi 13. olurken, seans içerisinde dışarı taştığı birkaç an yaşayan Nyck de Vries iyi bir performans sergiledi ve takım arkadaşının hemen arkasında 14. sırayı aldı.

Daniel Ricciardo şu ana kadar takım arkadaşının performansını yakalamakta zorlandığı hafta sonunda 3. antrenmanı 15. sırada tamamladı, birçok kez lastik kilitleyen ve dağınık bir seans geçiren Bottas ise 16. oldu.

Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Mick Schumacher ve Lance Stroll ilk 20'yi tamamladılar. Schumacher, teknik bir arızadan dolayı sadece seansın son dakikalarında piste çıkabildi ve bu hafta sonu neredeyse hiç antrenman yapamamış oldu.

Sıralama turları, TSİ 17.00'de başlayacak.

Seans sonucu:

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images