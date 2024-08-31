İtalya GP 3. antrenman seansı: Hamilton lider, Russell ikinci!

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan İtalya Grand Prix'si hafta sonunda sıralama turlarından önceki son antrenman seansı olan 3. antrenman seansı güneşli hava koşulları altında başladı.

Seansta ilk 5 dakika geride kalırken pilotların yarısından az kısmı piste çıktı. Alonso gibi birçok pilot sert hamuru tercih ederken, piste yumuşak hamurla ilk hızlı tur zamanını kaydeden pilot Kevin Magnussen oldu. Magnussen 1:21.774'lük dereceyle zirveye yerleşti.

Ardından Max Verstappen, orta hamurla attığı 1:21.560'lık turuyla zirveye yerleşti, takım arkadaşı Sergio Perez ise onun 0.102 saniye gerisinde ikinciliği aldı. Perez'in hızlı turunu attığı esnada aracından bir parçanın koptuğu görüldü.

Carlos Sainz ise yumuşak lastikle attığı turuyla ancak dördüncü sıraya yerleşebildi. George Russell orta hamur lastiklerle zirveyi Verstappen'den alırken, Hamilton da yine orta hamurla ikinci sıraya yerleşti.

Oscar Piastri yumuşak hamur lastikleriyle attığı turla 1:20.887'lük derecesiyle zirveyi aldı. Verstappen orta hamurla tekrar bir hızlı tur attı ve Piastri'nin sadece 0.063 saniye gerisinde ikinciliğe yerleşti.

Charles Leclerc yumuşak hamur lastikleriyle attığı turda Piastri'nin 0.284 saniye gerisinde kalarak ancak 4'üncülüğü alabildi.

Lando Norris, yumuşak hamurlarla attığı turla 1:20.787'lik dereceyi elde etti ve zirveyi takım arkadaşından aldı.

Pist hızlandıkça seans liderliği yumuşak hamur ve orta hamur lastikleri tercih eden pilotlar arasında sürekli el değiştirmeye devam etti.

Seansın ilk yarısı geride kalırken; Leclerc, Russell, Sainz, Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Albon, Hulkenberg ve Perez ilk 10'u oluşturuyordu.

Hemen ardından Albon yumuşak hamurla attığı 1:20.596'lık turuyla seans liderliğini ele geçirdi.

Bir süre sonra Sainz ve Leclerc yumuşak hamurlarla attıkları turlarla sırasıyla 1 ve 2. sıraya yerleştiler.

Ardından Leclerc 1:20.226'lık derecesiyle seans liderliğine yerleşti.

Seans bitimine 10 dakika kala Russell ve Hamilton attıkları hızlı turlarla sırasıyla liderliği ele geçirdiler. Arkalarından gelen Verstappen ise attığı hızlı turla lider Hamilton'ın 0.251 gerisinde ancak 6. sırayı alabildi.

Seansın sonunda Hamilton'ın derecesini geçebilen olmadı ve böylece İngiliz sürücü seansı ikinci antrenmanda olduğu gibi lider tamamladı.

Onu Russell, Leclerc, Piastri, Norris, Verstappen, Sainz, Albon, Colapinto ve Hulkenberg takip etti.

Seansın sonunda takım telsizinden Kevin Magnussen'e telsizden aracı durdurması söylendi ve Magnussen Haas aracıyla pist üzerinde kaldı.

Seans Sonucu: