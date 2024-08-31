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Antrenman raporu
Formula 1 İtalya GP

İtalya GP 3. antrenman seansı: Hamilton lider, Russell ikinci!

2024 İtalya Grand Prix'si hafta sonu 3. antrenman seansında Lewis Hamilton lider tamamlarken, George Russell ikinci, Charles Leclerc üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan İtalya Grand Prix'si hafta sonunda sıralama turlarından önceki son antrenman seansı olan 3. antrenman seansı güneşli hava koşulları altında başladı.

Seansta ilk 5 dakika geride kalırken pilotların yarısından az kısmı piste çıktı. Alonso gibi birçok pilot sert hamuru tercih ederken, piste yumuşak hamurla ilk hızlı tur zamanını kaydeden pilot Kevin Magnussen oldu. Magnussen 1:21.774'lük dereceyle zirveye yerleşti.

Ardından Max Verstappen, orta hamurla attığı 1:21.560'lık turuyla zirveye yerleşti, takım arkadaşı Sergio Perez ise onun 0.102 saniye gerisinde ikinciliği aldı. Perez'in hızlı turunu attığı esnada aracından bir parçanın koptuğu görüldü.

Carlos Sainz ise yumuşak lastikle attığı turuyla ancak dördüncü sıraya yerleşebildi. George Russell orta hamur lastiklerle zirveyi Verstappen'den alırken, Hamilton da yine orta hamurla ikinci sıraya yerleşti. 

Oscar Piastri yumuşak hamur lastikleriyle attığı turla 1:20.887'lük derecesiyle zirveyi aldı. Verstappen orta hamurla tekrar bir hızlı tur attı ve Piastri'nin sadece 0.063 saniye gerisinde ikinciliğe yerleşti.

Charles Leclerc yumuşak hamur lastikleriyle attığı turda Piastri'nin 0.284 saniye gerisinde kalarak ancak 4'üncülüğü alabildi.

Lando Norris, yumuşak hamurlarla attığı turla 1:20.787'lik dereceyi elde etti ve zirveyi takım arkadaşından aldı.

Pist hızlandıkça seans liderliği yumuşak hamur ve orta hamur lastikleri tercih eden pilotlar arasında sürekli el değiştirmeye devam etti.

Seansın ilk yarısı geride kalırken; Leclerc, Russell, Sainz, Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Albon, Hulkenberg ve Perez ilk 10'u oluşturuyordu.

Hemen ardından Albon yumuşak hamurla attığı 1:20.596'lık turuyla seans liderliğini ele geçirdi.

Bir süre sonra Sainz ve Leclerc yumuşak hamurlarla attıkları turlarla sırasıyla 1 ve 2. sıraya yerleştiler.

Ardından Leclerc 1:20.226'lık derecesiyle seans liderliğine yerleşti.

Seans bitimine 10 dakika kala Russell ve Hamilton attıkları hızlı turlarla sırasıyla liderliği ele geçirdiler. Arkalarından gelen Verstappen ise attığı hızlı turla lider Hamilton'ın 0.251 gerisinde ancak 6. sırayı alabildi.

Seansın sonunda Hamilton'ın derecesini geçebilen olmadı ve böylece İngiliz sürücü seansı ikinci antrenmanda olduğu gibi lider tamamladı.

Onu Russell, Leclerc, Piastri, Norris, Verstappen, Sainz, Albon, Colapinto ve Hulkenberg takip etti.

Seansın sonunda takım telsizinden Kevin Magnussen'e telsizden aracı durdurması söylendi ve Magnussen Haas aracıyla pist üzerinde kaldı.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 20

1'20.117

   260.304
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

+0.093

1'20.210

 0.093 260.002
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.109

1'20.226

 0.016 259.950
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.135

1'20.252

 0.026 259.866
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 15

+0.145

1'20.262

 0.010 259.834
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 24

+0.251

1'20.368

 0.106 259.491
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 20

+0.346

1'20.463

 0.095 259.184
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 15

+0.479

1'20.596

 0.133 258.757
9 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 17

+0.788

1'20.905

 0.309 257.768
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 18

+0.826

1'20.943

 0.038 257.647
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 22

+0.851

1'20.968

 0.025 257.568
12 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 18

+0.960

1'21.077

 0.109 257.222
13 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 15

+1.024

1'21.141

 0.064 257.019
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 20

+1.038

1'21.155

 0.014 256.974
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 23

+1.040

1'21.157

 0.002 256.968
16 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 21

+1.091

1'21.208

 0.051 256.807
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 19

+1.141

1'21.258

 0.050 256.649
18 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23

+1.170

1'21.287

 0.029 256.557
19 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 20

+1.240

1'21.357

 0.070 256.336
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 18

+1.918

1'22.035

 0.678 254.218
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